Dell reinventa i PC con nuovi design eleganti e potenti

Dell Technologies ha presentato un portfolio completamente rinnovato che comprende notebook Dell Pro, workstation Dell Pro Precision, desktop, monitor e periferiche client.

Più sottili, leggeri e potenti, i nuovi dispositivi introducono un design audace e raffinato per il mondo business, con materiali premium e dettagli che migliorano la produttività quotidiana. Grazie ai progressi nel raffreddamento, nell’efficienza energetica e nel supporto per AI on-device, il portfolio offre prestazioni migliorate e lunga autonomia in form factor più portatili, garantendo un’esperienza coerente e di alto livello per tutti gli utenti.

Perché è importante

Gli utenti vogliono dispositivi eleganti e potenti, mentre l’IT ha bisogno di sicurezza, gestibilità e controllo dei costi. Il portfolio riprogettato di Dell offre entrambe le cose. Un’ingegneria avanzata — architettura modulare, migliori soluzioni termiche, silicio pronto per l’AI — e design più sottili e leggeri, mantenendo prestazioni e controllo di livello enterprise.

Notebook Dell Pro: più sottili, più leggeri, più potenti

La nuova gamma di notebook Dell Pro offre le prestazioni necessarie agli utenti business per la produttività quotidiana: eseguire più applicazioni contemporaneamente, collaborare in tempo reale tramite videochiamate o lavagne digitali, gestire grandi dataset e utilizzare assistenti AI. Disponibili con le più recenti opzioni di processore Intel Core™ Ultra Series 3 e AMD Ryzen™ AI 400, gli utenti possono contare su una potente intelligenza artificiale integrata nel dispositivo, una batteria a lunga durata ed esperienze Copilot+ su PC.

Il nuovo approccio modulare di Dell riduce le dimensioni della scheda madre per fare spazio a ventole più grandi e migliori prestazioni termiche, concentra più energia in batterie più compatte e supporta una gamma più ampia di opzioni di silicio nello stesso chassis. Questa flessibilità offre più opzioni di configurazione e maggiore reattività in un mercato dinamico, anche in contesti caratterizzati da vincoli di approvvigionamento. Ulteriori sistemi Intel Core Series 3 saranno introdotti in un secondo momento.

I notebook Dell Pro includono Dell Pro Premium, progettato per la fascia executive.

Fino al 7% più sottile rispetto alla generazione precedente,[iii] il laptop da 14 pollici presenta uno chassis leggero1 in lega di magnesio con finitura magnetite. L’opzione display Tandem OLED offre colori e contrasti eccezionali, mentre la fotocamera HDR da 8MP garantisce qualità video notevole. Essendo il laptop Dell Pro[iv] più leggero, è progettato per utenti spesso in movimento.

Dell Pro 7 combina versatilità e design come i laptop 2-in-1 da 13 e 14 pollici più sottili della categoria.[v] Fino al 18% più sottile rispetto alla generazione precedente,[vi] presenta uno chassis in alluminio elegante con prestazioni in grado di gestire applicazioni business impegnative. Il touchscreen edge-to-edge Gorilla Glass fino a 500 nit offre un’esperienza visiva eccellente nei modelli 2-in-1, sia in ufficio sia in spazi ristretti come un aereo. Con opzioni premium come display OLED, fotocamere fino a 8MP e tastiere con retroilluminazione mini-LED a risparmio energetico, i clienti possono personalizzare l’esperienza. Ideali per professionisti che necessitano di portabilità e prestazioni.

Dell Pro 5 offre le prestazioni più scalabili della categoria.[vii] Le organizzazioni possono configurare questi sistemi con processori Intel® e AMD, diverse opzioni di display e configurazioni di memoria e storage per soddisfare esigenze di workflow e standard IT. Disponibile nei formati da 14 e 16 pollici, è fino al 12% più sottile rispetto alla generazione precedente[viii] e fino al 21% più sottile rispetto ai concorrenti,[ix] offrendo mobilità a utenti come analisti finanziari e project manager senza sacrificare le prestazioni. Display più luminosi da 400 e 500 nit, fino alle versioni con pannello OLED, migliorano la visibilità, mentre la batteria da 70Wh più grande della categoria garantisce lunghe sessioni di lavoro.

Dell Pro 3 offre prestazioni affidabili per le attività di produttività essenziali come email, applicazioni web, creazione documenti e videoconferenze. Con un peso a partire da circa 1,30 kg[x] nei formati da 14 e 16 pollici, la nuova finitura metallica liscia e resistente ai graffi e il profilo sottile conferiscono un design moderno. Con WWAN, Wi-Fi 7,[xi] opzioni di display da 400 e 500 nit e lunga autonomia, offre funzionalità rilevanti in un dispositivo altamente portatile.

Dell Pro 5 Micro Desktop: compatto e potente

La famiglia desktop Dell Pro si amplia con il nuovo Dell Pro 5 Micro, offrendo prestazioni di livello desktop in un fattore di forma ultra-compatto progettato per ambienti con spazio limitato.

Con connettività Type-C integrata fino a 100 W di alimentazione in ingresso, il Micro può essere alimentato direttamente da un monitor USB-C, come un Dell Pro P Monitor, riducendo al minimo l’ingombro dei cavi. Come primo desktop mainstream per PC Copilot+ di Dell, offre 50 TOPS NPU per l’accelerazione a basso consumo dei carichi di lavoro AI e supporta velocità di memoria fino a 7200 MT/s per un multitasking più fluido. Il resto della gamma di desktop Dell Pro continuerà a essere disponibile nel corso dell’anno.

Workstation Dell Pro Precision: potenza e raffinatezza

Dell rilancia Precision — ora Dell Pro Precision — con workstation leader di settore per professionisti che necessitano di prestazioni eccezionali. In quanto di leader globale nelle workstation,[xii] Dell Pro Precision continua lo stesso approccio progettuale orientato al design, offrendo al contempo maggiori capacità per carichi di lavoro di AI, simulazioni complesse e rendering avanzato.

Dell Pro Precision 5S è l’entry point della famiglia, progettato per utenti esperti che necessitano di qualcosa di più di quanto possa fornire un notebook aziendale: ingegneri che gestiscono la modellazione CAD leggera, creator di contenuti che si occupano di editing video e designer che lavorano in applicazioni grafiche. Con un peso di partenza di circa 1,40 Kg, è la workstation Dell più sottile e leggera di sempre[xiii]A

e la workstation mobile entry più sottile con i più recenti processori di classe H13B. Questa presenta un elegante design in alluminio su tre lati, che garantisce una struttura lucida e robusta.

Disponibile con display da 14 e 16 pollici e Intel® Core™ Ultra Series 3 con scheda grafica Intel Arc™ Pro integrata con processori fino a 12 Xe o AMD Ryzen™ AI 400 con scheda grafica AMD Radeon™ PRO, offre elevate prestazioni per applicazioni aziendali e industriali in un formato ultramobile. L’ampio motore grafico integrato e il complesso di memoria condivisa consentono ulteriori funzionalità di inferenza dei bordi per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Certificato ISV e dotato di memoria LPCAMM2 fino a 64 GB da 8533 MT/s, offre un prezzo conveniente per offrire funzionalità di workstation a una gamma più ampia di utenti.

Le workstation mobili delle serie Dell Pro Precision 5 e 7 con GPU NVIDIA RTX™ Pro Blackwell Generation, annunciate al GTC, offrono potenza di livello workstation in design più sottili ed eleganti per creazione avanzata, rendering e accelerazione dei flussi di lavoro AI.

Inoltre, i desktop Dell Pro Precision 9 T2/T4/T6 completamente riprogettati alimentano i carichi di lavoro più impegnativi—CAD 3D, sviluppo IA complesso e simulazioni—offrendo fino a 15 slot PCIe in grado di supportare fino a cinque GPU NVIDIA RTX™ Pro Blackwell Generation da 300 W.

Tutto il portfolio progettato per l’IT

Dell continua a offrire gli AI PC più sicuri e gestibili al mondo,[xiv] semplificando la gestione IT e mantenendo proteggendo i dati dalle minacce in evoluzione. Nuovi aggiornamenti resistenti al quantum aiutano a proteggere il BIOS e la root of trust contro future minacce crittografiche, mentre Halcyon, integrato direttamente nel dispositivo, rende ora i sistemi Dell gli unici PC commerciali dotati di resilienza al ransomware.[xv] Il BIOS standardizzato di Dell tra i partner di silicio consente ai team IT di distribuire più tipi di processori utilizzando un’unica immagine, mentre la soluzione di provisioning Intel vPro basata su cloud, prima nel settore, consente il deployment remoto della flotta senza intervento manuale (zero-touch).

Design modulari e l’utilizzo di materiali riciclati, rinnovabili e a basse emissioni supportano gli obiettivi di sostenibilità dei clienti ed estendono la durata dei PC. In quanto primo produttore di PC ad aver introdotto porte USB-C modulari nei PC commerciali,[xvi] Dell porta ora componenti modulari, incluse porte USB-C, schede madri e batterie sostituibili dall’utente, nei notebook Dell Pro e in alcune workstation mobili Dell Pro Precision selezionate. Dell dispone inoltre del portafoglio più ampio di PC commerciali con batterie al cobalto riciclato al 100%.[xvii]

Monitor e periferiche Dell Pro P: progettati per il lavoro reale

Dell Pro P 34 USB-C Hub Conferencing Monitor, certificato per Microsoft Teams e Zoom, trasforma qualsiasi spazio di lavoro in una configurazione pronta per riunioni virtuali. La sua fotocamera Sony Starvis HDR da 5MP offre una nitidezza di livello professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l’auto-framing AI mantiene gli utenti centrati sullo schermo. I microfoni con beamforming duale e cancellazione del rumore basata su AI riducono il rumore di fondo dell’utente per conversazioni senza distrazioni, e un otturatore meccanico per la privacy insieme all’accesso tramite Windows Hello aggiungono sicurezza.

Per ambienti open space senza necessità audio integrato, il Dell Pro P 34 USB-C Hub Webcam Monitor

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor è pensato per utenti che non necessitano di funzionalità di conferencing integrate ma desiderano prestazioni affidabili. Offre un pannello IPS FHD con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e supporta fino a quattro monitor collegati in daisy chain. Silent Firmware Update completa gli aggiornamenti fino al 90%[xviii] più veloci ed esegue il processo in modo silenzioso durante lo stato di inattività, eliminando riavvii, notifiche e qualsiasi interruzione della produttività dei dipendenti.

Tutti i monitor Dell Pro P sono certificati TÜV Rheinland a 4 stelle per il comfort visivo[xix], realizzati con plastica riciclata post consumo fino al 95%[xx]e conformi agli standard ENERGY STAR®, EPEAT Gold e agli ultimi standard TCO Certified Edge.[xxi]

Nuove periferiche completano la configurazione:

Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse fornisce una protezione avanzata a livello hardware tramite Enhanced Sign-in Security (ESS) per l’autenticazione Windows Hello, rendendolo più sicuro contro attacchi malevoli. Questo mouse è un’alternativa rapida, comoda e sicura alle lunghe password complesse.

fornisce una protezione avanzata a livello hardware tramite Enhanced Sign-in Security (ESS) per l’autenticazione Windows Hello, rendendolo più sicuro contro attacchi malevoli. Questo mouse è un’alternativa rapida, comoda e sicura alle lunghe password complesse. Dell Pro 7 Slim Keyboard e Mouse [xxii]

Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard e Mouse combinano un design compatto con tecnologia a supercondensatori per un’autonomia eccezionale. Una ricarica rapida di cinque secondi[xxiii] garantisce un giorno di utilizzo, mentre una ricarica completa in meno di cinque minuti alimenta la tastiera fino a tre mesi[xxiv] e il mouse ricaricabile[xxv] privo di batterie agli ioni di litio più leggero al mondo fino a 1,5 mesi.[xxvi]

Nel complesso, questi sistemi costituiscono un portfolio commerciale perfetto per il moderno lavoro ibrido con AI on-device.

Rob Bruckner, presidente, Client Solutions Group, Dell Technologies

“Al CES, abbiamo mostrato cosa è possibile quando design consumer e innovazione si uniscono. Oggi stiamo dimostrando che possiamo applicare la stessa strategia all’intero portfolio commerciale — e farlo rapidamente. I responsabili IT possono distribuire dispositivi eleganti e moderni che gli utenti vogliono realmente utilizzare a tutti i livelli dell’organizzazione, insieme a prestazioni migliorate, senza sacrificare la gestibilità, la sicurezza o il valore che richiedono.”

Pat Moorhead, CEO, fondatore e analista capo, Moorhead Insights & Strategy

“I buyer aziendali stanno affrontando un importante ciclo di aggiornamento del PC con crescenti richieste di sicurezza, gestibilità e flessibilità del carico di lavoro. Poiché i CIO danno priorità al valore a lungo termine, si stanno concentrando su sistemi che si allineano a carichi di lavoro specifici, offrono una scelta di silicio e possono essere distribuiti in modo coerente in ambienti distribuiti. Anche la volatilità della supply chain e i cicli di pianificazione più lunghi stanno stimolando l’interesse verso piattaforme che riducono il rischio di approvvigionamento mantenendo al contempo la standardizzazione. Gli aggiornamenti ingegneristici e di progettazione di Dell nel suo portafoglio di commercial PC soddisfano queste dinamiche, combinando molteplici opzioni di silicio con sicurezza e gestibilità di livello aziendale per offrire agli acquirenti maggiore flessibilità nella pianificazione e standardizzazione dei loro ambienti endpoint”.

Disponibilità

Dell Pro 14 Premium sarà disponibile il 31 marzo.

I notebook Dell Pro 3 14/16, Dell Pro 5 14/16 e Dell Pro 7 13/14 saranno disponibili a maggio.

Dell Pro 5 Micro sarà disponibile il 31 marzo.

Dell Pro Precision7 14/16 con grafica integrata Intel® sarà disponibile il 31 marzo. Le workstation mobili Dell Pro Precision Serie 5 14/16 e Serie 7 14/16 con GPU NVIDIA RTXTM PRO Blackwell Generation saranno disponibili a maggio.

Le workstation mobili Dell Pro Precision 5S saranno disponibili a maggio.

Dell Pro Precision 9 T2/T4/T6 sarà disponibile a maggio.

I monitor Dell Pro P 34/27/24 USB-C Hub Conferencing Monitor (P3426WEB/P2726DEB/P2426HEB) e Pro P 34/27/24 USB-C Hub Webcam Monitor (P3426WEV, P2726DEV, P2426HEV) sono già disponibili per la vendita a livello globale.

I monitor Dell Pro P 27/24 USB-C Hub Monitor (P2726HE, P2426HE) e Dell Pro P 24 16:10 USB-C Hub Monitor (P2426E) sono già disponibili per la vendita a livello globale.

Dell Pro 7 Slim Keyboard and Mouse (KM726) sono già disponibili per la vendita a livello globale (le date di lancio variano in base alla regione).

Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse (MS526C) è già disponibile per la vendita in Nord America (le date di lancio variano in base alla regione).

Dell Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard and Mouse (KM746) sarà disponibile a partire dal 16 aprile in Nord America (le date di lancio variano in base alla regione).

Note

[i] Based on internal analysis, March 2026. CY26 Dell Pro 14 Premium is not included in the weight comparisons. Performance data is in comparison with comparable configurations from previous generation. [ii] Based on internal review of Dell mobile workstations, March 2026. [iii] Based on internal analysis, Feb 2026. [iv] Applies to the Dell Pro family of notebooks launching in 2026. Based on Internal Analysis, Feb 2026. [v] Based on internal analysis, February 2026. Data is based on comparison with HP EliteBook 8 Flip G1 13 and Lenovo ThinkPad L13 2in1 Gen 6. Based [vi] Compared to Dell Pro Plus. Based on internal analysis, February 2026. [vii] Based on internal analysis, February 2026. Data is based on comparison with HP EliteBook 6 G1 and Lenovo ThinkPad T14 Gen 6/T16 Gen 4/L13 Gen 6/L13 2n1 Gen 6/L14 Gen 6/L16 Gen 4. [viii] Based on internal analysis, February 2026. Compared to previous generation, varies by chassis selection. [ix] Based on internal analysis, February 2026. Data is based on comparison between Dell Pro 5 16 (Aluminum top cover, bottom cover and palm-rest) and equivalent Lenovo ThinkPad L16 Gen 6, Lenovo ThinkPad T16 Gen 6 and HP EliteBook 6 G1 16. [x] Weights vary depending on configuration and manufacturing variability. [xi] Wi-Fi 7 certified products will roll out in accordance with the Wi-Fi Alliance certification schedule throughout 2024. Wi-Fi 7 requires the latest Wi-Fi Alliance certification, Windows HLK certified device driver, hardware update, supported Windows OS version and compatible router. Wi-Fi 7/ 6E connectivity (6 GHz) with Windows 11 is limited and will leverage prior generation of Wi-Fi 6E/ Wi-Fi 6 speeds until drivers are available and hardware adoption increases. Ubuntu OS will not support Wi-Fi 7 and will operate on Wi-Fi 6E/6 speeds when configured for Wi-Fi 7. Router requires a separate purchase. Wi-Fi 7/ 6E (6 GHz) connectivity is only available in select locations. Check availability with your service provider. The Bluetooth wireless card version may vary depending on the operating system that is installed on your computer. [xii] Based on IDC 2025 Q4 Workstation Tracker, based on units. [xiii] A) Based on internal analysis, Feb 2026, looking at HP and Lenovo products in market. [xiii] B) Based on internal review of Dell mobile workstations, March 2026. [xiv] Most secure is based on Dell internal analysis, October 2025 (Intel) and March 2026 (AMD). Applicable to PCs on Intel and AMD processors. Not all features available with all PCs. Additional purchase required for some features. Intel-based PCs validated by Principled Technologies, July 2025. Most manageable is based on Dell internal analysis, January 2026. Most-manageable commercial PCs when comparing the systems management capabilities of Dell Update Processes, Dell Manageability Solutions capabilities and integrations with 3rd Party Management Solutions, with competitor update processes, systems management solution capabilities and integrations with 3rd party management solutions. 3rd Party Management Solution – Microsoft Intune, is a separate purchase. [xv] Based on internal analysis of worldwide PC market, February 2026. Applicable to PCs on Intel and AMD processors. Not all features available with all PCs. Additional purchase required for some PC features. Halcyon software must be purchased in conjunction with a Dell PC and activated per the Terms & Conditions to enable commercial PCs equipped for ransomware resilience. Backed by partner validation, February 2026. [xvi] Based on internal analysis, March 2026. Applies to PCs launched in 2025: Dell Pro, Dell Pro Plus, and Dell Pro Premium, and PCs launched in 2026: Dell Pro 3, Dell Pro 5 and Dell Pro 7. Read warranty information for port replacement instructions. [xvii] Based on internal analysis, March 2026. Applies to PCs launched in 2025: Dell Pro, Dell Pro Plus, and Dell Pro Premium, and PCs launched in 2026: Dell Pro 3, Dell Pro 5 and Dell Pro 7. Read warranty information for port replacement instructions. [xviii] Based on Dell internal testing, March 2026 [xix] Based on TÜV Rheinland 4-star eye comfort certification. [xx] Based on TÜV Rheinland 4-star eye comfort certification. [xxi] Based on internal analysis, December 2025. Up to 95% recycled plastic throughout the device, 100% recycled aluminum in the stand, up to 80% recycled steel in the monitor head and stand, and up to 20% recycled glass in the panel. [xxii] Based on internal analysis, December 2025. ENERGY STAR certifications may vary by region and configuration. See www.energystar.gov/productfinder/ for certification status. EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. TCO Certification may vary by region and configuration. See www.tcocertified.com/product-finder/ for certification status. [xxiii] Based on Dell analysis of battery life usage model calculations, Nov. 2025. Results vary depending on use, operating conditions and other factors. [xxiv] Based on internal analysis of the rechargeable keyboards and mice charging time, March 2025. Results vary depending on use, operating conditions and other factors. [xxv] Based on internal analysis of publicly available supercapacitor rechargeable keyboards and mice. December 2025 [xxvi] Based on internal analysis of the rechargeable keyboards and mice battery life, December 2025. Results vary depending on use, operating conditions and other factors