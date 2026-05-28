Il negozio intelligente nasce dallo scaffale

Il negozio fisico non sta scomparendo: sta cambiando ruolo e diventando il punto di contatto più strategico nel rapporto tra retailer e consumatori.

È questa la visione di Finn Wikander, Chief Product Officer di Pricer, che analizza l’evoluzione del punto vendita alla luce delle nuove aspettative dei clienti e della crescente integrazione tra canali fisici e digitali.

Secondo Wikander, il punto vendita rappresenta oggi l’unico luogo in cui prezzo, prodotto, persone ed esperienza si incontrano in tempo reale, diventando il vero fulcro del percorso d’acquisto.

“In un contesto di crescente pressione sui prezzi e di maggiore consapevolezza digitale da parte dei consumatori, equità, trasparenza e disponibilità dei prodotti sono diventate condizioni imprescindibili dell’esperienza di acquisto”, spiega Wikander.

Il nuovo patto tra retailer e consumatori

Secondo l’analisi di Pricer, sta emergendo una nuova forma di loyalty tra retailer e clienti, basata su tre elementi fondamentali: correttezza dei prezzi, disponibilità dei prodotti e coerenza tra canali fisici e digitali.

La crescente attenzione delle famiglie alla spesa quotidiana rende infatti centrale la fiducia nel prezzo: i consumatori si aspettano che il prezzo sia coerente tra online e negozio e reagiscono negativamente quando promozioni o sconti risultano disponibili solo su un canale.

Allo stesso tempo, anche la disponibilità dei prodotti è diventata un fattore chiave di fidelizzazione. Gli scaffali vuoti non vengono più percepiti come semplici inconvenienti operativi, ma come un segnale di inefficienza che può spingere i clienti a cambiare insegna.

“Il pricing in tempo reale oggi non riguarda più solo la velocità, ma soprattutto accuratezza, fiducia e coerenza nell’esecuzione”, sottolinea Wikander.

Tecnologia e operatività al servizio dell’esperienza

Per affrontare queste nuove aspettative, i retailer stanno investendo sempre di più in tecnologie che rendono il punto vendita più efficiente e intelligente: dalle etichette elettroniche intelligenti ai sistemi di monitoraggio della disponibilità dei prodotti, fino agli strumenti di gestione operativa del negozio.

Queste soluzioni permettono, ad esempio, di automatizzare i cambi prezzo garantendo la corretta corrispondenza tra scaffale e sistemi digitali, oppure di individuare rapidamente le rotture di stock e attivare tempestivamente il riassortimento.

Ma per Wikander l’efficienza operativa non è il vero obiettivo finale. “I retailer più avanzati hanno capito che l’eccellenza operativa è solo il punto di partenza: è la base su cui costruire un’esperienza di acquisto più fluida, trasparente e affidabile per il cliente”.

Lo scaffale come piattaforma strategica del negozio

In questo scenario lo scaffale sta assumendo un ruolo sempre più centrale, diventando il punto di connessione tra mondo fisico e digitale.

Attraverso le tecnologie digitali integrate nel punto vendita, lo scaffale può infatti trasformarsi in una piattaforma capace di:

· garantire accuratezza e trasparenza dei prezzi

· migliorare la disponibilità dei prodotti grazie a dati in tempo reale

· supportare strategie di pricing dinamico e riduzione degli sprechi

· arricchire la comunicazione con il cliente attraverso informazioni di prodotto e contenuti digitali

In prospettiva, questo processo porterà lo scaffale a diventare una sorta di “sistema nervoso digitale” del negozio, capace di collegare dati, operazioni e interazione con il cliente in un’unica infrastruttura intelligente.

Il futuro del retail passa dal punto vendita

Per Pricer, il futuro del retail non è quindi una scelta tra fisico e digitale, ma una loro integrazione sempre più stretta.

“I consumatori si comportano già come se fisico e digitale fossero un unico ecosistema”, conclude Wikander. “Si aspettano prezzi corretti, prodotti disponibili e informazioni coerenti in ogni punto del percorso di acquisto. I retailer che riusciranno a garantire tutto questo saranno quelli che costruiranno la fiducia e la loyalty nel lungo periodo”.