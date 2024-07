La videosorveglianza è più intelligente con Elmat e IntelexVision

L’Intelligenza Artificiale porta un grande valore aggiunto ai progetti di videosorveglianza in quanto permette di rilevare rischi potenziali e reali. Partendo da questo principio Elmat annuncia la nuova partnership con IntelexVision, azienda specializzata nell’analisi video in real-time con l’utilizzo dell’AI. La distribuzione delle soluzioni di questo nuovo partner inizia nel mese di luglio 2024.

Elmat e IntelexVision uniscono le competenze nella soluzione di videosorveglianza iSentry

IntelexVision ha sede nel Regno Unito ed è conosciuto dai system integrator di tutti i continenti del mondo, in più di 20 Paesi. Elmat si aggiunge ai già numerosi partner di IntelexVision, che finora hanno realizzato più di 90 progetti con la soluzione iSentry, ideata per analizzare enormi quantità di video in tempo reale, aiutando gli addetti della sicurezza a individuare le minacce non appena si manifestano.

L’obiettivo di Elmat, specializzarsi sempre più nell’ambito della riconoscibilità per il mercato videosorveglianza, è alla base di questa nuova partnership. Pierpaolo Amadori, Sales Manager di Elmat Spa, afferma infatti che “l’obiettivo principe è diventare sempre più un riferimento solido nel mercato della videosorveglianza e analitiche per applicazioni Security and Beyond. È proprio la specificità della soluzione iSentry di rilevare dati in real-time e senza supervisione che ci permette di ampliare la nostra offerta e di aumentare il numero di possibili applicazioni in nuovi, futuri progetti. Ci confermiamo così esperti esploratori delle soluzioni più innovative”.

Nella scelta di un nuovo partner, infatti, Elmat considera la possibilità di specializzarsi sempre di più in soluzioni di videosorveglianza che hanno un elevato valore in termini di innovazione, garantendo così nuove possibili integrazioni e installazioni nei progetti esistenti e da avviare. Ogni system integrator deve poter scegliere tra le soluzioni più all’avanguardia, come iSentry, che usa l’intelligenza artificiale per “comprendere” e imparare da qualsiasi scena monitorata, generando trigger critici che avvisano continuamente gli operatori dei rischi potenziali reali.

I vantaggi derivanti dalla partnership

Come in ogni partnership, entrambi gli attori in gioco ne traggono beneficio. Se per Elmat questo vantaggio è la specializzazione, per IntelexVision è l’affidabilità di avere un distributore in grado di fornire ai system integrator anche il supporto progettuale e tecnico che necessitano, a prescindere dal tipo di progetto. La soluzione iSentry è in grado di incrementare il livello di sicurezza all’aumentare del numero di ore di immagini di videosorveglianza, quindi dà il meglio nei progetti più complessi, con tanti dispositivi attivi.

iSentry estrae dati rilevanti dalle immagini attraverso il rilevamento di anomalie comportamentali in ambienti dinamici fluidi e affollati o l’analisi avanzata del movimento (TREX) in ambienti più statici, dove è richiesto il rilevamento delle intrusioni.

Per quanto riguarda il comportamento insolito, l’algoritmo di iSentry analizza i pixel per determinare una “scena normale” e creare avvisi per tutto ciò che è diverso da quanto appreso, come: oggetti abbandonati o mancanti, movimenti in spazi particolari, fuga in determinate direzioni, conteggio di persone e oggetti, rilevamento di suoni insoliti, cadute, rilevamento di fumo, ecc…

L’analisi avanzata del movimento, invece, include un’ottima capacità di apprendere l’ambiente da parte della soluzione iSentry. In questo modo classifica gli oggetti e riduce il numero dei falsi positivi, diventando così indispensabile per la sorveglianza perimetrale e dell’area al suo interno, la protezione dalle intrusioni e il controllo delle frontiere.