HP a ISE 2026 con soluzioni di collaboration più smart e intuitive

Quest’oggi a ISE 2026 a Barcellona, HP ha confermato il proprio impegno per il lavoro ibrido ampliando il proprio portafoglio di innovazioni a prova di futuro progettate per offrire soluzioni di collaboration più smart e intuitive. Dalle cuffie di nuova generazione alle soluzioni avanzate per videoconferenza, HP propone strumenti pensati per aiutare le aziende a crescere in un mondo in cui flessibilità e produttività sono fondamentali.

Innovazioni audio “mission ready” per la workforce ibrida

Richiamando la propria tradizione nelle comunicazioni mission-critical, HP Poly presenta la sua HP Poly Mission Series, una nuova famiglia di cuffie USB con cavo progettate per offrire un audio affidabile e cristallino negli ambienti di lavoro ibridi grazie a un design confortevole e leggero. Dotate di cancellazione del rumore basata sull’AI i e audio super wideband, le cuffie della serie HP Poly Mission assicurano una qualità audio superiore per la trasmissione vocale, riducendo al minimo le distrazioni.

· HP Poly Mission 400 Series sono progettate per garantire comfort per tutto il giorno, ideali per chi lavora sia in ufficio sia da remoto.

· HP Poly Mission 600 Series sono dotate di due microfoni con cancellazione del rumore per una riduzione efficace dei rumori di fondo, oltre a comfort e controlli migliorati.

· HP Poly Mission 800 Series combinano quattro microfoni con cancellazione del rumore e ANC avanzato per offrire una chiarezza vocale senza precedenti.

È disponibile un unico modello certificato per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet e Google Voice, semplificando l’approvvigionamento e la gestione del parco dispositivi per i team IT. Tutte le cuffie Mission sono appositamente progettate e realizzate in maniera responsabile, integrando componenti sostituibili e materiali sostenibili per un ciclo di vita più lungo.

Video collaboration pronta per il futuro con HP Poly VideoOS 5.0

HP Poly VideoOS 5.0 introduce un importante aggiornamento della piattaforma ad Android 13, integrando miglioramenti architetturali progettati per supportare le innovazioni future, prestazioni ottimizzate nel lungo periodo e supporto esteso del ciclo di vita per le soluzioni video HP Poly Studio di nuova generazione. Questa release offre un’inquadratura della videocamera più smart, un miglioramento della cancellazione del rumore basato sull’AI, il mixing audio multi-microfono e prestazioni più rapide del controller touch. Il portafoglio video di nuova generazione di HP Poly è certificato per Microsoft Teams e Zoom su Android 13. Questo aggiornamento getta le basi per Poly VideoOS 5.1, che include la funzione di commutazione automatica multi-camera HP Poly DirectorAI, e per i futuri aggiornamenti ad Android 17, con supporto fino al 2032.

Ottimizzare l’esperienza BYOD nelle sale riunioni

HP sta ridefinendo l’esperienza Bring Your Own Device (BYOD) con la video bar HP Poly Studio V12 e la HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock. Questa soluzione offre una connessione semplice tramite un unico cavo, consentendo l’accesso immediato al sistema AV della sala, inclusi display, rete, videocamere, microfoni e altoparlanti, sia per la collaboration in presenza sia per le riunioni da remoto, mantenendo al contempo i laptop in carica. La proposta BYOD è progettata per utenti Windows, Mac e Chromebook. L’esperienza è semplificata consentendo ai team IT il controllo remoto delle impostazioni, aggiornamenti firmware e stato dei dispositivi attraverso un’unica piattaforma di gestione, HP Poly Lens.

HP Dimension con Google Beam ridefinisce la connessione grazie all’AI

HP e Google ridefiniscono il concetto di connessione grazie a HP Dimension with Google Beam (precedentemente Project Starline), una soluzione di comunicazione video 3D realistica e basata sull’intelligenza artificiale, progettata per portare la collaboration virtuale a un livello superiore. HP e Google propongono demo dell’esperienza HP Dimension con Google Beam a ISE, presso lo stand Google #2S500.

Prezzi e Disponibilità

· HP Poly Mission 400 Series sarà disponibile in Marzo su HP.com, a partire da $57.95.

· HP Poly Mission 600 Series sarà disponibile a Marzo su HP.com, a partire da $139.95.

· HP Poly Mission 800 Series sarà disponibile in Aprile su HP.com, a partire da $179.95.

· HP Poly VideoOS 5.0 sarà disponibile a Febbraio 2026.

· Poly Studio V12 Video Bar e Thunderbolt 4 180W G6 Dock per sale BYOD sono disponibili su HP.com al prezzo di $899 (Poly Studio V12), e $399.99 (HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock).