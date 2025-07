Legrand: innovazione e affidabilità per le infrastrutture IT

Il ruolo dei Data Center sta evolvendo rapidamente: la quantità di dati da gestire cresce esponenzialmente, e con essi cresce la potenza degli apparati IT e il loro consumo energetico. Questa dinamica comporta una crescente complessità nella progettazione e modernizzazione delle infrastrutture dei Data Center, rendendo necessaria una maggiore flessibilità e un approccio modulare in grado di adattarsi alle severe richieste della Committenza e in grado di poter rispondere efficacemente alle future necessità.

In questo scenario opera il gruppo multinazionale Legrand, che in Italia, con BTicino ha una presenza storica e profondamente legata al territorio.

Per rispondere alle crescenti sfide del mercato data center, il gruppo Legrand si è dotato di una divisione (Legrand Data Center Solutions) specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture avanzate per Data Center, in grado di offrire soluzioni altamente specializzate di rack-server e contenimento, climatizzazione di precisione, alimentazione cablaggio strutturato, distribuzione di potenza, sicurezza degli accessi e supervisione degli impianti. Tutte le soluzioni sono su misura, modulari e scalabili, progettate per essere implementate e modificate in base alle esigenze in evoluzione.

Un progetto d’eccellenza in Italia firmato Gruppo Legrand

Il team ha contribuito alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a supportare uno dei più potenti supercalcolatori al mondo, collocato in uno dei centri di calcolo con la più alta efficienza energetica e tra i migliori per contenimento dell’impronta carbonica in Europa, garantendo prestazioni elevate e un’affidabilità senza pari. L’impianto è stato progettato per consentire interventi di manutenzione assicurando continuità di servizio.

Legrand oltre ad aver fornito un supporto ingegneristico e consulenziale sui collegamenti di potenza più critici, ha contributo con un’ampia gamma di prodotti, tra cui:

Trasformatori di potenza

Condotti sbarre

Collegamenti speciali TR/busbar

Gruppi di continuità (UPS)

Unita di condizionamento di precisione.

L’installazione e la messa in funzione degli apparati sono state completate con successo, garantendo la piena soddisfazione della committenza.

Fornitura e soluzioni custom multidisciplinari

Gli spazi a disposizione, originariamente progettati per trasformatori di taglia inferiore ai 4200KVA necessari alla alimentazione della attuale server room, hanno richiesto un approccio fortemente personalizzato e accorgimenti particolari per consentire l’installazione dei condotti barre da 6300A. Grazie a un’innovativa soluzione ingegneristica proposta dai tecnici Legrand, validata da approfondite valutazioni della Direzione Lavori, il progetto ha garantito un collegamento sicuro ed efficiente.

Il lavoro efficace e coordinato dei centri di competenza del gruppo Legrand presenti in italia ha permesso la realizzazione di questo caso di successo.

Nello specifico i centri competenza coinvolti sono stati:

Site di Teramo per i trasformatori

Site di Brescia per i condotti sbarre

Site di Alessandria per gli staffaggi

Site di Varese per le verifiche antisismiche e di laboratorio

Stabilimento Borri per la fornitura UPS

Borri è un altro brand del Gruppo Legrand ed è specialista nella produzione di gruppi di continuità per applicazioni industriali e Data Center. In questo progetto, con la fornitura dei suoi UPS, che alimentano la sezione di continuità assoluta del Data Center, ha giocato sicuramente un ruolo chiave. Nello specifico sono stati installati tre UPSaver da 810 kW/kVA, configurabili singolarmente e manutenibili ed espandibili a caldo, garantendo massima affidabilità e flessibilità operativa. Gli UPS, con un’autonomia di 10 minuti a fine vita, sono dotati di certificazione antisismica, oltre a quella IP31 per garantire protezione da infiltrazioni di liquidi e particelle solide.

Su richiesta del cliente, è stato implementato un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri di batteria, integrato con le sezioni esistenti del Data Center. Ogni fase del progetto è stata seguita da un team di Project e Program Management, assicurando supporto costante dal ricevimento dell’ordine fino alla spedizione del materiale. Oltre alla realizzazione degli elaborati progettuali e ai collaudi in fabbrica, sono stati supportati i tecnici addetti all’installazione.

Sistemi di climatizzazione all’avanguardia

Per garantire il massimo controllo della temperatura e dell’umidità, sono state installate sei unità ad acqua refrigerata con sezione ventilante sottopavimento, con una potenza frigorifera nominale di 140 kW ciascuna. I condizionatori di precisione Legrand sono progettati per un funzionamento continuo 365 giorni all’anno, assicurando alta affidabilità e precisione nel controllo climatico.

Legrand offre supervisione e collaudi

A completamento della fornitura, il team di Legrand ha supportato la Committenza e l’Azienda Cestaro & Rossi, quest’ultima responsabile della realizzazione degli impianti, nelle varie fasi operative in un efficace lavoro di squadra insieme anche ai Consulenti esterni della Committenza.

Con questa realizzazione, Legrand Data Center Solutions conferma la propria capacità di sviluppare soluzioni all’avanguardia, combinando innovazione tecnologica, affidabilità e sostenibilità per i Data Center del futuro.

Dettaglio della fornitura:

Condotti sbarre XCP 6300 A – Cu

Condotti sbarre XCP 4000 A – Al

Condotti sbarre XCP 2000 A – Al

Collegamenti speciali TR/busbar – 6300 A – Cu

Gruppi di continuità UPSaver 810 kVA

Unità refrigeranti

Trasformatori di potenza 4200 kVA – 20/0,4 kV

Trasformatore di potenza 2000 kVA – 20/0,4 kV

Dichiarazioni

“Questo progetto è stato accolto in azienda con grande entusiasmo” ha dichiarato Paolo Dall’Oglio, Global Projects, Utilities & Partnership Manager di BTicino. “Un impianto straordinario che ha meritato la costruzione di un team dedicato, dalla fase commerciale, a quella di progettazione fino a supportare la fase di installazione e di collaudo dei nostri prodotti. Una sfida che riteniamo di aver portato a termine nel migliore dei modi possibili. Siamo sempre più consapevoli che oggi più che mai è necessario offrire soluzioni scalabili per rispondere in modo completo alle esigenze dei Clienti, garantendo un ruolo di Partner di progetto competente e affidabile”.