Ilari Arti Grafiche stampa le etichette dei vini con Epson

Anche l’occhio vuole la sua parte. Lo sanno bene anche i produttori di vino. Non basta infatti presentare una bottiglia con un contenuto di qualità, ma è fondamentale curare anche l’immagine, perché una volta sullo scaffale l’etichetta è il primo biglietto da visita per la scelta del prodotto.

Forte della sua posizione all’interno dell’area marchigiana decisamente vocata alla coltivazione vitivinicola, Ilari Arti Grafiche si è affidata alla tecnologia di stampa Epson per realizzare etichette capaci di diversificare le produzioni dei suoi molti clienti e di promuovere nel miglior modo i loro prodotti.

Ilari Arti Grafiche sceglie colori e lavorazioni di pregio per catturare l’attenzione del consumatore

Per raggiungere questo obiettivo, Ilari Arti Grafiche ha installato Epson SurePress L-4733AW, con la quale può stampare anche l’inchiostro bianco, un ulteriore valore aggiunto che permette di utilizzare supporti trasparenti. Inoltre, la presenza di due neri (opaco per le carte naturali e lucido per tutte le altre) consente di ottenere i migliori risultati su qualunque tipo di substrato, per la massima versatilità. Particolarmente apprezzata è la possibilità di realizzare in modo conveniente tirature medio-basse, anche solo in 24 ore, sempre più richieste dai produttori per lotti speciali o semplicemente perché durante l’imbottigliatura hanno terminato quelle a disposizione.

Resa cromatica e corrispondenza precisa dei colori su numerosi substrati sono ulteriori plus di SurePress : Ilari Arti Grafiche gestisce infatti molte commesse che prevedono finiture di pregio su diversi tipi di supporto, realizzate anche con stampa braille, UV o a caldo e per tutte queste etichette gli inchiostri Epson assicurano risultati di qualità e assenza di problemi.Un altro punto di forza è la tenuta degli inchiostri: aspetto fondamentale per un prodotto che deve rimanere inalterato anche dopo essere stato in cantina, nel frigorifero e nel secchiello del ghiaccio.

SurePress L-4733AW è apprezzata anche per i bassi costi di gestione e per le attività di manutenzione semplificate e automatizzate, che consentono di ottimizzare i tempi di produttività riducendo al minimo gli interventi da parte dell’operatore, per un flusso di lavoro più efficiente e con tempi di consegna più brevi. La tecnologia inkjet di cui è dotata rappresenta infine un vantaggio per l’ambiente, grazie al consumo energetico ridotto e alla minore produzione di rifiuti.

Dichiarazioni

“La prima volta che abbiamo stampato un’etichetta con Epson SurePress”, afferma Marco Ilari, proprietario di Ilari Arti Grafiche, “siamo rimasti positivamente colpiti dall’alta qualità di stampa, e dalla nitidezza e brillantezza dei colori. Gran parte del merito è degli inchiostri che, grazie anche alla presenza dell’arancione e del verde, ci permettono di coprire quasi la totalità delle tonalità Pantone“.