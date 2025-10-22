Keenetic lancia il suo nuovo partner programme

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking con un fatturato globale di 60 milioni di dollari, lancia a livello europeo il suo nuovo programma di canale, un progetto pensato per rafforzare e rendere ancora più efficace la collaborazione con rivenditori e system integrator. Il programma nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, vantaggi esclusivi e un supporto continuo a tutti i professionisti che scelgono di lavorare con la tecnologia Keenetic, contribuendo così a costruire un canale solido e competitivo.

Il cuore del progetto è il portale partner.keenetic.com, una piattaforma digitale pensata per semplificare ogni fase del rapporto con l’azienda attraverso una costruzione in costante evoluzione e soprattutto condivisa da tutti gli attori in gioco. Insomma, un ecosistema pensato non solo per i partner, ma con i partner, per fare si che ciascuno di loro possa sentirsi protagonista attivo di questo percorso, contribuendo a migliorare strumenti, contenuti e opportunità in base alle esigenze reali del mercato e della community. Dal punto di vista pratico, all’interno di questo spazio i partner di Keenetic trovano un ambiente completo e intuitivo dove possono accedere a tutte le ultime guide prodotto, ai case study, ai listini riservati e alle promozioni esclusive pensate per aumentare la loro competitività. È possibile, inoltre, ottenere supporto tecnico prevendita e contattare direttamente il proprio referente commerciale dedicato, sempre disponibile in ogni fase del progetto. In programma per il prossimo futuro l’implementazione di ulteriori funzionalità per avere accesso a materiali di marketing, documentazione tecnica avanzata, formazione specifica per supportare le attività di vendita e di installazione, e la possibilità di richiedere test di prodotto direttamente online.

Il nuovo programma di canale Keenetic prevede due livelli di partnership, Hero e Titan, ai quali è possibile accedere indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato dell’azienda, proprio con l’obiettivo di valorizzare in primis impegno e coinvolgimento. I due diversi livelli offrono benefici crescenti: dal supporto tecnico personalizzato all’accesso prioritario a demo, promozioni e iniziative di co-marketing. Anche attraverso questa struttura modulare, Keenetic intende dare centralità alle competenze e al contributo dei propri partner, offrendo loro strumenti digitali e risorse pensate per favorire la crescita reciproca.

“Con il nuovo programma di partnership vogliamo offrire ai nostri rivenditori e system integrator un’esperienza realmente collaborativa. – dichiara Luigi Salmoiraghi, Head of European Development di Keenetic – Il portale non è solo un punto di accesso a materiali e informazioni, ma un vero ambiente di lavoro condiviso, dove il canale può trovare risposte rapide, supporto qualificato e opportunità di business concrete. Grazie a questa iniziativa vogliamo che i partner non vendano semplicemente un dispositivo, ma portino sul mercato un’esperienza completa: reti sicure, facilmente gestibili e capaci di adattarsi alle esigenze delle PMI, delle famiglie e degli ISP locali. La visione che ci guida è quella di un modello che valorizzi il canale, puntando a costruire relazioni di lungo periodo basate su fiducia, innovazione e crescita comune”.

“La collaborazione tra Spadhausen e Keenetic rappresenta per noi un elemento chiave nello sviluppo delle nostre soluzioni di connettività. – dichiara Manuel Calderoni, Responsabile Tecnico di Spadhausen – Negli anni la società ha potuto contare su un partner affidabile e innovativo, capace di supportare la crescita del nostro business e di anticipare le esigenze del mercato, è una partnership che ci ha permesso di crescere insieme, creando valore per i nostri clienti e consolidando una fiducia reciproca nel tempo.”