Innovazione, vincono le batterie al Litio

Un primo importante progetto di comune interesse europeo è nel settore delle batterie al litio (IPCEI Batterie 1).

L’IPCEI Batterie 1 – finanziato con gli aiuti di Stato per l’Italia, con Decisione della Commissione Europea C (2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 – comprende attività di ricerca, sviluppo, innovazione nella prima applicazione industriale. L’obiettivo è quello di introdurre tecnologie altamente innovative e sostenibili lungo l’intera catena del valore delle batterie agli ioni di litio.

Migliori, difatti, sono le caratteristiche di durata, i tempi di caricamento, la sicurezza, la compatibilità di questi prodotti. Non solo.

Vince il Litio

Vi è con tali prodotti un miglioramento della sostenibilità ambientale ed una riduzione delle emissioni e degli scarti generati dai processi di produzione.

In tal modo si potranno sviluppare modelli sostenibili ed ecologici di smontaggio e riciclaggio di componenti e materiali. In perfetta linea con i principi dell’economia circolare.

Gli aiuti a livello comunitario ammontano a 3.2 miliardi di euro complessivi e potranno essere accordati dagli Stati membri a favore delle imprese partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Batterie 1.

Una maggiore densità energetica per dimensioni compatte della batteria grazie ad una gestione intelligente che monitora ogni funzione importante. Ad una maggiore sicurezza, grazie all’uso senza acidi, si unisce la non emissione di gas. Il volume è identico a quello di una batteria a piombo ma la batteria agli ioni di litio contiene il doppio dell’energia.

Credito d’imposta per i carrelli elevatori

E se dalla Sabatini sono escluse le grandi imprese… Le grandi imprese possono sfruttare i benefici fiscali promossi da Transizione 4.0 e da Transizione 5.0, oltre che dalla ZES UNICA .

Ciò rende il credito d’imposta della ZES Unica ancora più prezioso, tanto più se si pensa che sarà in percentuale piena per tutti i progetti, con tempo di 3 anni per la loro attuazione. E tra le importanti opportunità vi è quella di introdurre tecnologie altamente innovative e sostenibili lungo l’intera catena del valore delle batterie agli ioni di litio. Se si considera, difatti, la cumulabilità del credito d’imposta ZES Unica con altri crediti di imposta e con gli aiuti di Stato non si può fare a meno di cogliere questa importante opportunità, Entro il 30 maggio 2025!

