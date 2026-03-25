HP Imagine 2026: HP reimmagina il Future of Work

In occasione di HP Imagine 2026, HP Inc. ha annunciato nuovi dispositivi basati sull’AI, innovazioni in ambito sicurezza e soluzioni intelligenti per i flussi di lavoro progettate per aiutare aziende e professionisti a prosperare in un futuro del lavoro guidato dall’AI (ne abbiamo parlato anche in questa videointervista).

“Guardando avanti, il Future of Work significa rendere il lavoro più semplice in un mondo che diventa sempre più complesso. In HP, ci concentriamo sull’utilizzo dell’AI per creare esperienze più connesse che aiutino le organizzazioni ad accelerare e a supportare le persone a dare il meglio nel proprio lavoro”, ha dichiarato Bruce Broussard, Interim Chief Executive Officer, HP “A HP Imagine 2026 mostriamo come tutto questo prenda vita attraverso soluzioni che interagiscono, in modo sicuro e senza soluzione di continuità, affinché i nostri clienti possano lavorare al meglio, ovunque si svolga il lavoro.”

Consentire ai professionisti di lavorare al meglio

Nonostante la rapida trasformazione digitale, persistono ancora alcune frizioni. Secondo il Work Relationship Index 2025 di HP, solo il 20% dei dipendenti ha un rapporto sano con il lavoro e il 22% riscontra ogni mese problemi tecnologici che ne interrompono la loro concentrazione. La tecnologia giusta può cambiare questa situazione.

I dipendenti che vengono equipaggiati con strumenti tecnologici adeguati sono due volte più propensi ad avere un atteggiamento positivo nei confronti del proprio lavoro e segnalano un miglioramento di 33 punti nei risultati complessivi relativi all’ esperienza. L’intelligenza artificiale sta amplificando questo impatto su larga scala: in HP l’implementazione interna di PC AI ha determinato un aumento della produttività del 16%i, mantenendo la produttività e il business di HP in movimento.

Intelligenza on-device, dove il lavoro prende forma

Per ridurre ulteriormente la complessità del moderno ambiente di lavoro, HP ha presentato HP IQii che combina intelligenza locale on-device e connettività basata sulla prossimità con funzionalità di gestione a livello enterprise, al fine di raggiungere nuovi livelli di produttività e collaborazione dei dipendenti tra PC HP AI e dispositivi per il workplace.

HP IQ debutterà nella prossima generazione di HP EliteBook X G2 AI PC e le prime funzionalità di AI on-device includeranno:

Ask IQ: risponde a input testuali e vocali, fornendo risposte contestualizzate e consigli.

Analyze: aiuta gli utenti a interagire con i propri file personali (tra cui PDF, TXT, DOC, PPT) per ottenere sintesi e insight operativi.

Notes & Knowledge: mantiene una cronologia delle interazioni, consentendo ai dipendenti di riprendere da dove avevano interrotto e organizzando le note per facilitarne ricerca e condivisione.

Meeting Agent: consente di acquisire rapidamente idee o prendere appunti durante una riunione senza dover cambiare applicazione, aiutando così i partecipanti a rimanere concentrati.

HP IQ può essere configurato tramite HP Workforce Experience Platform (WXP)iii e implementato attraverso WXP o altri strumenti di gestione enterprise come Microsoft Intune.

Collaboration senza frizioni nell’ecosistema HP

Nell’ambito di HP IQ, HP ha presentato HP NearSenseiv, una nuova intelligenza spaziale che consente ai dispositivi di riconoscersi, connettersi e collaborare, semplificando i passaggi tra attività e ambienti. HP NearSense aiuta i dipendenti a trasferire il lavoro tra dispositivi vicini in modo più semplice, grazie alla condivisione in tempo reale di contesto e funzionalità, potenziando esperienze come:

La soluzione più semplice per la condivisione di file da PC a PC, che offre anche il massimo livello di sicurezza, consentendo agli utenti di trasferire istantaneamente documenti, immagini e presentazioni ai colleghi vicini tramite drag and drop v .

Partecipazione con un solo clic – che consente opzioni fluide e con un solo clic per partecipare alle riunioni in sala meeting.

Nel tempo, HP prevede di estendere le funzionalità di NearSense all’intero ecosistema HP, includendo le soluzioni di videoconferenza HP Poly, dispositivi di stampa, desktop, workstation, periferiche e altro ancoravi.

Progettato per un lavoro always-on e basato sull’AI

Progettato per chi lavora in ufficio e per i professionisti in mobilità, HP ha presentato EliteBook 6 G2q Next Gen AI PC, che combina elaborazione AI ad alte prestazioni, esperienze connesse, eccezionale durata della batteria e un design premium in un formato leggero e ultrasottile.

Massimizza la produttività per flussi di lavoro avanzati di AI agentica con prestazioni fino a 85 TOPS di NPU sui processori Snapdragon® X2 Elite e X2 Plus, consentendo esperienze AI locali rapide su questo Copilot+ PC vii . HP collabora con oltre 100 partner ISV per sfruttare le capacità di AI locale del dispositivo, tra cui Rakuten , Goodnotes e Guidde .

Garantisce operatività per tutta la giornata grazie a una lunga durata della batteria e a esperienze always-connected, abilitate da un’affidabilità leader del settore viii e da dati illimitati con HP Go 5G, ix x che passa automaticamente da un operatore all’altro per offrire sempre la migliore connessione disponibile xi .

Si adatta agli stili di lavoro ibridi con uno chassis elegante e leggero, fino al 15% più sottile rispetto alla generazione precedente xii , per facilitare gli spostamenti tra diversi siti, con finitura Glacier Silver.

Protegge il lavoro virtualmente ovunque grazie a funzionalità di sicurezza integrate progettate per i modeni ambienti IT, tra cui HP Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV) xiii e un nuovo sistema di rilevamento delle intrusioni fisiche che spegne il dispositivo e protegge la memoria in caso di apertura dello chassis.

HP ha inoltre ampliato la propria offerta per il mercato business – includendo opzioni AMD e Intel – per rispondere alla crescente diversità di ruoli, workflow e ambienti all’interno delle aziende di oggi e consentendo ai team IT e agli utenti di scegliere il dispositivo più adatto in base alle modalità di lavoro, superando l’approccio “one-size-fits-all”.

Sicurezza per il Future of Work

HP ha annunciato nuove protezioni integrate a livello hardware e soluzioni di sicurezza quantum-resistant, rafforzando la sicurezza dell’intero portafoglio e colmando lacune note nel settore, preparando al contempo i clienti alle minacce emergenti:

HP TPM Guard: la prima soluzione hardware in grado di bloccare gli attacchi fisici al bus TPM, che rende questo notebook tra i primi al mondo capace di prevenire attacchi con accesso fisico in grado di eludere la crittografia del disco BitLocker xiv . HP TPM Guard protegge da questa minaccia introducendo un collegamento crittografato tra il TPM e la CPU, impedendo intercettazioni e attacchi di probing. Il TPM è inoltre vincolato crittograficamente al dispositivo, risultando inutilizzabile se rimosso o manomesso, colmando una lacuna di sicurezza diffusa nel settore senza aggiungere complessità per i team IT.

Funzionalità HP Wolf Security ampliate: HP rafforza ulteriormente la sicurezza in tutto il proprio portafoglio di PC commercial annunciando nuove funzionalità HP Wolf Security, focalizzate sull’aumento della sinergia tra WXP, HP Wolf Security e l’architettura enterprise, con l’obiettivo di ridurre l’overhead operativo e il rischio informatico.

Digitalizzazione dei documenti più veloce con sicurezza resistente al quantum

Pensata per le aziende che devono gestire il lavoro ibrido e una digitalizzazione accelerata, HP ha presentato le serie LaserJet Pro 4000/4100 e LaserJet Enterprise 5000/6000, che combinano stampa veloce e affidabile, elaborazione documentale basata sull’AI e sicurezza resistente al quantum per collegare i flussi di lavoro cartacei e digitali.

Progettata per le piccole imprese e quelle in crescita, la serie HP LaserJet Pro 4000/4100 offre stampa monocromatica di qualità professionale in un design compatto ed efficiente dal punto di vista dei costi. Essendo tra le prime stampanti al mondo per le PMI dotata di sicurezza resistente al quantum xv , aiuta a proteggere i documenti sensibili mantenendo al contempo semplicità di configurazione e gestione per aziende con risorse IT limitate. La serie offre inoltre una riduzione dei costi di stampa fino al 25% grazie alla tecnologia TerraJet Toner xvi ed è coperta da una garanzia di tre anni. xvii

La serie HP LaserJet Enterprise 5000/6000 è progettata per grandi aziende dinamiche che richiedono velocità, affidabilità e sicurezza avanzata. Grazie a funzionalità di stampa e scansione ad alta velocità, al firmware HP FutureSmart che mantiene i dispositivi sempre aggiornati e a funzionalità AI come Scan AI Enhanced e OCR modificabile, consente di ridurre fino al 50% xviii il tempo dedicato all’elaborazione manuale dei documenti. La manutenzione è semplificata, con il 90% delle parti sostituibili in meno di otto minuti.

Prestazioni future ‑ ready per utenti esperti

Con l’aumento della complessità dei carichi di lavoro AI e della sensibilità dei dati, HP ha annunciato una nuova generazione di HP Z workstation e soluzioni AI progettate per offrire ai migliori professionisti al mondo le massime prestazioni di calcolo, supportando al contempo le aziende IT nella modernizzazione delle proprie infrastrutture verso un futuro ibrido.

HP Z8 Fury: progettata per gestire workload di calcolo e AI più esigenti, con supporto fino a quattro GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q e processori workstation Intel di nuova generazione. La Z8 Fury è concepita come host GPU ad alte prestazioni per lo sviluppo avanzato di AI, effetti visivi e simulazioni.

HP Max Side Panel per workstation Z8 Fury e Z4: un espansore dello chassis, tra i primi del settore, che aumenta il volume interno del 15% xix . Il nuovo pannello laterale HP Max consente a utenti esperti e team IT di installare schede grafiche più grandi senza l’uso di strumenti, mantenendo le performance termiche e la facilità di manutenzione approvata dall’IT.

HP ha inoltre annunciato aggiornamenti al proprio protafoglio mobile con HP ZBook X G2i, HP ZBook 8 G2i e ZBook 8 G2a. Queste workstation mobili sottili e leggere offrono prestazioni workstation AI di nuova generazione, con opzioni AMD e Intel, memoria scalabile e maggiore portabilità senza compromettere l’autonomia della batteria.

Migliorare la gestione dell’esperienza digitale

HP sta ampliando il proprio ecosistema per aiutare le organizzazioni a passare da un supporto reattivo a operazioni proattive basate sull’AI.

HP Workforce Experience Platform (WXP) ora include percorsi di remediation generati dall’AI, report di telemetria personalizzati, un nuovo Carbon Footprint Report per insight sulla sostenibilità, notifiche Pulse di Microsoft Teams, integrazione con le API Wolf Protect and Trace e supporto premium per la collaborazione Poly+ Analyze

HP potenzia il proprio ecosistema per il settore delle costruzioni Large Format collegando stampanti multifunzione HP DesignJet (MFP), HP Build Workspace e workstation HP Z, per collegare la progettazione digitale e l’esecuzione on-site, trasformando i progetti cartacei in progetti connessi con allineamento in tempo reale dall’ufficio al cantiere.

Plasmare il Future of Play

Per garantire una transizione fluida dal lavoro al tempo libero, HP continua a migliorare l’esperienza di gioco grazie a prestazioni intelligenti e personalizzazione:

HyperX OMEN MAX 45L: desktop HP xx , dotato di processore fino a Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, sistema di raffreddamento Cryo Chamber™ di seconda generazione e espandibilità modulare.

HyperX OMEN 35L: offre gaming personalizzabile ad alte prestazioni in un design pronto per futuri upgrade.

OMEN AI: ora disponibile nei principali giochi per PC, tra cui Minecraft, Roblox e Marvel Rivals, consente l’ottimizzazione degli FPS con un solo clic, regolando in modo intelligente hardware, sistema e impostazioni di gioco per sbloccare performance superiori dall’hardware esistente.

OMEN Gaming Hub: nuove funzionalità basate sull’AI permettono ai gamer di creare contenuti, personalizzare la propria esperienza e migliorare la comunicazione grazie a partnership con HeyGen e Voicemod .