Lenovo rinnova il programma 360: livelli più semplici, più servizi e una nuova community tecnica

Lenovo ha annunciato nuove evoluzioni del proprio framework globale di canale, Lenovo 360, rafforzando il successo del suo modello partner-centrico per semplificare ulteriormente e accelerare la crescita dei partner.

Lenovo 360 è diventato il pilastro su cui Lenovo abilita, connette e cresce insieme al proprio ecosistema globale di partner. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo dell’azienda nel migliorare l’esperienza dei partner e nel creare percorsi di crescita sempre più intuitivi e scalabili.

“Il canale è centrale nel nostro modo di fare business”, ha dichiarato Pascal Bourguet, Chief Sales Strategy & Channels Officer di Lenovo. “È il motore della nostra scalabilità, dell’innovazione e della crescita condivisa. Con queste nuove evoluzioni di Lenovo 360 rendiamo il percorso dei partner più semplice, prevedibile e gratificante. Dalla crescita guidata dai servizi alle nuove community tecniche, fino alla semplificazione dei livelli, il nostro obiettivo è offrire ai partner percorsi chiari per ampliare le proprie competenze, aumentare la redditività e generare maggiore valore per i clienti in un mercato in rapida evoluzione.”

Le novità di Lenovo 360

Semplificazione dei livelli Lenovo 360 per maggiore prevedibilità e crescita

Lenovo sta semplificando i livelli del programma partner per creare un percorso di crescita più trasparente e prevedibile, rendendo più semplice per i partner comprendere come avanzare, ottenere benefici e scalare il proprio business.

Il nuovo modello riduce la complessità grazie a una razionalizzazione dei livelli e a un migliore allineamento degli incentivi alle performance complessive del partner, combinando la crescita del fatturato con lo sviluppo delle competenze attraverso skill e accreditamenti. Il percorso di avanzamento è chiaro: Authorized, Gold, Platinum e oltre.

Tutti i partner iniziano dal livello Authorized , con accesso a Lenovo 360 Elevate, un motore di crescita completamente ripensato per stimolare l’engagement e accelerare lo sviluppo dei partner.

Progredendo verso i livelli Gold e superiori – attraverso la crescita del business, il rafforzamento delle competenze e il conseguimento degli accreditamenti – i partner possono sbloccare incentivi finanziari avanzati, opportunità di co-selling e un accesso più ampio alle risorse Lenovo. I livelli più avanzati offrono un riconoscimento crescente e maggiori opportunità di collaborazione all’interno dell’ecosistema globale Lenovo.

A supporto di questo percorso, Lenovo ha introdotto un’esperienza digitale potenziata tramite il Lenovo 360 Partner Hub, che offre visibilità in tempo reale su performance, accreditamenti e milestone di avanzamento, garantendo ai partner maggiore controllo e prevedibilità nella propria crescita.

Questa struttura semplificata conferma l’impegno costante di Lenovo nel ridurre la complessità e offrire un’esperienza partner più intuitiva e gratificante.

“Con l’evoluzione di Lenovo 360 vogliamo rendere il percorso dei partner ancora più chiaro e concreto,” ha dichiarato Cristiano Accolla, Channel Leader di Lenovo Italia. “Nel mercato italiano vediamo una crescente richiesta di soluzioni complete e servizi lungo tutto il ciclo di vita IT: per questo riteniamo che un modello più semplice, orientato ai servizi e allo sviluppo delle competenze sia oggi la chiave per crescere. I partner stanno assumendo un ruolo sempre più strategico come consulenti di business dei clienti e Lenovo 360 è pensato per supportarli in questa trasformazione, aiutandoli a generare valore, marginalità e relazioni di lungo periodo.”

Accelerare la crescita dei partner con Lenovo 360 for Services

A partire dal 13 aprile, Lenovo amplierà la propria strategia orientata ai servizi con Lenovo 360 for Services, un percorso strutturato pensato per supportare i partner nella transizione verso modelli di business ricorrenti e basati sui risultati.

Con la crescente domanda di servizi lungo l’intero ciclo di vita e soluzioni end-to-end, molti partner sono alla ricerca di nuove competenze per aumentare la redditività. Lenovo 360 for Services risponde a questa esigenza offrendo un framework chiaro e flessibile che consente ai partner di integrare servizi in ogni trattativa e di evolvere progressivamente verso soluzioni a maggior valore.

Grazie a una combinazione di servizi pronti all’uso e soluzioni avanzate — tra cui digital workplace, hybrid cloud, AI e le offerte as-a-service Lenovo TruScale — i partner possono ampliare il proprio portafoglio, aumentare il valore delle opportunità e creare flussi di ricavi ricorrenti e prevedibili.

Il percorso integra abilitazione, strumenti di vendita e incentivi in un’unica esperienza, offrendo accesso a formazione, risorse marketing e piattaforme di guided selling che semplificano la creazione e l’erogazione di soluzioni basate sui servizi.

La crescita di Lenovo in questo ambito riflette una domanda in forte aumento da parte dei partner: il business dei servizi Lenovo sta crescendo a un ritmo doppio rispetto al mercato IT dei servizi, evidenziando le opportunità per i partner di accelerare la crescita attraverso una trasformazione guidata dai servizi.

Espansione di Lenovo 360 for MSP in nuovi mercati

Sulla scia di questo slancio, Lenovo sta ampliando anche il percorso Lenovo 360 for Managed Service Providers (MSP) in nuovi mercati, a conferma della forte adozione da parte dei partner e della crescente domanda di modelli as-a-service.

Dopo un progetto pilota di successo, il percorso MSP verrà esteso a UK & Ireland, Paesi Nordici, Benelux, Brasile, Messico e Australia, con effetto dal 1° aprile. Come percorso partner più maturo e diffuso, Lenovo 360 for MSP ha già coinvolto migliaia di partner a livello globale ed è sulla buona strada per superare i 100 milioni di dollari di ricavi entro la fine dell’anno.

Fornendo strumenti, formazione e incentivi dedicati, Lenovo consente agli MSP di integrare le soluzioni Lenovo all’interno delle proprie offerte di servizi gestiti, aiutandoli a scalare i ricavi ricorrenti, aumentare la redditività e fornire servizi orientati ai risultati in modo più efficiente.

“Lenovo 360 for MSP ha semplificato in modo significativo i nostri processi di supporto e aumentato la redditività”, ha dichiarato Nick Allo, IT Director di SemTech IT Solutions. “Standardizzando la nostra offerta su workstation e laptop, integriamo servizi e accessori per fornire sistemi completi ai clienti. Questo ci consente di generare valore, raggiungere margini fino al 25% e offrire servizi di garanzia come Authorized Service Provider. Lenovo si è dimostrata un partner solido, che ci ha supportato nella crescita e ascoltato nel tempo.”

Valorizzare le competenze tecniche con Lenovo 360 Tech Connect

A partire da aprile, Lenovo lancerà anche Lenovo 360 Tech Connect , una community tecnica globale progettata per aiutare i partner a sviluppare competenze avanzate e offrire soluzioni sempre più complesse e orientate ai risultati.

Con la crescente domanda di soluzioni basate su AI, hybrid cloud e infrastrutture avanzate, i partner necessitano di competenze tecniche sempre più specialistiche . Lenovo 360 Tech Connect risponde a questa esigenza riunendo ingegneri presales, solution architect e specialisti tecnici in un ambiente collaborativo e guidato dalla community.

All’interno della community, i membri avranno accesso a percorsi di abilitazione tecnica dedicati, risorse formative selezionate e un confronto diretto con gli esperti Lenovo, consentendo loro di progettare, posizionare e implementare soluzioni con maggiore sicurezza e rapidità.

La community introduce inoltre nuove opportunità di riconoscimento e sviluppo professionale, valorizzando il contributo tecnico e rafforzando la credibilità dei partner nei confronti dei clienti.

Favorendo collaborazione e apprendimento continuo, Lenovo 360 Tech Connect riflette l’impegno più ampio di Lenovo nel costruire un ecosistema di partner sempre più connesso e competente, in cui l’eccellenza tecnica diventa un motore chiave di crescita e differenziazione.