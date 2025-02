L’MSI Business Roadshow attraverserà l’Italia in 8 tappe

MSI annuncia con entusiasmo il lancio del suo primo Business Roadshow, un evento itinerante realizzato in collaborazione con i principali distributori Brevi, Computer Gross e Focelda. Un’opportunità unica per i rivenditori di tutta Italia per scoprire da vicino le ultime tecnologie e innovazioni di MSI nei settori Gaming e Commercial.

MSI Business Roadshow: 8 appuntamenti con l’innovazione, da marzo a novembre

L’MSI Business Roadshow prevede 8 tappe da marzo a novembre, durante le quali i partecipanti potranno assistere alla presentazione dei nuovi prodotti MSI e delle più recenti soluzioni tecnologiche pensate per il mondo del lavoro e dell’intrattenimento digitale. Ogni evento offrirà un’esperienza esclusiva, con la possibilità di interagire direttamente con gli esperti MSI, ricevere gadget e sconti esclusivi, e approfondire il valore delle tecnologie MSI nel proprio business.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Per maggiori informazioni e per registrarsi, accedere al seguente link.

Con questo evento, MSI rafforza ulteriormente il proprio impegno nel mercato Business, creando occasioni di incontro e confronto per supportare i partner nella crescita e nell’innovazione.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di collaborare con MSI per questo Business Roadshow, un’opportunità strategica per approfondire le ultime soluzioni hardware dedicate ai professionisti IT”, ha dichiarato Andrea Tombolesi, Divisione Acquisti di Focelda pa. “Questo evento ci permetterà di mostrare concretamente come le soluzioni MSI possano ottimizzare le performance aziendali, offrendo affidabilità, potenza e innovazione tecnologica. Un appuntamento imperdibile per partner e decision-maker che vogliono investire nel futuro dell’IT”.