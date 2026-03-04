Legrand lancia i nuovi UPS Keor DK: rinnovati nel design ed efficienza energetica

Il gruppo multinazionale Legrand, che in Italia opera attraverso BTicino, lancia sul mercato i nuovi gruppi di continuità UPS Keor DK.

Il lancio si inserisce in un contesto di complessità crescente nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture digitali, alimentato dalla forte espansione dei data center, che sta inoltre incidendo in modo significativo sui consumi delle reti elettriche nazionali.

Keor DK è la gamma di UPS di ultimissima generazione, progettata per assicurare un alto livello di efficienza riducendo i consumi e il rilascio di calore. Con un fattore di potenza unitario che garantisce la massima efficienza energetica al 96% (e in modalità “Eco” fino al 98%), il nuovo Keor DK stabilisce un significativo nuovo standard in termini di riduzione dell’impatto ambientale.

Keor DK si distingue anche per una straordinaria versatilità d’uso, disponibile in versione monofase convertibile Rack/Tower da 1 a 10 kVA e multi in/out rack 19″ da 10 a 20 kVA.

Si rinnova inoltre l’interfaccia utente, permettendo una manutenzione più facile e veloce e assicurando una maggiore continuità durante i blackout. La nuova interfaccia con display LCD touch screen è dotata di un sensore di gravità per l’orientamento automatico dello schermo, rendendo la navigazione rapida e intuitiva. I nuovi UPS sono inoltre predisposti per il monitoraggio e il controllo secondo i più alti standard di cybersecurity, facilitando la gestione a distanza e la manutenzione predittiva.

Viene anche ripensato il design, caratterizzato da linee pulite e dettagli distintivi che garantiscono un funzionamento senza errori. La divisione verticale delle zone bianche e nere guida l’utente nell’utilizzo, con il nero per le parti tecniche e il bianco per la zona di interfaccia. La striscia LED trasparente aggiunge un dettaglio sofisticato alla struttura.

I nuovi Keor DK vengono inoltre integrati di accessori rinnovati, tra cui supporti per rack, schede di monitoraggio e quadri di distribuzione aggiuntivi.