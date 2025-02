DaaS: un modello pieno di vantaggi per il mercato dei PC

In questo articolo, Max Bulling, Director Sales Engineering di Econocom Italia spiega perchè il Device as a Service (DaaS) rappresenta una soluzione strategica per le aziende che vogliono ottimizzare le proprie operazioni, ridurre i costi e rimanere competitive nel prossimo futuro.

Buona lettura!

Il mercato PC riparte: il ruolo strategico del Device as a Service

Nel 2024 il mercato globale dei PC ha finalmente iniziato a dare segni di ripresa, registrando un incremento dell’1,8% nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente, con un totale di 68,9 milioni di unità spedite. Stando agli ultimi dati condivisi da IDC, questo trend positivo si è riflesso anche sull’intero anno, con una crescita complessiva dell’1% rispetto al 2023, e un totale di 262,7 milioni di PC spediti. Molte aziende stanno aggiornando la propria infrastruttura hardware in vista della fine del supporto per Windows 10, prevista per ottobre 2025, e questo elemento potrebbe aver rappresentato uno dei fattori alla base di questa moderata crescita. Tuttavia, questo mercato si trova ad affrontare una serie di sfide e preoccupazioni. Cambiamenti geopolitici contribuiscono a creare un clima di incertezza che influenza le decisioni strategiche delle aziende. Inoltre, l’adozione delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale integrata nei PC, sta ridefinendo il panorama digitale, creando nuove opportunità ma aumentando ulteriormente la complessità dello scenario.

Le aziende sono quindi alla ricerca di soluzioni per navigare in uno scenario economico incerto e in continua evoluzione, garantendo al contempo efficienza operativa e stabilità finanziaria. Il Device as a Service (DaaS), seppur discusso da anni, emerge oggi più che mai come una risposta concreta e sostenibile a queste esigenze.

I vantaggi del DaaS: ottimizzazione finanziaria ed efficienza operativa

I vantaggi del modello sono tangibili sotto molteplici aspetti. In termini finanziari, il DaaS consente di trasformare le spese capitali (CAPEX) che solitamente richiedono ingenti investimenti iniziali per l’acquisto di hardware e software, in spese operative (OPEX), traducendosi in pagamenti regolari e prevedibili per l’utilizzo delle risorse. Un passaggio, questo, che migliora la gestione del budget e libera risorse per altre iniziative strategiche. A livello operativo, il DaaS permette di ridurre i costi operativi e ottimizza la gestione delle risorse IT, esigenze cruciali per le piccole medie imprese che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano.

Questo modello garantisce innanzitutto una gestione semplificata dei dispositivi, occupandosi di approvvigionamenti e aggiornamenti, manutenzione avanzata e supporto tecnico personalizzato. Con un unico framework contrattuale a canone tipicamente mensile, il DaaS semplifica il rapporto con un singolo interlocutore e una piattaforma dedicata. A questa semplificazione si affianca un’elevata flessibilità, poiché questo modello si configura innanzitutto come una soluzione su misura, altamente personalizzabile. La sua modularità rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale: le aziende possono infatti scegliere tra una vasta gamma di opzioni finanziarie e servizi tecnologici componibili, adattandosi rapidamente ai cambiamenti del mercato e mantenendo così un vantaggio strategico nel loro settore.

Sostenibilità, sicurezza e DEX ottimizzata

Oltre ai benefici operativi ed economici, il DaaS rappresenta una scelta strategica anche dal punto di vista della sostenibilità. Un modello DaaS combina infatti – per sua natura – l’innovazione tecnologica con una gestione più sostenibile dell’azienda. In Econocom, ad esempio, ci occupiamo di ogni fase del ciclo di vita dei device, dall’approvvigionamento alla dismissione consapevole, garantendo che siano utilizzati in modo efficiente e riciclati o riutilizzati quando non più necessari.

Il Device as a Service offre inoltre significativi vantaggi in termini di sicurezza. Adottando un approccio di security by default, i modelli DaaS integrano soluzioni avanzate, costantemente aggiornate, riducendo le vulnerabilità e proteggendo gli asset aziendali. Inoltre, grazie alla riduzione delle attività amministrative (admin task) dei team IT, le imprese possono allocare meglio le loro risorse e rafforzare le strategie di cybersecurity senza compromessi operativi.

A completare il quadro, un modello DaaS offre infine un’esperienza utente di qualità superiore, grazie a una gestione centralizzata e a servizi che coprono multi-brand, multi-lingua e multi-Paese. In questo ambito, i servizi DaaS di Econocom utilizzano tecnologie trasformative come il DEX per gestire al meglio l’employee experience e la continuità produttiva.

Questo significa che le aziende possono garantire un livello di servizio uniforme e di alta qualità ai propri dipendenti, indipendentemente dalla loro localizzazione o dai dispositivi utilizzati. Un aspetto che non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche alla soddisfazione e alla fidelizzazione delle risorse, aumentando la produttività complessiva.

Una scelta strategica per il futuro

In un contesto caratterizzato da incertezza economica e trasformazioni tecnologiche rapide, il Device as a Service rappresenta una soluzione strategica per le aziende che vogliono ottimizzare le proprie operazioni, ridurre i costi e rimanere competitive. Grazie alla sua offerta completa e integrata, Econocom si propone come partner ideale per le organizzazioni che desiderano gestire efficacemente il ciclo di vita dei propri dispositivi, garantendo sicurezza, sostenibilità e flessibilità. Optare per il DaaS non è solo una scelta tecnologica, ma una decisione strategica che può influenzare positivamente il successo aziendale nel lungo periodo.

di Max Bulling, Director Sales Engineering di Econocom Italia