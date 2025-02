Liferay Partner of the Year Awards: l’Italia sale sul podio

Liferay ha annunciato i vincitori dei Partner of the Year Awards 2024, premi che riconoscono i partner Liferay che si sono distinti nella fornitura di soluzioni digitali di alta qualità sulla piattaforma Liferay, aiutando i clienti a soddisfare esigenze aziendali strategiche.

I vincitori sono stati selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione che ha considerato il loro impatto sui risultati aziendali, l’espansione del mercato e l’impegno dimostrato nelle attività di marketing e vendita delle soluzioni Liferay.

“Siamo entusiasti di riconoscere gli straordinari risultati dei nostri stimati partner in tutto il mondo”, ha affermato Linda Hartman, VP of Partnerships della società. “Questi vincitori rappresentano l’innovazione, la dedizione al successo del cliente e lo spirito collaborativo che caratterizzano il nostro ecosistema di partner in continua crescita”.

L’Italia sul podio

L’edizione 2024 ha visto l’Italia protagonista tra i vincitori. Il premio Partner of the Year per l’area EMEA è stato assegnato a SMC, Platinum Partner di Liferay dal 2012 e una delle realtà più consolidate dell’IT italiano.

SMC è stata tra le prime aziende ad aderire al partner program di Liferay, costruendo negli anni un rapporto di forte fiducia reciproca. Oltre ad essere parte del Partner Advisory Board – il gruppo ristretto dei più importanti partner globali di Liferay – SMC è anche membro del Technical Advisory Board, contribuendo attivamente all’evoluzione della piattaforma.

“Siamo orgogliosi di essere stati nominati EMEA Liferay Partner of the Year 2024, un premio che celebra la nostra partnership con Liferay e il nostro continuo impegno per l’innovazione. Questo riconoscimento rafforza il nostro ruolo di partner strategico in Europa, confermando il nostro contributo alla trasformazione digitale di settori chiave in Italia (Pubblica Amministrazione, Servizi Finanziari, Industria Manifatturiera, ecc.) attraverso tecnologie Open Source all’avanguardia”, ha dichiarato Marco Tessarin, Amministratore Delegato di SMC.

Liferay celebra i suoi Partners

I premi sono stati assegnati durante il Sales Kickoff 2025 di Liferay, che si è svolto in Grecia nei primi giorni di febbraio. L’evento ha riunito i leader di Liferay e dei suoi partner per celebrare il primo anno dell’iniziativa Partner-First di Liferay e condividere la roadmap per il 2025. Tra i punti chiave, il rafforzamento della strategia dell’ecosistema dei partner attraverso investimenti mirati in soluzioni, tecnologia, OEM e cloud, con l’obiettivo di accrescere la competitività e raggiungere nuovi mercati.

Di seguito i vincitori delle varie categorie del premio Liferay Partner of the Year Award 2024:

Partners of the Year

Premio assegnato ai partner che hanno ottenuto risultati aziendali eccezionali, ampliando l’adozione della piattaforma Liferay, fornendo un servizio di alto livello e incrementando la propria base clienti.

● EMEA – SMC

● APAC – Tata Consultancy Services Ltd.

● LATAM – VASS

● NA – Americaneagle.com

Marketing Excellence Partner of the Year

Riconoscimento al partner che ha creato campagne di marketing di grande impatto, generando domanda per le soluzioni Liferay e ottenendo risultati misurabili.

● Izertis

Industry Solution Partner of the Year

Premio assegnato al partner che ha contribuito significativamente all’innovazione digitale in un settore specifico.

● hiberus – Industria Manifatturiera

Innovation Partner of the Year

Riconoscimento per il partner che ha sviluppato soluzioni innovative introducendo nuovi modelli di business e strategie di go-to-market.

● Ayesa

Rising Stars of the Year

Premio dedicato ai partner che si sono uniti all’ecosistema Liferay nell’ultimo anno e hanno dimostrato un impatto significativo attraverso vendite, marketing e supporto clienti.

● APAC – Bahwan Cybertek Pvt Ltd

● EMEA – DIGIN Factory

● LATAM – hiberus

● NA – Objective Group