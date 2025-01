Laptop per il lavoro: solo il top di gamma da MSI

Il mondo del lavoro si fa attivo e dinamico, per questo c’è bisogno di dispositivi veloci, sicuri e innovativi. MSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, ha annunciato in occasione dell’ultimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas un ampliamento della sua gamma di prodotti per aziende e professionisti, con l’introduzione delle nuove famiglie Venture e VenturePro. Questa nuova linea di prodotti va ad affiancarsi ai laptop che l’azienda ha già in portfolio per business e produttività, per comporre un’offerta variegata di macchine accomunate delle tecnologie più recenti e che prevedono avanzate funzionalità di AI.

MSI offre diverse opzioni per soddisfare esigenze diverse dai laptop da gioco per cui è particolarmente riconosciuta a quelli per la creazione di contenuti, per editing video, progettazione grafica e rendering 3D, fino ai laptop per professionisti che necessitano di affidabilità e prestazioni elevate. All’avanguardia della tecnologia, i laptop MSI sono pronti a supportare i professionisti a entrare nell’era dell’intelligenza artificiale.

Le tecnologie basate su intelligenza artificiale nei nuovi laptop MSI

Per offrire agli utenti dei propri notebook la migliore esperienza d’uso possibile, anche in ambito lavorativo e a quanti creano contenuti, MSI ha sviluppato diverse app e tecnologie che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le performance su vari fronti.

MSI AI Robot è la più recente novità di MSI in ambito AI. Sviluppato in collaborazione con NVIDIA, questo assistente AI all’avanguardia integra un modello di linguaggio di piccole dimensioni distribuito localmente direttamente nel sistema. Con AI Robot, gli utenti possono controllare i loro laptop tramite comandi in linguaggio naturale, anche senza una connessione Internet, fornendo un modo più intuitivo per configurare e gestire i loro laptop.

MSI AI Engine è una tecnologia per l’ottimizzazione delle impostazioni di sistema in diversi scenari di utilizzo. Mette a disposizione quattro modalità – Lavoro, Riunione, Gioco e Intrattenimento – per consentire al laptop di riconoscere automaticamente i diversi scenari d’utilizzo e regolare di conseguenza le prestazioni, gli effetti sonori, le modalità di visualizzazione e la retroilluminazione della tastiera.

MSI Noise Cancellation Pro, invece, identifica la direzione dei suoni, rimuove selettivamente i rumori di sottofondo, aumenta la chiarezza della voce umana e garantisce comunicazioni di alta qualità anche in ambienti rumorosi.

MSI AI Artist è uno strumento offline che permette di generare rapidamente immagini a partire da un testo o da immagini esistenti per consentire all’AI di produrne altre simili, mentre MSI AI Chat è in grado di analizzare rapidamente i contenuti, riassumere informazioni e rispondere a diverse domande, rappresentando un ottimo strumento per velocizzare il lavoro, senza doversi preoccupare della privacy o della fuga di informazioni importanti, perché tutto viene eseguito offline localmente sul notebook.

Grazie a queste app, la suite AI di MSI fornisce una soluzione completa basata sull’intelligenza artificiale e rende il laptop più intelligente, intuitivo e facile da controllare, per un’esperienza d’uso complessivamente migliore.

I prodotti per il mercato professionale

MSI offre al mercato una gamma completa di notebook pensata per l’utente professionale, che comprende modelli destinati a differenti tipologie di utilizzatori. Questi laptop soddisfano gli standard Copilot+ PC di Microsoft e sono dotati di processori che offrono prestazioni senza precedenti e nuove potenzialità nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ottimizzando le risorse disponibili e, di conseguenza, riducendo i consumi, per arrivare a utilizzare il laptop anche per un’intera giornata lavorativa senza doverlo ricaricare.

Il laptop MSI Stealth A16 AI+ è disponibile nelle configurazioni con processori AMD Ryzen AI 9 HX 370 oppure AMD Ryzen AI 9 365. Nato per il gaming, questo PC ultra sottile e leggero offre anche ai professionisti tutta la potenza per vivere l’esperienza di un PC rapido e intelligente, con prestazioni eccezionali affiancate a strumenti come Copilot, che supporta l’utente nello scrivere, modificare, riassumere o anche creare contenuti, per rimanere produttivi ovunque

L’innovativo MSI Summit A16 AI+ offre prestazioni di alto livello anche in mobilità e con il supporto alla MSI Pen 2 garantisce la massima produttività in ogni occasione. Grazie ai più recenti processori AMD, eccelle nell’accelerazione dei programmi di intelligenza artificiale, rendendolo il compagno ideale per applicazioni sostenute ed efficienti dal punto di vista energetico. Pensato per il massimo in quanto a mobilità e produttività, è perfetto per un utilizzo continuo e in movimento anche grazie alla sua batteria a lunga durata.

MSI Prestige 16 AI+, nelle versioni con processore Intel Core Ultra (B2VMG) oppure con CPU AMD Ryzen (A3HMG), è il laptop MSI per eccellenza quando si guarda a business e produttività. L’elegante chassis, particolarmente sottile e leggero, lo rendono perfetto non solo dietro le quinte ma anche durante presentazioni o meeting di lavoro. Che si tratti di utilizzo quotidiano per il lavoro o per il tempo libero, mette a disposizione una potenza di calcolo AI di livello superiore racchiusa in un design di classe e con un’autonomia super di quasi 7 ore in uno scenario lavorativo.

MSI Creator A16 AI+ (A3HVFG) è un laptop pensato per chi produce contenuti, a ogni livello, e cerca una macchina in grado di assicurare rendering fluidi in tempo reale anche attraverso l’utilizzo di app basate su intelligenza artificiale e accelerate da RTX, fra cui la suite Adobe Creative Cloud, Blender, DaVinci Resolve, OBS Studio e l’esclusiva suite di strumenti di intelligenza artificiale NVIDIA Studio.

Il laptop MSI Modern 15 H AI C1M è una macchina sottile, potente e ottimizzata per l’AI e, grazie alle sue funzionalità smart, è il compagno ideale sia nel lavoro sia nel tempo libero. Offre prestazioni eccezionali, per supportare l’utente in qualsiasi compito, aggiungendo un tocco di stile alla produttività quotidiana. L’utilizzo delle CPU Intel Core Ultra rende i calcoli intensivi semplici ed efficienti e gestisce carichi di lavoro più pesanti, anche per sessioni lavorative di lunga durata. Con il suo design ultrasottile, unisce uno stile sofisticato a una mobilità senza pari per chi è sempre in movimento.