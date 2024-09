EF-21 ed EF-22: i nuovi mini-videoproiettori smart per la casa firmati Epson

Epson presenta i nuovi mini-videoproiettori laser EF-21 ed EF-22, che vanno ad aggiungersi alla linea EpiqVision.

Grazie al design minimalista e alle funzionalità smart, questi nuovi modelli offrono un’esperienza coinvolgente e conveniente di home entertainment su grande schermo (con immagini fino a 150 pollici), non richiedono manutenzione e assicurano fino a 10 anni di utilizzo senza problemi(1) per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Pratici da trasportare a casa di amici e parenti e facili da configurare e utilizzare – merito di tecnologie quali la messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale, il rilevamento degli ostacoli e l’adattamento allo schermo – sono dotati di Google TV, che offre accesso a un catalogo di oltre 400.000 film e serie TV tramite app e abbonamenti, e di Chromecast integrato, che permette di eseguire applicazioni supportate da dispositivi Android, iOS, PC Mac o Windows e Chromebook. Infine, grazie alla connettività Bluetooth, i due altoparlanti da 5 W possono essere utilizzati per ascoltare musica dal telefono.

“La nostra missione – ha dichiarato Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia – è fare in modo che sempre più persone utilizzino i videoproiettori ogni giorno nelle loro case e questi nuovi modelli contribuiranno in maniera sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo. Oltre ad avere un design moderno che si inserisce perfettamente in qualsiasi casa, EF-21 ed EF-22 possiedono numerose funzionalità utili e sono estremamente facili da configurare e da utilizzare. Grazie alla connettività smart e alla sorgente luminosa laser di lunga durata e alta qualità, adesso è il momento giusto per sostituire il televisore”.

Piccoli, potenti, versatili e facilmente trasportabili

Il modello EF-21 è bianco, mentre l’EF-22 è disponibile in nero o blu metallizzato ed è inoltre provvisto di un supporto che permette di orientarlo facilmente per proiettare le immagini a parete o sul soffitto, con opzioni di visualizzazione ancora più versatili.

EF-21 ed EF-22 offrono un’esperienza di intrattenimento su grande schermo, a casa e in qualsiasi altro luogo. La tecnologia 3LCD di Epson garantisce immagini luminose e brillanti, dando vita ai contenuti con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco.

Entrambi i modelli hanno un rapporto di contrasto di 5.000.000:1 per ombreggiature ben definite e neri profondi.

I nuovi modelli EF-21 e EF-22 saranno disponibili nel mese di ottobre.

Note

(1) Fino a 10 anni di intrattenimento con sorgente luminosa laser di lunga durata in base alla visione di contenuti per 5 ore al giorno con il videoproiettore in modalità Economy.

(2) Google TV è il nome dell’esperienza software integrata nel dispositivo e un marchio di Google LLC. Android, Google Play, Netflix, YouTube e altri marchi sono marchi commerciali di Google LLC.