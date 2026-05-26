Infosecbox e Runner si alleano per una sicurezza a portata di pmi

È stata siglata la partnership tra Infosecbox – azienda specializzata in soluzioni di sicurezza informatica – e Runner, punto di riferimento nella distribuzione ICT in Italia.

L’accordo prevede la distribuzione di ULTIMATE SECUREBOX, la soluzione di punta di Infosecbox, nell’intera sfera geografica di Runner.

Con oltre 25 anni di esperienza, Runner si distingue per la capacità di valorizzare il business dei propri clienti attraverso un’ampia gamma di prodotti dei migliori brand mondiali e un team di professionisti altamente qualificati. L’azienda serve una vasta base di clienti su tutto il territorio nazionale: dealer, system integrator, rivenditori informatici, MSP e operatori del canale ICT.

“Abbiamo scelto Runner perché è un distributore consolidato, ma soprattutto perché condividiamo la mission di dare valore alle competenze che stanno dietro la tecnologia, un must anche per noi di Infosecbox” afferma Matteo Goglio, CEO e Direttore Marketing di Infosecbox.

“Abbiamo scelto Infosecbox perché rappresenta una delle soluzioni più efficaci nel rendere la cybersecurity avanzata realmente accessibile alle micro e piccole imprese. La filosofia plug & play, unita a un approccio orientato alla prevenzione, si integra perfettamente con la nostra missione: offrire al mercato italiano soluzioni innovative, sostenibili e immediatamente operative” aggiunge Alessandro Taramelli, Chief of Staff di Runner.

Il contesto: un mercato sotto pressione

Il 2025 è stato l’anno peggiore per la sicurezza informatica. Secondo il Rapporto Clusit 2026, a livello globale gli incidenti cyber gravi sono cresciuti del +49% rispetto all’anno precedente, il dato più alto mai registrato. Anche in Italia la situazione è critica: nel 2025 sono stati censiti 507 incidenti gravi (+42% rispetto al 2024), pari al 9,6% del totale mondiale, una quota sproporzionata rispetto al peso economico del Paese.

Le mPMI sono tra i bersagli più esposti: spesso prive di un reparto IT strutturato, si trovano a fronteggiare minacce sempre più sofisticate senza gli strumenti adeguati. In questo scenario trova contesto la collaborazione tra Infosecbox e Runner.

ULTIMATE SECUREBOX: la soluzione al centro della partnership

Al centro dell’accordo c’è ULTIMATE SECUREBOX, l’ecosistema all‑in‑one di Infosecbox che integra in un’unica piattaforma protezione di rete, sicurezza degli endpoint con tecnologia EDR, monitoraggio continuo tramite SOC attivo 24/7, dark web monitoring e strumenti avanzati di prevenzione. Il tutto gestibile attraverso un’unica dashboard intuitiva, con un approccio plug & play pensato per chi non dispone di competenze IT interne.

Un ulteriore elemento di valore è l’integrazione di percorsi di Security Awareness con video-lezioni (complete di test finale certificato) accessibili tramite piattaforma semplice, fondamentali per agire sul fattore umano, oggi uno dei principali veicoli di rischio nonché uno degli anelli più vulnerabili della catena difensiva.

La soluzione risponde pienamente ai requisiti introdotti da NIS2 e GDPR, coprendo l’intero spettro della sicurezza: tecnologia, prevenzione, formazione e conformità normativa in un’unica offerta.

I settori nel mirino

La domanda è trasversale, tuttavia i due partner intendono prestare attenzione particolare in alcuni settori, a iniziare dal manifatturiero. Altri settori attenzionati sono quello dei servizi professionali quali studi legali, di commercialisti e di consulenza e quelli della sanità privata, della logistica e delle aziende con modelli di lavoro ibrido.

Formazione e supporto al canale

La collaborazione si traduce anche in attività a supporto dei reseller: webinar congiunti già avviati e programmati, un calendario di eventi in presenza per il confronto diretto tra vendor e reseller. Runner inoltre fornisce supporto nella fase di quotazione e prevendita e aiuta i partner a integrare la tecnologia Infosecbox all’interno dei loro progetti, semplificando il go-to-market verso i clienti finali. Il distributore mette a disposizione una sala formazione attrezzata per sessioni di training specifiche, con l’obiettivo di trasferire competenze ai partner e permettere loro di proporre ULTIMATE SECUREBOX sul mercato con successo.

“L’accordo con Runner conferma la volontà di Infosecbox di essere un partner strategico nell’innovazione. Insieme, vogliamo fornire al mercato la soluzione e i servizi migliori e accompagnare le mPMI ad affrontare le sfide attuali della sicurezza digitale” conclude Matteo Goglio.