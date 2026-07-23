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    Ecolamp 2026: sfiorate 1.500 tonnellate di RAEE gestiti su tutta Italia

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    Il Consorzio nazionale Ecolamp rende noti i numeri che confermano una sostanziale stabilità nella raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un contributo significativo dall’avvio della raccolta dei raggruppamenti R1-R2-R3. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le tre regioni più virtuose

    Ecolamp-RAEE 2026

    Nel corso del primo semestre 2026, Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.496 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

    In particolare il Consorzio ha avviato a riciclo 941 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici a fine vita (raggruppamento R4), 536 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5) e quasi 19 tonnellate nei raggruppamenti R1, R2 e R3, entrati stabilmente in raccolta nel corso del semestre.

    I raggruppamenti

    I dati evidenziano complessivamente una sostanziale stabilità della raccolta Ecolamp rispetto al primo semestre del 2025 (-1,5%).

    Si registra infatti, una decrescita fisiologica nella raccolta delle sorgenti luminose (R5), compensata dalla crescita del raggruppamento di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici (R4), cresciuto soprattutto grazie ai conferimenti dell’utenza professionale.

    Un focus su R4 e pannelli fotovoltaici

    Anche in questo semestre, la parte più consistente dell’R4 è rappresentata dai pannelli fotovoltaici a fine vita: il servizio dedicato ExtraVoltaico ha gestito circa 315 tonnellate, più che raddoppiando (+110%) rispetto alle 150 tonnellate registrate nel primo semestre 2025.

    Un nuovo capitolo: R1, R2 e R3

    Dopo aver aperto alla raccolta di tutti i RAEE, sia domestici che professionali, Ecolamp ha ricevuto lo scorso mese di maggio l’assegnazione delle prime 45 isole ecologiche per R1-R2-R3, raggruppamenti RAEE dedicati rispettivamente agli apparecchi del freddo e clima, agli altri grandi bianchi, a TV e monitor. Le isole assegnate hanno contribuito alla raccolta Ecolamp con circa 15 tonnellate, a cui si aggiungono quasi 4 tonnellate gestite in ambito professionale: un balzo che porta questi tre raggruppamenti da 1 tonnellata nel primo semestre 2025 a quasi 19 tonnellate nel 2026. Per il secondo semestre si stima un ulteriore contributo tra le 80 e le 100 tonnellate.

    Andamento regionale

    Sul fronte territoriale, nei primi sei mesi del 2026 Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si confermano le regioni più attive nella raccolta complessiva di RAEE gestita da Ecolamp. La Lombardia mantiene il primo posto con 494 tonnellate, seguita dal Veneto con 164 e dall’Emilia-Romagna con 125 tonnellate.

    “I dati del primo semestre 2026 confermano la solidità del modello di raccolta di Ecolamp, complessivamente stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – Inoltre, continua a crescere il servizio ExtraVoltaico dedicato ai pannelli fotovoltaici a fine vita, che ha più che raddoppiato i volumi gestiti. Risultati che confermano come l’ampliamento della nostra attività risponda a un’esigenza concreta del mercato, permettendoci di contribuire in modo sempre più completo allo sviluppo dell’economia circolare.”

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