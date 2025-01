EKM Global e Epson semplificano la gestione del parco macchine

Semplificare l’assistenza e ridurre l’impatto ambientale: sono questi gli obiettivi della nuova partnership siglata da Epson ed EKM Global.

Epson Remote Service si integra nella piattaforma di EKM Global Insight

Le due aziende collaborano per offrire una soluzione completa ai partner di canale e ai rivenditori: combinando all’interno della piattaforma EKM Global Insight il software di gestione EKM della stampa e del parco macchine con la soluzione Remote Service (ERS) di Epson, si può accedere facilmente ai dati e agli avvisi relativi ai servizi per le flotte insieme alle informazioni sulla gestione della stampa, semplificando i processi e migliorando l’efficienza.

ERS è un sistema gratuito di monitoraggio e gestione basato su cloud, che offre una diagnostica remota di livello avanzato per i dispositivi inkjet aziendali Epson; contribuisce inoltre a ridurre il fabbisogno di tecnici e le visite in loco, consentendo di effettuare diagnosi e riparazioni a distanza, riducendo le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale degli spostamenti.

Integrando ERS all’interno della piattaforma di gestione della stampa e del parco macchine, EKM Global è in grado di fornire ai partner di canale una visione completa delle prestazioni del parco macchine, nonché di gestire e risolvere i problemi di assistenza prima che sia necessario un intervento.

Dichiarazioni

“La sostenibilità e la collaborazione”, afferma Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia, “sono pilastri fondamentali della visione e degli obiettivi di Epson. Lavorare a fianco di aziende come EKM, dove insieme possiamo migliorare il modo in cui una flotta di stampa viene gestita e assistita, è fondamentale se vogliamo forgiare un futuro più sostenibile per il settore della stampa. Insieme, Epson Remote Service e la piattaforma di gestione di EKM Global possono offrire una soluzione che aiuta i rivenditori e i partner a semplificare le operazioni e a ridurre i costi e l’impatto ambientale dei servizi di flotta”.

“Il nostro obiettivo”, spiega Ian Silvester, EKM Global, “è rendere la gestione della stampa e del parco macchine il più semplice ed efficiente possibile per i nostri partner: la collaborazione con Epson per integrare la soluzione ERS è un ulteriore passo avanti verso questa direzione. L’utilizzo di ERS nella nostra piattaforma rende più facile e veloce ottenere una visione totale delle prestazioni e dello stato di salute della flotta, oltre a implementare le soluzioni dove necessario”.