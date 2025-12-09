Milanello potenzia la sua sicurezza con Axitea

Axitea ha avviato un progetto sperimentale di protezione, in base al quale robot mobili di sicurezza verranno utilizzati presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, per elevare i livelli di monitoraggio del prestigioso impianto all’avanguardia di AC Milan. Questa iniziativa segna un passo significativo nell’applicazione di tecnologie innovative per la sicurezza di siti complessi e di alto profilo, ridefinendo il concetto di pattugliamento e videosorveglianza 24/7.

Avviata originariamente nell’ottobre 2019, la collaborazione tra Axitea e AC Milan, ha già visto il Global Security Provider fornire servizi di sicurezza integrata nelle diverse sedi del Club, inclusi Casa Milan e i centri sportivi Milanello powered by Clivet e PUMA House of Football. Si tratta di una relazione che si è evoluta costantemente nel tempo, con Axitea non solo nelle vesti di fornitore ma nel ruolo di consulente strategico, capace di contribuire alla creazione di una centrale operativa interna per AC Milan e di integrare sistemi avanzati di sensori e monitoraggio continuo.

Ora, la sinergia si rafforza con la sperimentazione di robot rover di sicurezza, frutto delle più avanzate soluzioni di videosorveglianza con intelligenza artificiale a marchio Axitea, per estendere la copertura e la reattività della sicurezza al Centro Sportivo Milanello powered by Clivet. La sperimentazione partirà con un robot rover che sarà impiegato per il pattugliamento e il monitoraggio di alcune aree strategiche del training center, inclusi il perimetro, i campi di allenamento, le aree esterne, i magazzini e le zone amministrative. Il robot coprirà un’area di oltre 6 ettari di superficie, per un percorso che coprirà una distanza di oltre 1 km, in totale autonomia.

Il robot è adatto a rispondere alle sfide uniche di un centro sportivo di alto profilo come il Milanello powered by Clivet, contribuendo a:

Rilevare in tempo reale eventuali accessi non autorizzati

Fungere da elemento di dissuasione

Monitorare l’intera struttura 24/7 con telecamere termiche e intelligenza artificiale

Proteggere asset e attrezzature di alto valore.

“L’introduzione dei robot autonomi di terra presso il Milanello powered by Clivet rappresenta un passo cruciale nell’evoluzione della nostra collaborazione con AC Milan,” ha dichiarato Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Questi robot non sono solo strumenti di pattugliamento, ma estensioni intelligenti delle nostre capacità operative, fondamentali per affrontare le sfide di sicurezza in un ambiente esteso, dinamico e ad alto valore come il Milanello powered by Clivet. Il loro costante collegamento con il nostro Security Operation Center garantisce la possibilità di identificare eventuali anomalie in tempo reale e intervenire prontamente, consolidando così la nostra visione di una protezione completa, proattiva e intelligente.”

I robot rover di terra, progettati per un pattugliamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, operano in modo autonomo in qualsiasi ambiente e condizione atmosferica. Sono dotati di sensori avanzati, tra cui LiDAR per la mappatura e l’evitamento degli ostacoli, localizzazione satellitare e telecamere a 360°, ad alta risoluzione (ottiche e termiche) con visione notturna e intelligenza artificiale integrata. Questa dotazione consente loro di monitorare in modo preciso e dettagliato l’area circostante, riconoscere minacce potenziali, tracciare movimenti sospetti e inviare allerte in tempo reale al Security Operation Center (SOC) di Axitea. Inoltre si integrano perfettamente con le soluzioni di sicurezza presenti nel sito e la loro capacità di eseguire ronde programmate o randomizzate, con ricarica autonoma, garantisce una copertura estesa e una prontezza di intervento che eleva ancora di più gli alti standard di sicurezza presenti.

Il robot impiegato al Milanello powered by Clivet opererà a supporto e in sinergia con il personale di sicurezza e il team interno Axitea, consentendo loro di concentrarsi su interventi mirati e attività a maggior valore aggiunto. In questo modo, Axitea potrà ottimizzare la reattività e l’efficacia complessiva del sistema di sicurezza esistente.