Jabra lancia a ISE 2026 nuove soluzioni per sale riunioni più partecipative

Jabra, specialista nelle soluzioni audio e video professionali, annuncia una nuova gamma di soluzioni per sale riunioni progettate per offrire una copertura video e audio completa in spazi di medie e grandi dimensioni. Realizzati per favorire un’interazione chiara e naturale, i nuovi Room Kits combinano video intelligente, audio avvolgente ed espandibilità flessibile per aiutare le società a creare ambienti in cui ogni partecipante possa prendere parte alla conversazione in modo equo, indipendentemente dalla posizione nella stanza.

I Jabra PanaCast Room Kits sono disponibili in configurazioni con una, tre o cinque telecamere, offrendo alle aziende la flessibilità di scegliere l’impostazione giusta per il proprio spazio, mantenendo al contempo un’esperienza coerente in tutte le sale. Ogni kit è progettato per funzionare come un sistema unificato, consentendo ai team di iniziare con una solida configurazione di base e di espanderla in base all’evoluzione delle proprie esigenze.

Al centro dell’operatività dei Room Kits si trova la nuova Jabra PanaCast 55 VBS, abbinata al nuovo Jabra PanaCast SpeakerMic e alla tecnologia multi-telecamera di Jabra. Insieme, formano una soluzione basata su Android facile da implementare, semplice da gestire e progettata per essere scalabile senza complessità.

Per anni, Jabra ha fornito ai professionisti soluzioni video intelligenti che rendono la comunicazione naturale in qualsiasi spazio. I Jabra PanaCast Room Kits si basano su questa esperienza e assicurano un’esperienza coerente e inclusiva in ogni stanza.

Questa soluzione riflette l’impegno di Jabra nel creare tecnologia di collaborazione che supporti il flusso naturale delle conversazioni nelle sale riunioni. Combinando video panoramico con copertura multi-telecamera, audio avvolgente e inquadratura intelligente, la soluzione offre un’esperienza più equilibrata che mantiene i partecipanti coinvolti da qualsiasi posizione si trovino nella stanza.

Progettati per ridurre la complessità e velocizzare l’implementazione

Molti sistemi multi-telecamera richiedono una configurazione estesa e regolazioni continue per funzionare al meglio. I Jabra PanaCast Room Kits adottano un approccio differente, con un design plug-and-play che semplifica l’installazione e riduce al minimo l’impegno necessario per il supporto e la manutenzione delle sale nel tempo. Le aziende possono integrare esperienze multi-telecamera avanzate nei propri spazi senza necessità di programmazioni complesse o calibrazioni specialistiche.

Cosa includono le soluzioni espandibili di Jabra per sale riunioni

Jabra PanaCast 55 VBS

Evoluzione del portfolio della Video Bar di Jabra, la PanaCast 55 VBS aggiunge connettività espansa per supportare l’audio di estensione e configurazioni multi-telecamera. Offre un video panoramico a 180 gradi con inquadratura intelligente e funzionalità all’avanguardia con l’Intelligenza Artificiale che migliorano la chiarezza e il coinvolgimento, catturando l’intera stanza in modo naturale ed equilibrato.

Jabra PanaCast SpeakerMic

Un nuovo dispositivo di estensione audio progettato per portare il suono professionale di Jabra più in profondità nella stanza. Il Jabra PanaCast SpeakerMic cattura le voci uniformemente in tutte le posizioni di seduta e aggiunge controlli per la sala riunioni, contribuendo a rendere le conversazioni chiare, naturali ed equilibrate in tutto l’ambiente.

Jabra Cams

Un sistema multi-telecamera basato sull’Intelligenza Artificiale e alimentato da Huddly Crew è ora parte del portfolio Jabra. Utilizzando molteplici punti di osservazione, le telecamere tracciano chi sta parlando e catturano l’ambiente in modo più completo, creando un’esperienza visiva più chiara e immersiva. Le modalità di regia intelligente permettono di focalizzare l’attenzione su chi parla o di mettere in risalto l’interazione del gruppo, adattandosi dinamicamente all’evolversi della conversazione.

Insieme, queste componenti formano una soluzione unificata per sale riunioni che può essere scalabile e configurata per soddisfare le esigenze di diversi contesti. Le aziende possono aggiungere telecamere o estendere la copertura audio nel tempo senza dover sostituire il sistema principale o riprogettare l’intera stanza.

Progettati per garantire semplicità, dall’installazione all’uso quotidiano

I Jabra PanaCast Room Kits riflettono l’approccio di Jabra alla semplicità e all’ingegneria accurata. Questa filosofia di design si estende alla confezione stessa, che consente ai team IT di accedere direttamente alla configurazione delle componenti chiave senza dover disimballare l’intero kit prima di spostare il sistema nella sua posizione finale.

La configurazione plug-and-play semplifica l’attivazione e, grazie al supporto della piattaforma Microsoft Device Ecosystem, la soluzione garantisce prestazioni basate su Android affidabili e sicure in ogni ambiente. L’accesso facilitato ai componenti, la gestione semplificata dei cavi e le opzioni di montaggio flessibili favoriscono un processo di installazione fluido e risultati costanti in ogni installazione.

Un portafoglio caratterizzato da fiducia, partnership e 150 anni di innovazione

Oltre trenta milioni di professionisti si affidano alle soluzioni Jabra e questa comunità è pronta a usufruire anche del prossimo capitolo della video collaborazione. Le consolidate collaborazioni di Jabra con Microsoft, Zoom e altre piattaforme leader garantiscono certificazione, compatibilità ed esperienze di riunione senza interruzioni. Queste partnership offrono alle aziende la certezza che i propri spazi di collaborazione siano pronti per oggi e efficaci in ottica futura.

“Gli spazi per le riunioni professionali oggi hanno bisogno di una tecnologia che supporti le persone in modo naturale e discreto. Con i Jabra PanaCast Room Kits, ci siamo concentrati sulla creazione di esperienze che risultino equilibrate e inclusive da ogni postazione della sala. Combinando video intelligente e audio di alta qualità, aiutiamo le aziende a costruire spazi che favoriscano un’interazione più naturale e una partecipazione senza problemi e sicura”, ha dichiarato Holger Reisinger, Senior Vice President della Jabra Video Business Unit.

Con i Jabra PanaCast Room Kits, le imprese godono ora di un percorso flessibile per creare spazi di riunione che evolvono con le loro esigenze. Una solida base, un’espansione modulare e un’implementazione semplificata si uniscono per creare esperienze di collaborazione coerente in ogni ambiente.

Prezzi e disponibilità

I Jabra PanaCast Room Kits saranno disponibili nel secondo trimestre del 2026 ai seguenti prezzi, che potrebbero variare da rivenditore a rivenditore.

PanaCast 55 VBS: 3.449 euro

PanaCast SpeakerMic: 549 euro

Jabra Cams: da 589 euro