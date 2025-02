Exclusive Networks firma due accordi con Amazon Web Services per una distribuzione del cloud avanzata e una presenza sul Marketplace

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity, ha firmato due accordi con Amazon Web Services (AWS). Questi accordi segnano una pietra miliare significativa nella strategia digitale della società, rafforzando le sue capacità cloud, espandendo la sua portata di mercato e allineandosi ai principi fondamentali di sicurezza e sostenibilità di AWS.

Con il primo accordo, Exclusive Networks diventa un Distributore Autorizzato AWS per l’Area Economica Europea (e la Svizzera). Questa relazione strategica evidenzia la dedizione di Exclusive Networks nell’offrire soluzioni, servizi e formazione di sicurezza informatica di alto livello, utilizzando la sua solida rete di distribuzione per promuovere l’adozione di AWS in quest’area e fornire soluzioni avanzate di sicurezza informatica e infrastruttura digitale.

Con il secondo accordo, la società si unisce al programma AWS Designated Seller of Record (DSOR). Questo programma consente a Exclusive Networks di fungere da distributore globale per i suoi vendor nel Marketplace AWS, offrendo nuove prospettive di crescita per i suoi partner di canale e rafforzando le partnership con i principali fornitori di sicurezza informatica.

Jesper Trolle, CEO della società, ha commentato:

“Questi accordi con AWS rappresentano un importante passo avanti nella roadmap digitale di Exclusive Networks, consentendoci di continuare a innovare e offrire le migliori soluzioni e servizi attraverso canali di prim’ordine. Siamo determinati a perseguire la nostra missione per espandere le opportunità di crescita sia per i nostri fornitori che per i partner di canale”.