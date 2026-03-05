Gli MSP continuano a crescere: l’8 maggio a Verona una giornata dedicata a loro

L’8 maggio 2026, a Verona, si terrà “2026: l’anno della crescita degli MSP”, prima edizione di MingaMalstrøm, la linea di eventi di MingaMal.

Ricordiamo che MingaMal è un progetto dedicato a imprenditori e manager di piccole aziende, che si propone di creare comunità in cui il confronto sia fruttuoso per chi le gestisce, proponendo spunti critici e elementi di

consapevolezza.

L’iniziativa nasce dall’osservazione di un cambiamento ormai diffuso nel mercato: anche gli MSP di piccole dimensioni si trovano sovente coinvolti in dinamiche di acquisizione e aggregazione, senza disporre necessariamente di riferimenti strutturati o di occasioni di confronto dedicate all’argomento.

MingaMal propone una giornata di lavoro focalizzata su crescita organica e crescita non organica, con un taglio operativo costruito a partire da esperienze dirette.

Il progetto è curato da Andrea Veca, fondatore di MingaMal e attivo da anni nel mercato MSP italiano. La giornata sarà moderata da Vera Tucci, imprenditrice e COO dell’MSP TConsulting, speaker internazionale e speaker TEDx.

«L’evento nasce dall’esigenza di affrontare temi che riguardano sempre più spesso gli MSP italiani. L’obiettivo è costruire consapevolezza quando si può, non quando si deve. Presentarsi preparati a determinati tavoli aumenta il potere contrattuale», commenta Andrea Veca.

Il programma affronta, da punti di vista diversi:

• il processo di acquisizione nelle piccole aziende di servizi

• le implicazioni operative e umane delle operazioni straordinarie

• la costruzione di una crescita organica basata su oƯerta e numeri

• il ruolo della tecnologia come abilitatore del business

Accanto agli interventi è previsto spazio per l’interazione tra i partecipanti e il confronto diretto con sponsor selezionati, in un contesto volutamente limitato nei numeri per facilitare conversazioni più eƯicaci.

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Crowne Plaza Verona – Fiera. La registrazione apre alle 9:30, i lavori iniziano alle 10:00 e si concludono intorno alle 18:00, seguiti da un aperitivo finale.

La partecipazione è a pagamento e i posti sono limitati.

Informazioni e programma QUI!