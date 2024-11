DocLife e Konica Minolta firmano una partnership

DocLife, l’azienda del Gruppo Horsa specializzata in gestione documentale e dematerializzazione dei processi documentali aziendali, ha siglato nelle scorse settimane, a ridosso del lancio della nuova versione della suite una nuova partnership di prestigio con Konica Minolta, realtà che da 150 anni sviluppa le tecnologie più all’avanguardia nel campo dell’Imaging. Riconosciuta e apprezzata per i suoi Dispositivi di Stampa, da diversi anni si è anche affermata come fornitore di Soluzioni per la digitalizzazione dei processi e la gestione della conoscenza aziendale.

L’innovazione, che da sempre contraddistingue l’azienda, permette di rispondere in anticipo alle esigenze dei clienti, portando loro importanti benefici. Ed è per questo che ha scelto DocLife fra le soluzioni facenti parte del proprio offering.

“È motivo di grande soddisfazione poter annoverare Konica Minolta fra i nostri partner”, dichiara Cristiano Soldi, Channel Manager di DocLife. “Siamo entusiasti nell’ufficializzare questo nuovo fondamentale passo nella costituzione del canale DocLife. La news che arriva in concomitanza al lancio del nuovo DocLife da concretezza alle innovazioni ed ai progressi che abbiamo implementato nella suite e di pari passo ci dimostra come l’approccio al canale indiretto possa essere per noi una strategia vincente e una formula di sicuro interesse per il panorama dei partner”.

“Un significativo booster di fine anno”, continua il Channel Manager, “che promette prospettive molto incoraggianti per il 2025. La reingegnerizzazione completa della suite, il cambio di immagine e brand, e la crescita del network contribuiscono a gettare le basi delle nostre ambizioni sui prossimi mesi: ritagliarci sempre più spazi di mercato e avere una visibilità consistente e persistente, supportata dalla pervasività del Gruppo Horsa”.