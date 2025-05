Evoilàbel: vince un’etichetta di olio extra vergine creata da Anita di Biase

Sono stati 49 i progetti di etichetta presentati al label contest Evoilàbel, uno il vincitore.

Aperto ad agenzie di comunicazione e designer freelance intenzionati ad esprimere la propria creatività in uno dei settori più significativi dell’economia italiana, con un’attenzione particolare alla parità di genere, Evoilàbel è nato con due obiettivi: da un lato stimolare, attraverso l’etichetta, elemento fondamentale per il riconoscimento del prodotto, i creativi italiani nella valorizzazione dell’olio extra vergine, un prodotto che è tra i cuori pulsanti del Made in Italy nel mondo; dall’altro celebrare l’inestimabile contributo delle donne nei settori dell’olivicoltura, della cultura e dell’imprenditoria, senza cui lo stesso olio italiano non avrebbe raggiunto lo status che oggi subito lo identifica.

Le scelte della giuria di Evoilàbel

La giuria di Evoilàbel, composta da esponenti dei promotori del Contest e dai partner dell’iniziativa, ha decretato che l’etichetta che meglio ha rappresentato questa duplice anima del prodotto olivicolo è stata quella progettata da Anita di Biase, designer abruzzese, che vedrà stampata la propria opera in 4.000 copie con tecnologia Epson, uno dei protagonisti nel settore del labelling di alta qualità, andando a rivestire gli omaggi istituzionali che l’Associazione Nazionale Donne dell’Olio distribuirà nelle missioni che la vedranno impegnata tra il 2025 e il 2026. Con la vittoria, Anita di Biase si è aggiudicata anche una stampante professionale SureColor SC-P900 messa in palio da Epson.

Un secondo riconoscimento, denominato ‘Premio Wow’ ed espressione del voto delle socie dell’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, è andato al designer trentino Stefano Dorigo, segnalato per la capacità di tradurre in segno grafico i valori cari al consorzio. Per il suo risultato, Dorigo ha ricevuto uno spettrofotometro Epson SD-10.

Il percorso di formazione che ha portato al risultato

Un momento preparatorio importante di Evoilàbel è stato quello della formazione, grazie a due webinar moderati da Enrico Gastaldelli di Nexidia e curati dai partner Gruppo Saida (vetri e chiusure), Luxoro (foil e tool di nobilitazione), Elle Commerciale (stampa etichette) e Fedrigoni (carte autoadesive), con l’obiettivo di fornire consigli e approfondimenti nel proprio ambito specifico ad agenzie e freelance chiamati a progettare le etichette. Ampio spazio è stato dedicato alle tecniche di stampa con Epson Italia e Stefano Torregrossa di O,nice! Studio, con infine un approfondimento sul prodotto “olio extravergine d’oliva Italiano” a cura dell’Associazione Nazionale Donne dell’Olio.

Chi sono i vincitori di Evoilàbel

Anita Di Biase. Vive e lavora in Abruzzo tra montagna e mare, è nel mondo del graphic design da più di 17 anni e ha un particolare amore per il packaging. Le piace creare etichette che raccontano storie, catturano lo sguardo e parlano al cuore del cliente. Per lei ogni progetto è passione, attenzione ai dettagli e una sensibilità visiva costruita negli anni.

Stefano Dorigo. Cuore friulano, trentino d’adozione, diplomato allo IED di Torino in Visual Design, dopo un percorso lavorativo di oltre 15 anni presso agenzie di comunicazione e marketing opera come illustratore e visual designer freelance aiutando le piccole e medie imprese a trovare la propria narrazione aziendale.

Alcune dichiarazioni

Anita Di Biase ha dichiarato: “Per il progetto Evoilàbel, con l’illustrazione ho voluto rafforzare l’idea del rapporto umano tra donna e uomo, ponendo la donna come tema centrale, insieme alla natura. È fondamentale essere tutt’uno con essa, soprattutto oggi. I prodotti di qualità possono esistere solo con il rispetto della terra. Il blu e la lamina dorata enfatizzano il concetto di preziosità del prodotto, mentre il verde è il colore dell’olio appena spremuto“.

Stefano Dorigo ha commentato: “L’idea è nata dal desiderio di tradurre visivamente i concetti di sinergia, inclusività e valorizzazione della figura professionale dell’olivicoltore. Pensando ad un linguaggio che fosse comprensibile a tutti, ho optato per l’uso dell’illustrazione grafica, raccontando in un’immagine la storia attorno al prodotto. Sfruttando una composizione dinamica, l’uso di colori complementari ispirati alla natura e di elementi tipografici di forte impatto visivo ho cercato di differenziare il prodotto, rendendolo riconoscibile tra molti“.

“Siamo davvero soddisfatti”, ha aggiunto Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “del successo di partecipazione e della qualità dei lavori presentati a EVOilàbel, un’iniziativa che ha coinvolto tanti talenti con creatività e passione. I vincitori hanno saputo cogliere l’anima dell’olio EVO, traducendola in etichette che, grazie alla qualità della tecnologia di stampa Epson, sapranno valorizzare il prodotto e renderlo ancora più riconoscibile. Un perfetto esempio di come innovazione e tradizione possano unirsi per dare visibilità al Made in Italy”.