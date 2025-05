Engage AI Complete, il software Jabra guidato dall’IA che migliora l’attività dei call center

Jabra, il marchio mondiale specializzato nell’audio professionale, ha annunciato Jabra Engage AI Complete, vale a dire il nuovo livello premium di Engage AI, il suo software per i call center. La nuova offerta aggiunge la trascrizione vocale in tempo reale e l’Intelligenza Artificiale generativa per aumentare le prestazioni degli operatori e migliorare ogni interazione con i clienti.

Con Engage AI Complete, gli operatori del call center potranno usufruire del coaching dal vivo e dei riepiloghi automatici delle chiamate, mentre i supervisori potranno ottenere gli approfondimenti in tempo reale, le analisi del sentiment e potenti strumenti analitici. Il tutto è progettato per migliorare il livello delle conversazioni e ottenere risultati migliori per i clienti.

L’evoluzione dell’esperienza del cliente

I call center moderni operano spesso attraverso più sedi fisiche, con operatori che lavorano in uffici condivisi o in ambienti domestici rumorosi. Il multitasking è costante per risolvere i problemi dei clienti mentre si gestiscono sistemi, strumenti e attività amministrative. Il software Engage AI Complete è stato progettato per questo scenario.

La piattaforma utilizza l’Intelligenza Artificiale per trascrivere le conversazioni in diretta, consentendo agli operatori di concentrarsi sull’interlocutore anziché prendere appunti. Inoltre, analizza non solo ciò che viene detto, ma anche “come” viene detto, aiutando gli operatori a modificare il loro tono in tempo reale. La piattaforma utilizza l’Intelligenza Artificiale per eliminare il rumore di fondo e garantire conversazioni più chiare, grazie alla tecnologia ClearSpeech di Jabra.

Il risultato comporta una riduzione delle distrazioni, risoluzioni più rapide e conversazioni più significative, riducendo al contempo il carico cognitivo e consentendo ai supervisori di supportare i team su scala.

Una piattaforma con intelligenza vocale in tempo reale per connessioni umane più profonde

Nel 2022 Jabra ha lanciato Engage AI per offrire agli operatori un monitoraggio e un feedback del tono in tempo reale. Nel 2024 è stato poi introdotto ClearSpeech, che elimina il rumore di fondo nella conversazione con il cliente per migliorare la chiarezza delle conversazioni. Ora è la volta di Engage AI Complete, una soluzione ancora più avanzata e innovativa.

Il software di Jabra è l’unica soluzione in grado di offrire la trascrizione vocale in tempo reale, il contributo dell’Intelligenza Artificiale generativa e la cancellazione del rumore; tutto nello stesso pacchetto.

Supportata da oltre 20 anni di ricerca e da milioni di conversazioni analizzate, Engage AI è costruita su una base di dati, intuizioni e design orientati alla privacy. Le chiamate vengono elaborate in modo sicuro, con un feedback istantaneo fornito direttamente all’agente, che può così adattarsi al momento e migliorare ogni interazione.

Tutto ciò consente agli operatori di concentrarsi completamente sul cliente, rendendo ogni conversazione più efficace. I supervisori possono incrementare le prestazioni del team con intuizioni immediate di coaching, mentre i leader possono utilizzare i dati in tempo reale per affrontare i problemi dei clienti condivisi e apportare miglioramenti. Di conseguenza, i call center beneficiano di una maggiore customer satisfaction, di un minore turnover degli agenti e di un’operatività complessivamente più efficiente.

“Il nostro obiettivo è semplice: dare ad ogni opertatore la possibilità di gestire e migliorare ogni conversazione per ottenere il massimo da ogni chiamata”, ha commentato Andreas Orebo Wenzel, VP di Engage AI di Jabra. “Con Engage AI Complete, abbiamo riunito anni di ricerca sulla voce e sull’innovazione portata dall’Intelligenza Artificiale generativa per rispondere alle esigenze principali dei call center. Engage AI Complete aumenta l’efficienza operativa, migliora l’esperienza degli agenti e la soddisfazione dei clienti, consentendo alle aziende di ottenere di più da ogni chiamata”.

Nuove funzionalità che saranno disponibili con Engage AI Complete: