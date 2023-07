MSP Day 2023: la manifestazione cresce

MSP Day 2023 è già nostalgia, è infatti ancora vivo il ricordo della sesta edizione dell’evento tenutasi l’8 e il 9 giugno al Palazzo dei Congressi di Riccione ed è tempo di tirare le somme.

36 sponsor tecnologici, oltre 350 MSP presenti e circa un centinaio quelli collegati da remoto, 4 keynote speech tenuti da professionisti internazionali di spicco nel panorama ICT, 6 interventi in sala plenaria e 5 sale parallele che hanno accolto in totale 36 speech dedicati alle tecnologie protagoniste di questa due giorni ricca di valore: sono questi i numeri che confermano l’evento come il punto di riferimento per l’ecosistema dei Managed Service Provider d’Italia ed evidenziano l’edizione 2023 come la più grande di sempre, in attesa del prossimo anno.

MSP Day rappresenta da sempre un appuntamento fisso per chi ha abbandonato da tempo il vecchio modello break-fix e sposato quello dei servizi IT gestiti e vuole continuare a crescere, ma anche per coloro che stanno pensando di seguire questa direzione e vogliono saperne di più. Un’occasione unica di interscambio reciproco dove è possibile nutrirsi di numerosi contenuti di valore, suggerimenti utili alla crescita del proprio business, acquisire nuove competenze e approfittare dei tanti momenti di networking per intrecciare e rafforzare la propria rete di contatti, d’altronde è proprio l’incontro e lo scambio di opinioni ed esperienze a concretizzare ogni preziosa occasione.

Infine, ma non per importanza, il clima di innovazione e condivisione che da sempre si respira durante l’evento rimane indescrivibile ed è sinonimo di arricchimento.

La fitta agenda di MSP Day di quest’anno si è distribuita in due giorni ricchi di valore attraverso sessioni plenarie e parallele che hanno consentito agli MSP di conoscere lo stato del mercato dei servizi IT gestiti in Italia e il modo in cui sta evolvendo, anche grazie ai risultati dell’indagine annuale svolta da Achab. Gli MSP hanno inoltre potuto accedere alla vasta offerta tecnologica presente sul mercato di riferimento grazie alla presenza dei numerosi sponsor confermati: (Executive) Axcient, Malwarebytes, Netwrix, ReeVo, ThreatLocker, Vianova; (Business) Acronis, CDLAN, ConnectSecure, ConnectWise, Cy4gate, Deda Cloud, Datto, Kaseya, MailStore, NinjaOne, Supremo by NanoSystems, vvLab; (Premium) HaloPSA, Netalia, Parallels, Timenet, Vade, VoipTel Italia, Voxloud, WatchGuard, Webroot, Ynvolve; (Smart) Aretek, Aruba Business, Babel, Bicom Systems, Domotz, Tom’s Hardware, TP-Link, Wasabi.

Ma c’è di più: MSP Day quest’anno, oltre che business, è stato anche una grande occasione per fare del bene. 2385,50 euro è infatti la cifra raccolta dalla campagna benefica organizzata per aiutare la regione Emilia Romagna che, lo scorso 16 maggio, è stata colpita da una forte alluvione che ha purtroppo messo in ginocchio la popolazione e l’economia del territorio.

Achab non perde tempo: sono già aperte le iscrizioni a MSP Day 2024, previsto il 6 e il 7 giugno a Riccione