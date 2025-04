Il nuovo Global PartnerOne Program rafforza i partner di SentinelOne

SentinelOne (NYSE: S), leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, nel corso dell’annuale PartnerOne Summit del Nord America, ha presentato il Global PartnerOne Program, un programma di partnership orientato al futuro, progettato per incrementare il business e accelerare la crescita dei partner. Pensato per garantire flessibilità e impatto strategico, il programma offre gli strumenti, la tecnologia e il supporto per crescere e cogliere le opportunità sul mercato.

“I partner sono al centro della nostra strategia di fornire soluzioni di cybersecurity all’avanguardia”, ha dichiarato Brian Lanigan, SVP, global head of partner ecosystem di SentinelOne. “Con il Global PartnerOne Program, stiamo realizzando un ecosistema che favorisce il successo a lungo termine, consentendo ai partner di ampliare la copertura del mercato, di aumentare la customer satisfaction e massimizzare la redditività”.

Sin dalla sua costituzione, SentinelOne è sempre stata un’azienda incentrata sui partner, guidata dalla filosofia secondo cui le solide partnership portano a garantire soluzioni di cybersecurity più efficaci, il miglior valore per i clienti e la più ampia presenza sul mercato. I partner dell’azienda, dagli MSSP ai reseller, dagli integratori di servizi globali ai fornitori di servizi cloud, ai partner tecnologici e altri ancora, rivestono un ruolo fondamentale nell’offrire una security innovativa e all’avanguardia, per garantire che le aziende di tutte le dimensioni siano protette contro le minacce in continua evoluzione. Il Global PartnerOne Program è stato pensato proprio per offrire strumenti, risorse e incentivi che aiutano i partner ad avere successo, sia che vendano soluzioni, che offrano servizi gestiti, che creino integrazioni o che garantiscano competenze dirette in materia di sicurezza. Il Global PartnerOne Program di SentinelOne è molto più di un semplice insieme di vantaggi, è un impegno a consolidare un ecosistema di partner solido e collaborativo.

ll Global PartnerOne Program si articola in quattro profili, pensati per le diverse tipologie di partner:

· Manage – Progettato per MSP, MSSP e MDR, questo profilo aiuta i fornitori di servizi di sicurezza a integrare la tecnologia di SentinelOne nelle proprie offerte, rendendo più semplice la scalabilità, l’automazione e la fornitura di una protezione uniforme ai clienti.

· Sell – Pensato per rivenditori e fornitori di soluzioni, questo profilo si concentra sull’acquisizione dei clienti e sul successo a lungo termine del business, fornendo strumenti e incentivi per aiutare i partner a incrementare le vendite e le attività.

· Build – Creato per ISV e partner tecnologici, il profilo supporta coloro che sviluppano soluzioni integrate di sicurezza che utilizzano la piattaforma di SentinelOne, assicurando loro le risorse per innovare e portare nuove idee sul mercato.

· Deliver – Pensato per i provider di servizi, gli integratori di sistemi e i professionisti esperti nei processi di Incident Response, il profilo si concentra sui partner che implementano, supportano e ottimizzano le soluzioni di sicurezza per i clienti, fornendo accesso a formazione, certificazioni e servizi.

Inoltre, il PartnerOne Program è stato studiato per supportare ciascuno dei partner in tutte le fasi del loro percorso, rispondendo a ogni esigenza e offrendo importanti risorse che incoraggiano la crescita e l’innovazione. Con i nuovi livelli di partner e requisiti semplificati e ben definiti, questo programma adattabile e strategico si adegua a diversi modelli di business, organizzando i partner in tre livelli – Elite, Advanced e Associate – per garantire che ricevano il giusto supporto e i migliori incentivi del settore, indipendentemente dal focus, che si tratti di servizi gestiti, vendita di soluzioni, sviluppo tecnologico o erogazione di servizi.

Dichiarazioni di alcuni partner:

“La partnership di WWT con SentinelOne dimostra ai clienti che insieme possiamo fornire soluzioni di sicurezza solide e personalizzabili che si adattano alle specifiche esigenze, indipendentemente da dimensioni e settore” ha dichiarato Ashish Upadhyay, AVP of Global Cyber Alliances di WorldWide Technology “. Siamo entusiasti dell’approccio di Purple AI e della piattaforma unificata che ha previsto investimenti importanti nell’AI SIEM e nella Cloud Security”. WWT sta sviluppando competenze e offerte di servizi con SentinelOne per potenziare la postura di sicurezza dei propri clienti e raggiungere ottimi risultati”.

“PartnerOne consolida la nostra partnership a lungo termine con SentinelOne, consentendoci di fornire un SOC alimentato dall’AI. Sfruttando la Singularity™ Platform di SentinelOne, i nostri clienti ricevono strumenti e supporto all’avanguardia per rilevare, prevenire e rispondere agli attacchi informatici a velocità macchina. Ciò consente ai team di sicurezza di perseguire gli obiettivi grazie all’analisi avanzata dei dati, all’intelligenza artificiale e all’integrazione dell’offerta unica di Ultraviolet che collega i team di lavoro in tutto l’ecosistema delle operazioni di sicurezza” ha commentato Ira Goldstein, CEO di UltraViolet Cyber.

Per maggiori informazioni sul Global PartnerOne Program di SentinelOne, consultare il portale dedicato ai partner.