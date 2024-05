European Football Challenge 2024: Vertiv premia i suoi reseller

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, annuncia la nuova European Football Challenge 2024, un’iniziativa dedicata ai reseller europei.

L’iniziativa di Vertiv European Football Challenge 2024 è aperta ai nuovi e agli attuali reseller partner nei paesi aderenti – tra cui Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria – e consente di vincere biglietti per gli Europei di calcio 2024 e altri numerosi premi.

Per vincere i biglietti per gli Europei di calcio 2024, con la European Football Challenge 2024 i reseller dovranno completare le seguenti cinque azioni entro il 31 maggio 2024:

I primi cinque utenti che completeranno con successo queste azioni si aggiudicheranno un posto per la partita Italia-Spagna che si terrà a Gelsenkirchen (Germania) il 20 giugno 2024. I vincitori saranno annunciati il 5 giugno 2024.

I partner avranno anche la possibilità di accumulare crediti per ogni acquisto di prodotti Vertiv effettuato e registrato sul portale tra il 29 aprile 2024 e il 14 luglio 2024. Chi otterrà il maggior numero di crediti alla fine di ciascuna delle cinque fasi del campionato di calcio vincerà alcuni premi, come una maglia della nazionale di calcio. Per qualificarsi, i partner devono solo accedere al portale dell’European Football Challenge 2024, pronosticare i vincitori e i punteggi di ogni partita del girone e registrare i propri acquisti delle soluzioni Vertiv. Inoltre, i primi acquisti di prodotti per il canale saranno ricompensati con fantastici premi a tema EURO 2024.

Martin Ryder, channel sales director Northern Europe di Vertiv, ha affermato: “I partner di canale rappresentano la linfa vitale del nostro business e siamo entusiasti di offrire loro l’opportunità di essere coinvolti e premiati attraverso la European Football Challenge 2024. Confidiamo di vedere i nostri partner mostrare la loro dedizione e passione attraverso questa nuova iniziativa.”