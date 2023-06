EET Group acquisisce Tridis e Config

Un ulteriore passo verso il rafforzamento della propria presenza europea, e in particolare nelBenelux, EET Group lo ha compiuto più recentemente nel mese di aprile, con l’acquisizione del più importante distributore belga, Tridis. Fondata nel 1996, Tridis ha registrato un aumento del fatturato del 58% negli ultimi quattro anni. Con l’acquisizione, finalizzata nel mese di aprile di quest’anno, i dipendenti di EET Group in Belgio e quelli di Tridis uniranno di fatto le forze, sotto la guida di Philippe Christiaens, fondatore di Tridis.

Questa unione si traduce in un’organizzazione altamente qualificata in grado di offrire un ampio portafoglio di marchi alle migliaia di clienti dell’importante AreaBenelux.

“Tridis è un’azienda molto ben gestita che ha dimostrato una crescita solida e redditizia per diversi anni. Con questa acquisizione, diamo la possibilità a EET di acquisire ulteriori quote di un mercato in crescita” ha dichiarato Søren Drewsen, CEO del Gruppo EET. Tridis rappresenta oltre 40 marchi tecnologici leader e, oltre alla vendita e alla distribuzione dei prodotti, offre ai clienti un approccio consulenziale, per configurazione e formazione del progetto oltre a una varietà di servizi online. In questo senso, dunque, EET Group è il partner perfetto per Tridis, che ne condivide l’attenzione ai servizi a valore aggiunto e l’impegno per migliorare l’efficienza del processo di installazione e manutenzione.