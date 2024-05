Il Partner Program di Trend Micro si rinnova

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, presenta il nuovo Partner Program, sviluppato per aiutarli a incrementare i profitti, generare un numero maggiore di lead, espandere i servizi e le opportunità di formazione.

“Sono entusiasta di annunciare il nuovo Partner Program che dimostra, ancora una volta, il nostro impegno nei confronti del canale e la nostra capacità di supportare la crescita e la redditività dei Partner“, afferma Salvatore Marcis, Head of Channel and Territory Sales di Trend Micro Italia. “Con un’attenzione particolare alla semplicità e alla flessibilità, offriamo ai Partner l’opportunità di evolvere insieme a Trend Micro e accogliere un cambiamento importante con l’obiettivo di diventare aziende orientate ai servizi”.

L’offerta del Trend Partner Program

In un contesto in cui i rischi informatici e la complessità IT crescono in maniera esponenziale, i Partner di Trend Micro devono essere in grado di soddisfare la domanda dei clienti di passare dalle soluzioni ai servizi, dal rilevamento alla prevenzione e dalla sicurezza alla gestione del rischio. I Partner hanno a disposizione Trend Vision One, la potente piattaforma che permette loro di supportare la trasformazione dei clienti, che possono gestire il rischio sull’intera superficie di attacco.

Il nuovo Partner Program soddisfa la domanda del mercato in costante cambiamento e integra una gamma completa di capacità tecniche, offrendo:

una base per la crescita e la profittabilità dei Partner

semplicità e benefici tra le diverse tipologie di Partner

insight sulle capacità dei Partner

percorsi di Enablement & Learning che vanno oltre la formazione di prodotto

strumenti e programmi per casi di successo da applicare ai clienti, a supporto della crescita dei Partner

Partner Capability Model (PCM), per mappare il successo dei Partner

Aderendo al Trend Partner Program, gli operatori di canale potrebbero aumentare in modo esponenziale il proprio potenziale guadagno, migliorando allo stesso tempo i servizi e le opportunità di apprendimento.

Alcuni dei benefici per i Partner

Funzionalità di Gen AI di Trend Vision One , che consentono ai team SOC di accelerare i workflow quotidiani, migliorando prestazioni e produttività.

, che consentono ai team SOC di accelerare i workflow quotidiani, migliorando prestazioni e produttività. Un aumento della profittabilità con un insieme di benefici come partecipazione agli accordi e co-vendita, offerte private competitive, influenced revenue nei servizi e nella consulenza per i Partner riconosciuti.

con un insieme di benefici come partecipazione agli accordi e co-vendita, offerte private competitive, influenced revenue nei servizi e nella consulenza per i Partner riconosciuti. Servizi ampliati , con nuove competenze a disposizione dei Partner, per ottenere riconoscimenti tecnici in materia di cloud security, servizi professionali, servizi di sicurezza gestiti, SOC, IR e altro ancora.

, con nuove competenze a disposizione dei Partner, per ottenere riconoscimenti tecnici in materia di cloud security, servizi professionali, servizi di sicurezza gestiti, SOC, IR e altro ancora. Opportunità di co-vendita e generazione di opportunità, grazie a strumenti di lead-generation e workshop per i clienti, come quelli dedicati al risk assessment in co-branding e sulla sicurezza cloud per AWS e Azure, ambienti demo online, campagne incentive sul marketplace e strumenti di vendita co-branded.

e generazione di opportunità, grazie a strumenti di lead-generation e workshop per i clienti, come quelli dedicati al risk assessment in co-branding e sulla sicurezza cloud per AWS e Azure, ambienti demo online, campagne incentive sul marketplace e strumenti di vendita co-branded. Esperienze di apprendimento immersive grazie a Trend Campus, che supporta l’apprendimento ibrido su tre percorsi progressivi e una consulenza approfondita 1:1 per i Partner.

grazie a Trend Campus, che supporta l’apprendimento ibrido su tre percorsi progressivi e una consulenza approfondita 1:1 per i Partner. Un’esperienza digitale integrata attraverso il partner locator, il portale per i Partner, l’app mobile, la dashboard dedicata ai lead e i marketplace cloud.

Il Trend Partner Program si basa su un business di canale ricco e dinamico, che comprende 147.000 Partner profilati – più della metà dei quali ha partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza informatica nell’ultimo anno. La chiusura dei deal ha visto un aumento significativo, soprattutto per i Partner in co-vendita, con una crescita su base annua del 42% per i Partner AWS CPPO e un aumento del 46% su base annua per quelli MSP che propongono XDR.