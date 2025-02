Mark Wiegleb e Mario Schenker nell’esecutivo Snom

Snom Technology, fornitore leader di telefoni IP e soluzioni di comunicazione, annuncia la nomina di Mark Wiegleb a Vice President Products e di Mario Schenker a Head of Logistics & Sales Operations. Queste decisioni strategiche in materia di personale sottolineano l’impegno dell’azienda verso l’innovazione, la soddisfazione del cliente e l’eccellenza operativa.

Mark Wiegleb, Vice President Products, Snom Technology

Mark Wiegleb porta nel suo nuovo ruolo di Vice President Products oltre dieci anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Entrato in Snom Technology nel 2011, ha inizialmente lavorato nell’ambito dello sviluppo aziendale e della gestione dei key account. Dal 2015 ha assunto la direzione della divisione Interop & Integration, occupandosi principalmente dell’espansione e della manutenzione di una rete strategica di partner, le cui soluzioni UC o per la telefonia sono interoperabili con i prodotti Snom. Oggi questa rete di conta oltre 25 piattaforme, tra cui quelle di leader del settore come BroadSoft, Metaswitch, Asterisk, Microsoft e Zoom. Più recentemente, in qualità di Head of Customer Success, Wiegleb ha guidato un team internazionale in sei Paesi ed è stato responsabile dello sviluppo, dell’implementazione e della gestione di una piattaforma cloud per la gestione dei terminali (Snom SRAPS).

In qualità di Vice President Products, Mark Wieglebs si concentrerà sull’ulteriore sviluppo strategico dell’attuale portafoglio e sull’apertura di nuovi settori di business.

Mario Schenker, Head of Logistics & Sales Operations

Dopo la sua formazione come addetto ai sistemi informatici, Mario Schenker si è unito a Snom Technology nel 2005, iniziando la sua carriera nella divisione Order Management & Service, dove era responsabile dell’istituzione di processi standardizzati e dell’assistenza ai clienti in EMEA, USA e Asia. Ha anche svolto un ruolo chiave nell’introduzione di nuovi sistemi ERP e del programma partner Snom. Nel luglio 2017, Mario Schenker ha assunto il ruolo di Sales Operations Manager, dove ha guidato, tra le altre cose, vari progetti CRM. Da ottobre 2019, ha lavorato come Team Lead Internal Sales & Sales Operations, concentrandosi sul CRM. Ora, da marzo 2025, assumerà la direzione delle divisioni Logistics & Sales Operations.

In qualità di Head of Logistics & Sales Operations, Mario Schenkers si concentrerà sulla stabilità dei processi, supportata dall’automazione, al fine di aumentare ulteriormente la trasparenza e la qualità del servizio per i clienti e i partner di Snom.

Dichiarazioni

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Mark Wiegleb e Mario Schenker nei loro nuovi ruoli”, afferma Gernot Sagl, CEO di Snom Technology. “Entrambi hanno una vasta esperienza e una profonda conoscenza della nostra azienda e del settore. Negli ultimi anni, Mark Wiegleb ha contribuito in modo significativo all’espansione della nostra rete di partner interoperabili. La sua esperienza e il suo pensiero strategico ci aiuteranno a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader dell’innovazione. Mario Schenker è un collega molto affermato e apprezzato, che conosce la nostra azienda a fondo. La sua comprovata esperienza nei settori della gestione ordini, dell’operatività commerciale e della logistica è il presupposto ideale per dirigere queste aree essenziali. Sono convinto che nei loro nuovi ruoli entrambi contribuiranno in modo significativo alla crescita e al successo di Snom Technology”.

Queste scelte operative rientrano nell’orientamento strategico di Snom Technology, che mira a preparare l’azienda in modo ottimale per la crescita futura e le nuove sfide del mercato. Snom Technology continuerà a investire in prodotti e soluzioni innovative per offrire valore aggiunto ai propri clienti e partner.