HP Poly presenta la nuova serie Edge V: comunicazione professionale e sicura per il lavoro ibrido

Negli odierni ambienti di lavoro ibridi e in prima linea, una comunicazione chiara, affidabile e sicura è essenziale. In tutti gli ambienti a contatto con il pubblico, dall’ospitalità alla sanità, dalla pubblica amministrazione agli studi professionali, il telefono fisso continua a essere un dispositivo fondamentale. Infatti, il 93% dei responsabili IT prevede di mantenere o incrementare gli investimenti in telefoni fissi nei prossimi 5 anni. Che si tratti di assistere clienti, pazienti o collaborare con team distribuiti, ogni chiamata è importante. Oggi HP presenta i telefoni fissi HP Poly Edge V Series Open SIP , progettati per offrire un audio professionale, consentendo ai dipendenti di comunicare con sicurezza e totale chiarezza. Inoltre, con la sicurezza come priorità assoluta, la serie HP Poly Edge V offre funzionalità di emergenza integrate e una sicurezza affidabile, garantendo la massima tranquillità a chi lavora in prima linea.

Chiarezza delle chiamate di nuova generazione con NoiseBlockAI

La serie HP Poly Edge V garantisce un audio di alta qualità e una riduzione del rumore di fondo grazie alla tecnologia NoiseBlockAI di nuova generazione. Questa tecnologia migliora l’esperienza di tutti i partecipanti alla chiamata, anche in ambienti d’ufficio rumorosi. Questo livello di chiarezza è particolarmente importante in contesti a contatto con il pubblico come la sanità, la vendita al dettaglio e l’ospitalità, dove il rumore di fondo e i ritmi frenetici possono generare frustrazione in momenti in cui il tempo e la chiarezza della chiamata sono cruciali.

Sicurezza integrata

I telefoni da scrivania HP Poly Edge serie V includono anche un modulo di sicurezza affidabile (TSM) per una maggiore protezione dell’hardware e dei dati, aiutando i team IT a proteggere l’integrità dei dati e dei dispositivi durante l’intero ciclo di vita del telefono. Questo approccio basato sull’hardware contribuisce a salvaguardare le comunicazioni, supportando al contempo un’implementazione sicura e una gestione IT efficace.

Supporto in prima linea quando conta di più

La serie HP Poly Edge V include anche funzionalità di emergenza integrate, progettate per garantire velocità e discrezione. Un avviso programmabile con un solo tocco consente di effettuare silenziosamente una chiamata a un numero preimpostato, mantenendo la chiamata nascosta all’interfaccia locale per proteggere l’utente e le persone nelle vicinanze. Rappresenta un ulteriore livello di sicurezza per uffici, strutture sanitarie e scolastiche e altri ambienti in prima linea, dove le chiamate discrete di assistenza da parte della sicurezza o dei servizi di emergenza possono essere cruciali e richiedere tempi rapidi.

Implementazione scalabile e flessibile

Dagli uffici aziendali agli spazi di lavoro domestici, i telefoni da scrivania della serie Edge V sono scalabili e si adattano a diversi ambienti grazie a opzioni di connettività e implementazione flessibili. Alcuni modelli includono Wi-Fi e Bluetooth® integrati, che semplificano l’installazione in ambienti in cui è necessario l’accoppiamento con cuffie o dispositivi mobili. Inoltre, le cuffie della serie HP Poly Voyager sono compatibili con i telefoni HP Poly Edge V, mentre le cuffie della serie HP Poly Mission possono essere facilmente collegate tramite USB.

Tutti i modelli includono almeno una porta USB-C per la connettività con PC o cuffie. Le opzioni di alimentazione includono configurazioni PoE e USB-C (a seconda del modello) e il supporto per moduli di espansione sulla serie V400 e superiori, che consente flussi di lavoro in stile operatore laddove è richiesta una maggiore visibilità della linea.

Per i team IT, l’implementazione scalabile è semplificata grazie a Poly Lens, ai server di provisioning e alle opzioni di Zero-Touch Provisioning progettate per i fornitori di servizi, che semplificano la configurazione, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi su larga scala.

La gamma di telefoni da scrivania HP Poly Edge serie V è moderna, intuitiva e progettata specificamente per la comunicazione professionale, e comprende i seguenti modelli: Edge V200, V250, V250 Plus: telefoni da scrivania multilinea essenziali che supportano fino a 16 linee, con audio basato sull’intelligenza artificiale e opzioni di montaggio flessibili. Il modello V250 e superiori sono dotati di schermo a colori.

Edge V400, V450: modelli a 8 linee con supporto fino a 32 linee e modulo di espansione; il modello V450 include Wi-Fi e Bluetooth® integrati.

Edge V650: modelli con tastiera a 14 linee, espandibili fino a 44, con configurazione a doppio display, visibilità delle linee migliorata e supporto per un modulo di espansione, include Wi-Fi e Bluetooth® integrati.

Edge V800, V850: modelli premium con ampi display da 5 pollici, supporto per un massimo di due moduli di espansione e funzionalità di gestione avanzate per ambienti direzionali e ad alto volume. Il V850 offre un display a 18 righe con supporto fino a 60 righe totali e include Wi-Fi e Bluetooth® integrati. I telefoni HP Poly Edge serie V sono conformi allo standard Energy Star, certificati TCO e progettati pensando alla sostenibilità, incorporando almeno il 35% di plastica e imballaggi riciclati. Prezzi e disponibilità La serie HP Poly Edge V sarà disponibile a partire da settembre 2026 presso partner selezionati, con prezzi a partire da 159 dollari. Specifiche finali, disponibilità dei modelli e certificazioni possono variare a seconda della regione.

