Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni sempre più produttive e organizzate

Jabra, specialista mondiale nelle soluzioni audio e video professionali, ha annunciato il lancio di Jabra Scheduler, un pannello di programmazione touchscreen che mostra la disponibilità delle sale riunioni e consente agli utenti di prenotare gli spazi direttamente e anche tramite i calendari digitali. Il pannello semplifica la pianificazione rendendo più facile trovare spazi disponibili, evitare doppie prenotazioni e offrire un’esperienza senza interruzioni con tutte le soluzioni per riunioni di Jabra. Realizzato con oltre il 50% di materiali riciclati, il pannello supporta anche pratiche di produzione più sostenibili. Jabra Scheduler sarà disponibile a livello globale il 17 novembre 2025.

Jabra Scheduler: una soluzione completa end-to-end

Jabra Scheduler funziona perfettamente sia con Microsoft Teams Rooms, che con Zoom Rooms, semplificando la prenotazione anticipata delle riunioni tramite un calendario digitale o la prenotazione diretta di uno spazio nella sala. Una volta sincronizzate, le riunioni più imminenti vengono visualizzate in tempo reale sul display touchscreen interattivo, mostrando esattamente per quanto tempo ogni sala rimarrà disponibile. Gli indicatori LED segnalano chiaramente se uno spazio è libero o occupato, contribuendo a ridurre le interruzioni e a garantire il regolare svolgimento dei meeting.

Oltre a completare il portafoglio di prodotti audio e video di Jabra, il pannello può essere utilizzato anche in ambienti e sale che attualmente non dispongono di dispositivi Jabra. Questa flessibilità consente alle imprese di standardizzare la loro esperienza di pianificazione in tutti gli spazi di riunione, continuando a beneficiare dell’elevata qualità del design hardware Jabra e dell’integrazione con le piattaforme leader.

La sala giusta per ogni riunione

Jabra Scheduler consente ai dipendenti di trovare rapidamente lo spazio più adatto alle loro esigenze di riunione. Il suo chiaro display touchscreen mostra la disponibilità delle sale in tempo reale, aiutando gli utenti a vedere se una sala è libera e per quanto tempo, riducendo le interruzioni e la confusione dell’ultimo minuto.

Prenotazione ad hoc in tutta sicurezza: è possibile verificare immediatamente se una sala è disponibile per l’intera durata della riunione.

Visualizza la disponibilità a colpo d’occhio: il display ad alto contrasto e gli indicatori LED consentono di individuare facilmente le sale libere.

Semplifica i flussi di lavoro quotidiani: è possibile prenotare in anticipo per risparmiare tempo e rispettare gli orari delle riunioni.

Implementazione rapida e affidabile

Jabra Scheduler è progettato per una configurazione rapida su larga scala. Grazie alla gestione dei cavi integrata, il pannello si collega direttamente tramite uno specifico attacco, rendendo agile l’installazione una volta che l’alimentazione è stata attivata. Offre inoltre diverse opzioni di montaggio flessibili, tra cui quello piatto a parete, angolare a parete, e su montante o su vetro. Tutto l’hardware necessario è incluso nella confezione per semplificare l’implementazione e ridurre al minimo la complessità.

I dispositivi possono essere gestiti centralmente tramite Jabra+, consentendo alle aziende di fornire, monitorare e aggiornare le prenotazioni in più sedi.

Holger Reisinger, SVP Enterprise Video Business Unit di Jabra, ha dichiarato: “Jabra Scheduler segna un’importante espansione del nostro portafoglio di prodotti per la collaborazione e la videoconferenza, introducendo una nuova categoria di prodotto che completa la nostra offerta per le sale riunioni. Con soluzioni video leader del settore, audio professionale, e ora anche un sistema intuitivo di prenotazione delle sale, Jabra, in qualità di unico e affidabile fornitore, offre un’esperienza di riunione completa, rendendo semplici per le società l’implementazione, la gestione e la collaborazione senza soluzione di continuità in ogni spazio”.

Principali vantaggi di Jabra Scheduler: