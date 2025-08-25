Magazzino: si punta ad automatizzare le operazioni ma c’è ancora confusione

Zebra Technologies, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro operativi, ha rilevato che l’82% dei responsabili di magazzino in Europa concorda sul fatto che un maggiore utilizzo della tecnologia e dell’automazione aumenti la produttività degli operatori. Tuttavia, quasi sei su dieci (57%) dichiarano di non sapere da dove iniziare ad automatizzare le attività in magazzino.

I risultati emergono dal Warehouse Vision Study 2025 di Zebra, intitolato “La Grande Convergenza nel Magazzino: Dove si Alleano Tecnologia, Efficienza e Innovazione””. «Gli operatori di magazzino, distribuzione e logistica possono rispondere alle crescenti aspettative dei clienti adottando tecnologie avanzate che aumentano efficienza e competitività» – ha dichiarato Phil Sambrook, Transport and Logistics Vertical Lead, EMEA, Zebra Technologies. «Automazione intelligente e una maggiore visibilità degli asset permetteranno di migliorare l’accuratezza degli ordini, accelerare l’evasione e ottimizzare la gestione dei resi.»

Abilitare l’AI Mobile con il Nuovo Dispositivo EM45

Per rispondere alle esigenze dei responsabili di magazzino e logistica, Zebra ha lanciato il Enterprise mobile computer EM45 dotato di un processore Qualcomm compatibile con l’AI e progettato per aumentare la produttività dei manager operativi.

Per i lavoratori che operano nel settore postale, di trasporto e logistica, l’EM45 migliora la gestione dei percorsi e fornisce una prova di consegna grazie alla fotocamera posteriore ad alte prestazioni da 50MP, ottimizzata per foto e video dettagliati e per una lettura rapida dei codici a barre.

Il nuovo dispositivo, dal design elegante ma robusto, migliora l’efficienza dei flussi di lavoro e la sicurezza del dispositivo. Supporta profili separati per uso personale e professionale, permettendo agli operatori di utilizzare un unico device. Tra le funzionalità principali: collaborazione push-to-talk con un solo tocco, tre tasti personalizzabili per attivare rapidamente la scansione di codici a barre o inviare allarmi in caso di emergenza. La suite software Zebra DNA semplifica le operazioni di configurazione e gestione del dispositivo, mentre il modello EM45 con tecnologia RFID integrata consente una gestione dell’inventario precisa ed efficiente.

Soluzioni a Misura d’Uomo

Le soluzioni di machine vision stanno attirando sempre più l’attenzione degli operatori di magazzino che cercano le strade più efficaci verso l’innovazione. Tre quarti (74%) dei decisori in Europa ritengono che la machine vision e/o la tecnologia di scansione industriale fissa, applicate in aree chiave, possano far risparmiare tempo ed eliminare errori. Un’altra parte dello studio rivela che due terzi (65%) prevedono di implementare soluzioni di machine vision entro i prossimi uno-cinque anni. Le operazioni di magazzino possono essere ottimizzate grazie alla machine vision, che consente di automatizzare in modo intelligente l’acquisizione dei dati e ridurre le attività manuali. Questo risultato si ottiene attraverso l’uso di smart camera che automatizzano l’ispezione di prodotti, pacchi e scatole, verificandone qualità e completezza. Gli scanner industriali fissi (FIS) di Zebra possono essere aggiornati tramite un abbonamento software per eseguire attività avanzate di machine vision.

Tra le altre tecnologie avanzate che i responsabili di magazzino in Europa prevedono di implementare nei prossimi cinque anni ci sono:

• AI (60%)

• Realtà aumentata (64%)

• Analisi predittiva (63%)

Questi decisori stanno adottando applicazioni di AI sui dispositivi mobile, riconoscendone il valore nel:

• Semplificare la gestione dell’inventario (79%)

• Ottimizzare l’accuratezza del picking (79%)

• Migliorare la sicurezza (73%)

• Potenziare il controllo qualità (71%)

Queste tecnologie possono rafforzare la gestione dei resi, un’area strategica per le aziende del settore warehousing: il 69% dei decisori in Europa si sta concentrando sull’automazione dei processi di reso per ridurre le inefficienze.

«Le soluzioni a misura d’uomo sono destinate a trasformare i magazzini: quasi l’80% dei responsabili europei concorda sul fatto che l’innovazione renda i lavori in magazzino più attrattivi, contribuendo ad attirare nuovi operatori, garantendo stabilità nel lungo periodo» – ha dichiarato Sambrook. «Per iniziare il percorso verso l’automazione nel modo migliore possibile, i responsabili di magazzino possono affidarsi a partner tecnologici con una solida esperienza nella trasformazione operativa.»