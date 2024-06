La tua banda è congestionata? Fai un backup performante con Cubbit e Veeam Forever Forward Incremental Backup

Con la crescente dipendenza da sistemi digitali e l’aumento delle minacce informatiche, è essenziale che le imprese possano eseguire il backup e il ripristino dei dati in tempi ragionevoli. Tuttavia, le limitazioni della larghezza di banda possono rappresentare una sfida significativa, specialmente in aree non servite dalla fibra ottica.

Consideriamo un esempio concreto: un’azienda con una larghezza di banda disponibile di 100 MB situata in una zona non coperta dalla fibra. Durante il giorno, l’azienda utilizza già circa il 50% di questa capacità. Se di notte sfruttasse il 100% della larghezza di banda per i backup, rischierebbe di saturare la connessione, rendendo indisponibili sistemi critici come l’antifurto. Questo scenario evidenzia l’importanza di conoscere la larghezza di banda massima utilizzabile per il ripristino e di determinare in anticipo quanto tempo sarà necessario per ristabilire la continuità operativa dopo un disastro.

Per affrontare questo problema, sempre più aziende si affidano a Veeam Backup & Replication, una soluzione avanzata di protezione dei dati progettata per ambienti virtualizzati come VMware vSphere e Microsoft Hyper-V. Il software consente alle aziende di eseguire backup, replica e ripristino di macchine virtuali, applicazioni e dati, garantendo continuità operativa e riduzione dei tempi di inattività.

Grazie a Veeam Backup & Replication, le aziende possono ripristinare rapidamente i dati critici in caso di guasti imprevisti, disastri o errori umani, senza interrompere le operazioni. Le sue funzionalità includono backup e replica automatizzati, ripristino granulare, supporto per il backup nel cloud e disaster recovery. Utilizzato da professionisti IT e amministratori di sistema, Veeam assicura la disponibilità e la resilienza dei dati per aziende di tutte le dimensioni.

Come superare i problemi di banda grazie a Veeam Forever Forward Incremental Backup

Veeam offre una soluzione altamente efficiente al problema della banda congestionata: il Veeam Forever Forward Incremental Backup. Questa strategia di backup presenta due vantaggi fondamentali:

Riduzione delle dimensioni dei file : grazie alla tecnologia di deduplicazione, i dati duplicati vengono eliminati, ottimizzando l’utilizzo dello spazio di archiviazione e riducendo la quantità di dati da trasferire durante il backup.

Aggiornamenti incrementali : invece di eseguire backup completi periodici, vengono applicate solo patch e aggiornamenti al backup completo iniziale. Questo approccio riduce significativamente il tempo e le risorse necessarie per eseguire i backup successivi.

Cubbit: il cloud sovrano made in Italy che si integra nativamente con Veeam Backup & Replication

Nel panorama del cloud storage contemporaneo, Cubbit è una soluzione all’avanguardia di cloud sovrano. Fondata nel 2016 e con sede in Italia, Cubbit ha rapidamente ampliato la propria presenza in Europa, servendo oltre 300 organizzazioni, tra cui giganti come il gigante della cybersecurity francese Exclusive Networks e Leonardo, leader mondiale in aerospazio, difesa e sicurezza con 14 miliardi di euro di fatturato.

Cubbit è un partner chiave di Gaia-X e il primo cloud geo-distribuito d’Europa. Contrariamente ai modelli di cloud tradizionali che centralizzano i dati in pochi data center, Cubbit adotta un approccio rivoluzionario: i dati sono cifrati, frammentati e distribuiti su una rete di nodi diffusi sul territorio nazionale. Questo modello assicura che nessun dato sia mai conservato integralmente in un singolo nodo, rendendo l’accesso non autorizzato estremamente difficile e migliorando significativamente la sicurezza.

Questa struttura distribuita non solo protegge i dati, ma facilita la conformità alle normative NIS2 e GDPR grazie alla funzionalità di geofencing, una caratteristica distintiva di Cubbit che permette di controllare l’ubicazione dei nodi e garantire la residenza dei dati all’interno dei confini nazionali.

Cubbit garantisce elevati standard di sicurezza e conformità attraverso audit periodici di terze parti e diverse certificazioni internazionali, tra cui ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 e la Cybersecurity Made in Europe Label. Inoltre, è qualificata ACN (ex AgID) e disponibile sulla piattaforma MePa, rendendola una scelta sicura e affidabile per le istituzioni pubbliche e private.

Sul fronte della protezione dei dati, Cubbit integra avanzate tecnologie di cybersicurezza come il versionamento e il blocco degli oggetti del protocollo S3. Il versionamento consente di mantenere multiple versioni di un file, facilitando il recupero in caso di attacco ransomware senza la necessità di pagare riscatti. Il blocco degli oggetti, invece, previene modifiche o cancellazioni indesiderate per un periodo determinato dall’utente. La struttura geo-distribuita di Cubbit garantisce inoltre un livello di durabilità dei dati senza pari (fino a 15 nove contro lo standard di mercato di 11 nove), riducendo il rischio di perdita dei dati a una probabilità di 1 su 1 milione di miliardi.

La piattaforma di Cubbit è altamente flessibile e compatibile con qualsiasi client dell’ecosistema S3, permettendo una gestione dei dati senza necessità di apprendere nuovi software. Le applicazioni includono backup off-site automatizzati con client come Veeam, collaborazione sicura su macchine virtuali o sistemi NAS on-premise e implementazione di strategie di conservazione documentale a lungo termine, sempre in linea con le normative vigenti.

Per maggiori informazioni, visita il sito web e inizia ora la prova gratuita.