Hard disk: Toshiba rinnova la gamma Canvio Basics

Toshiba Electronics Europe ha apportato ulteriori miglioramenti alla serie di hard disk portatili Canvio Basics, che sarà disponibile nel primo trimestre del 2023. I nuovi modelli offrono una capacità di archiviazione elevata di cui i clienti hanno bisogno dal momento che la vita di tutti i giorni è sempre più dipendente dai dati, senza rinunciare però a un design elegante e compatto.

Caratterizzati da un case nero con finitura opaca, gli hard disk Canvio Basics da 2,5″ misurano 78mm x 109mm x 14mm per le versioni da 2TB e 1TB, e 78mm x 109mm x 19,5mm per la versione da 4TB. La forma compatta e la leggerezza – solo 217,5g per la versione da 4TB e meno di 150g per tutte le altre – ne facilitano il trasporto riducendone l’ingombro nelle borse o nei bagagli, e può essere portato anche comodamente in tasca.

Queste unità si collegano facilmente a laptop e PC e rappresentano una pratica soluzione di archiviazione plug-and-play. Le interfacce USB 3.2 Gen 1 supportano velocità di trasferimento fino a 5,0 Gbit/s (ma sono compatibili anche con le interfacce USB 2.0 tradizionali). Alimentate direttamente da una sorgente USB collegata, consumano una quantità di corrente minima.

I drive Canvio Basics sono stati progettati per offrire un’affidabilità operativa garantita nel tempo. Possono essere utilizzati con Microsoft® Windows®, senza necessità di installare alcun software, mentre per l’utilizzo su macOS è necessaria la formattazione.

Come sottolineato da Larry Martinez-Palomo, Vice President della Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe: «I nostri hard disk Canvio Basics hanno riscontrato grande successo sul mercato sin dal loro lancio, offrendo ai clienti soluzioni di archiviazione semplici e convenienti. Il nostro impegno nel migliorare costantemente questa serie, la rende ancora più interessante, e questo sarà sicuramente apprezzato».