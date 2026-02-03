ISE 2026: la videoproiezione Epson sperimenta nuovi confini

All’ISE di Barcellona (3-6 febbraio 2026), Epson annuncia due videoproiettori e una nuova gamma di ottiche, ampliando così la linea di prodotti per installazioni e per il settore dell’istruzione.

I nuovi prodotti Epson in mostra allo stand J100 del padiglione 3 sono: EB-XQ2030B, il videoproiettore 4K da 30.000 lumen più piccolo e leggero al mondo per installazioni ad alta luminosità e applicazioni a noleggio ed EB-870Ei, un nuovo modello interattivo a ottica ultra corta ideale per il mondo dell’istruzione, oltre a una nuova serie di ottiche che supportano l’intera gamma di videoproiettori ad alta luminosità da 6.000 a 30.000 lumen.

I nuovi videoproiettori di Epson sono presentati in un contesto di videoproiezione multisensoriale: Infinity, un’installazione che invita i visitatori a intraprendere un viaggio in continua evoluzione tra luci e colori. Ispirata al movimento di un fotone attraverso lo spazio e il tempo, avvolge il pubblico con riflessi, movimenti fluidi e luminosità, dimostrando come la videoproiezione può creare ambienti immersivi che coinvolgono i sensi. Infinity riunisce persone, prodotti e idee, illustrando il potere creativo ed esperienziale della videoproiezione per grandi spazi e segnaletica digitale.

“A ISE 2026 – ha affermato Massimo Pizzocri, Vice President di Epson Europe e Amministratore Delegato di Epson Italia – non vogliamo che le persone si limitino a guardare una videoproiezione: vogliamo che la attraversino, che la percepiscano con i sensi. Il nostro stand nasce per trasformare la luce in esperienza e, con Infinity, una installazione di arte digitale pensata e realizzata in Italia, mostriamo come la videoproiezione possa dare forma agli spazi, evocare emozioni e creare connessioni che vanno ben oltre lo schermo. Il nostro sogno è di continuare a ridefinire il modo in cui la luce racconta storie e arricchisce la vita delle persone.”

EB-XQ2030B: il nuovo videoproiettore 4K da 30.000 lumen per installazioni complesse

È destinato principalmente al settore del noleggio e dell’allestimento di eventi, dove il trasporto, il montaggio e l’utilizzo di più videoproiettori ad alta luminosità sono all’ordine del giorno, ma anche per progetti di installazione fissa in cui le dimensioni, il peso e la flessibilità di installazione sono fattori importanti. EB-XQ2030B è il nuovo proiettore 4K da 30.000 lumen(1) che in un formato compatto combina la tecnologia 3LCD di Epson con 4K Crystal Motion per offrire una luminosità ultra elevata e immagini 4K dettagliate. Dotato di ottica corta ELPLU07H, proietta su un grande schermo curvo convesso. La dimostrazione è pensata per mostrare come la proiezione ad alta luminosità sia in grado di fornire immagini di grande formato uniformi su superfici complesse.

Epson descrive il nuovo videoproiettore come il più piccolo e leggero al mondo, che stabilisce un nuovo standard di riferimento per la versatilità in questa categoria e rafforza la posizione di leadership di Epson nel mercato della proiezione 4K per il mercato dai 30.000 lumen in su.

La combinazione di qualità dell’immagine, dimensioni, peso e prezzo è pensata per promuovere l’impiego della videoproiezione da 30.000 lumen e sostenere la crescita del mercato nelle applicazioni di noleggio, allestimento e installazione fissa. L’impegno di Epson nella produzione di prodotti leggeri, compatti e più efficienti senza compromettere la qualità significa che l’impatto ambientale di EB-XQ2030B viene preso in considerazione in ogni fase del processo di produzione. Ciò include una approfondita valutazione degli impatti derivanti da materie prime, imballaggi e prodotti di scarto, consumo energetico derivante dalla logistica, requisiti di stoccaggio e consumo energetico durante il funzionamento.

Le caratteristiche principali del design e dell’installazione includono:

– luminosità di 30.000 lumen e risoluzione 4K grazie alla tecnologia 4K Crystal Motion di Epson;

– design compatto e leggero pensato per migliorare la trasportabilità e semplificare l’installazione per flotte a noleggio e grandi spazi;

– gamma di ottiche migliorata con copertura completa del rapporto di proiezione (0,39-11:1) e nuovi design, incluse opzioni a tiro ultra corto (UST) a collo di cigno e diritte;

– motore di raffreddamento evoluto per gestire le temperature interne della sorgente luminosa laser e dei componenti ottici;

– compatibilità con slot SDM per opzioni di connettività espandibili, incluso il supporto per moduli AVoIP e lettori multimediali, secondo i requisiti di installazione. Epson supporterà le schede SDM di HIVE, Matrox e Apantac sin dal lancio;

– ampia gamma di connettività integrata, tra cui ingresso/uscita HDMI, ingresso/uscita 12G-SDI e HDBaseT;

– telecamera integrata con funzionalità di assistenza, tra cui Simple Stacking and Blending, oltre alla compatibilità con Epson Projector Professional Tool (EPPT) e il software Epson Projector Config Tool.

EB-XQ2030B è supportato dalla nuova gamma di ottiche della serie H, una linea unica e migliorata che copre una luminosità da 6.000 a 30.000 lumen e che offre inoltre una copertura del rapporto di proiezione ampliata e nuovi design innovativi per adattarsi a una gamma ancora più ampia di ambienti di installazione. Anche questa nuova serie Epson viene presentata a ISE 2026 sarà disponibile a fine estate 2026.

EB-870Ei: il nuovo video proiettore interattivo a ottica ultra corta progettato per la collaborazione in classe.

EB-870Ei è il nuovo videoproiettore Epson interattivo a ottica ultra corta per il mondo dell’istruzione che si aggiunge alla consolidata gamma di modelli interattivi di Epson – tra cui EB-770Fi – e dispone di aggiornamenti progettati per semplificare l’installazione e il funzionamento quotidiano, supportando al contempo l’insegnamento e l’apprendimento collaborativo.

La superficie interattiva proiettata (display) è ampia, luminosa e nitida, con un design a ottica ultra corta e il sistema di proiezione a ottica ultra corta aiuta a ridurre ombre e riflessi, permettendo una visione chiara da qualsiasi angolazione o distanza all’interno dell’aula. Per supportare i moderni metodi di insegnamento e la versatilità dei dispositivi, EB-870Ei include un’ampia gamma di opzioni di connettività progettate per sostenere la collaborazione, tra cui Epson iProjection, Miracast, Wi-Fi ed Ethernet, consentendo la condivisione di contenuti da più fonti a seconda dell’infrastruttura dell’aula e delle preferenze dei dispositivi.

Il nuovo EB-870Ei consente una maggiore facilità di installazione e utilizzo grazie a nuove opzioni quali:

– nuovo supporto a parete progettato per essere più veloce e facile da installare;

– App Epson Setting Assistant, che semplifica la configurazione e l’allineamento alle dimensioni di visualizzazione richieste;

– nuove penne interattive con batteria ricaricabile, per una esperienza di scrittura migliorata;

– nuova centralina di controllo con connettività USB-C per il controllo interattivo e la ricarica del dispositivo sorgente collegato.

La gamma EB-870Ei UST per il settore dell’istruzione sarà disponibile da settembre ed è dotata di una tecnologia laser “fit-and-forget” con risoluzione e audio migliorati, oltre a garantire un funzionamento a lungo termine e una manutenzione ridotta. Non solo: si contraddistingue anche per la risoluzione 4K Enhancement (4KE) per una maggiore nitidezza rispetto agli attuali modelli Epson UST per l’istruzione.

1) A gennaio 2026. Unità principale senza obiettivo. 30.000 lumen in conformità con ISO 21118. 4K si riferisce alla risoluzione fisica massima utilizzando la tecnologia 4K Crystal Motion.