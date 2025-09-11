Epson Remote Services si integra alla piattaforma 3manager

Il sistema di monitoraggio e gestione Epson Remote Services (ERS) basato su cloud è stato integrato nella piattaforma 3manager, semplificando i processi e migliorando la gestione del parco stampanti e l’efficienza del servizio. Questo “sportello unico” per i partner di canale e i rivenditori di stampanti combina i vantaggi del sistema MPS di 3manager con le funzioni di assistenza avanzata della soluzione Epson Remote Services.

Oltre ad offrire funzionalità avanzate di diagnostica remota per i dispositivi inkjet aziendali Epson, ERS aiuta a ottimizzare le risorse ingegneristiche e le visite in loco consentendo l’assistenza e le operazioni remote su dispositivi che includono un pannello di controllo remoto, riducendo le emissioni di CO 2 e l’impatto ambientale degli spostamenti.

“L’integrazione della nostra soluzione Epson Remote Services nella piattaforma MPS di 3manager”, afferma Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia, “migliora l’esperienza dei partner e rivenditori Epson. La collaborazione è una parte fondamentale dell’ambizione di crescita di Epson e aprire la capacità di integrazione agli Independent software Vendor (ISV) per sviluppare soluzioni che utilizzino i nostri prodotti ne è parte integrante“.

“Siamo costantemente alla ricerca”, dichiara Henrik Lundsholm, 3manager, “di nuovi modi per rendere più facile e veloce per i gestori di flotte mantenere una chiara visione d’insieme dei propri dispositivi. Integrando Epson Remote Services in 3manager, ora lo stato e la salute delle flotte Epson possono essere diagnosticati e gestiti in remoto in un unico flusso di lavoro. In questo modo inoltre, 3manager ha creato una soluzione che migliora l’efficienza complessiva della gestione della flotta, consentendo ai rivenditori di accedere a una visione completa delle prestazioni della flotta in un unico posto”.