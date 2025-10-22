Close Menu
    Trending

    Keenetic lancia il suo nuovo partner programme

    By 3 Mins Read

    Il nuovo programma di canale di Keenetic promuove la creazione di un ecosistema digitale per rafforzare la collaborazione con rivenditori e system integrator

    Luigi Salmoiraghi, Head of European Development di Keenetic
    Luigi Salmoiraghi, Head of European Development di Keenetic

    Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking con un fatturato globale di 60 milioni di dollari, lancia a livello europeo il suo nuovo programma di canale, un progetto pensato per rafforzare e rendere ancora più efficace la collaborazione con rivenditori e system integrator. Il programma nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, vantaggi esclusivi e un supporto continuo a tutti i professionisti che scelgono di lavorare con la tecnologia Keenetic, contribuendo così a costruire un canale solido e competitivo.

    Il cuore del progetto è il portale partner.keenetic.com, una piattaforma digitale pensata per semplificare ogni fase del rapporto con l’azienda attraverso una costruzione in costante evoluzione e soprattutto condivisa da tutti gli attori in gioco. Insomma, un ecosistema pensato non solo per i partner, ma con i partner, per fare si che ciascuno di loro possa sentirsi protagonista attivo di questo percorso, contribuendo a migliorare strumenti, contenuti e opportunità in base alle esigenze reali del mercato e della community. Dal punto di vista pratico, all’interno di questo spazio i partner di Keenetic trovano un ambiente completo e intuitivo dove possono accedere a tutte le ultime guide prodotto, ai case study, ai listini riservati e alle promozioni esclusive pensate per aumentare la loro competitività. È possibile, inoltre, ottenere supporto tecnico prevendita e contattare direttamente il proprio referente commerciale dedicato, sempre disponibile in ogni fase del progetto. In programma per il prossimo futuro l’implementazione di ulteriori funzionalità per avere accesso a materiali di marketing, documentazione tecnica avanzata, formazione specifica per supportare le attività di vendita e di installazione, e la possibilità di richiedere test di prodotto direttamente online.

    Il nuovo programma di canale Keenetic prevede due livelli di partnership, Hero e Titan, ai quali è possibile accedere indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato dell’azienda, proprio con l’obiettivo di valorizzare in primis impegno e coinvolgimento. I due diversi livelli offrono benefici crescenti: dal supporto tecnico personalizzato all’accesso prioritario a demo, promozioni e iniziative di co-marketing. Anche attraverso questa struttura modulare, Keenetic intende dare centralità alle competenze e al contributo dei propri partner, offrendo loro strumenti digitali e risorse pensate per favorire la crescita reciproca.

    “Con il nuovo programma di partnership vogliamo offrire ai nostri rivenditori e system integrator un’esperienza realmente collaborativa. – dichiara Luigi SalmoiraghiHead of European Development di Keenetic – Il portale non è solo un punto di accesso a materiali e informazioni, ma un vero ambiente di lavoro condiviso, dove il canale può trovare risposte rapide, supporto qualificato e opportunità di business concrete. Grazie a questa iniziativa vogliamo che i partner non vendano semplicemente un dispositivo, ma portino sul mercato un’esperienza completa: reti sicure, facilmente gestibili e capaci di adattarsi alle esigenze delle PMI, delle famiglie e degli ISP locali. La visione che ci guida è quella di un modello che valorizzi il canale, puntando a costruire relazioni di lungo periodo basate su fiducia, innovazione e crescita comune”.

    “La collaborazione tra Spadhausen e Keenetic rappresenta per noi un elemento chiave nello sviluppo delle nostre soluzioni di connettività. – dichiara Manuel Calderoni, Responsabile Tecnico di Spadhausen – Negli anni la società ha potuto contare su un partner affidabile e innovativo, capace di supportare la crescita del nostro business e di anticipare le esigenze del mercato, è una partnership che ci ha permesso di crescere insieme, creando valore per i nostri clienti e consolidando una fiducia reciproca nel tempo.”

    Share.

    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati