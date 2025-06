MSP Day 2025: il riassunto di un’edizione di successo

Si è conclusa con ottimi risultati e con la presenza di Claude Sarkis e Riccardo Ottolina, nuovi Amministratori Delegati di Elovade Italia l’ottava edizione di MSP Day, che il 5 e 6 giugno ha animato il Palazzo dei Congressi di Riccione, confermandosi come l’evento di riferimento per chi opera nel settore dei servizi IT gestiti.

MSP Day, anno dopo anno, si distingue come appuntamento unico nel panorama ICT nazionale, capace di coniugare contenuti di valore, networking autentico, referenti di spicco e una panoramica completa delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, grazie al contributo di player italiani e internazionali.

Contenuti di valore

L’MSP Day ha offerto un programma ricco di interventi focalizzati su temi centrali e attuali per chi opera nel settore, tenuti da speaker d’eccezione. Andrea Veca, Senior Advisor, ha aperto i lavori riflettendo sul ruolo cruciale dell’AI e dei grandi provider nella trasformazione del mercato, evidenziando l’urgenza per gli MSP di affrontare con consapevolezza i cambiamenti in atto. Pawel Zorzan Urban, Cyber Security Manager, ha approfondito il concetto di cyber co-pilot, analizzando l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei flussi operativi per supportare la gestione quotidiana delle minacce e l’efficienza dei processi.

Brian Kane, Sr. Director, MSP and Channel di ThreatDown, ha riportato l’attenzione sulla protezione dell’utente finale, sottolineando l’importanza di un approccio alla sicurezza che metta al centro le persone, e non solo i dispositivi. Jack Duff, Senior Sales Engineer di Huntress, ha proposto una panoramica concreta sull’evoluzione delle minacce, con un focus sul furto di token di sessione, illustrando strategie difensive basate su dati reali raccolti da migliaia di casi. Infine, Andrea Barbero, Avvocato e docente universitario, ha presentato la compliance come leva strategica per il posizionamento aziendale, illustrando come normative quali GDPR, NIS2 e AI Act possano diventare un elemento distintivo agli occhi di partner e investitori.

L’offerta tecnologica

Gli MSP presenti all’MSP Day hanno inoltre avuto l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche grazie alla partecipazione di 35 sponsor, suddivisi in diverse categorie, attraverso numerosi momenti di confronto e networking:

Executive : ConnectSecure, Netwrix, Qboxmail, ThreatDown, Threatlocker, Vianova

: ConnectSecure, Netwrix, Qboxmail, ThreatDown, Threatlocker, Vianova Business : Axcient, Aruba Business, ESET, NinjaOne, Kaspersky, Ynvolve, SuperOps

: Axcient, Aruba Business, ESET, NinjaOne, Kaspersky, Ynvolve, SuperOps Premium : Bitdefender, Cloudfire, Criticalcase, Deda Tech, Deepser, MailStore, Timenet, Tungsten Automation

: Bitdefender, Cloudfire, Criticalcase, Deda Tech, Deepser, MailStore, Timenet, Tungsten Automation Smart : Enegan, Keeper Security, NextGen Distribution, Nuso, Octiga, Omada by TPLink, SonicWall

: Enegan, Keeper Security, NextGen Distribution, Nuso, Octiga, Omada by TPLink, SonicWall Flash: Axence, Avast Business, Fiber Telecom, Nethesis, Naquadria, Seeweb, VoipTel MSP Day 2026

Appuntamento all’MSP Day 2026

Le iscrizioni per MSP Day 2026, che si terrà l’11 e 12 giugno a Riccione, sono già aperte.

Dichiarazioni

“Assumere la guida in un momento così cruciale per il settore rappresenta per me una sfida entusiasmante e una grande responsabilità. Il nostro obiettivo resta quello di creare valore concreto per i partner, offrendo strumenti, competenze e occasioni – come MSP Day – per alimentare un confronto utile e autentico”, commenta Claude Sarkis.

“In continuità con quanto costruito finora, continueremo a investire nell’evoluzione dell’offerta e nel rafforzamento del nostro ecosistema, affinché MSP Day resti il punto di riferimento per chi vuole affrontare con visione e pragmatismo il futuro dei servizi gestiti IT in Italia”, aggiunge Riccardo Ottolina.

“L’obiettivo di MSP Day è da sempre quello di creare un contesto concreto, basato su un confronto sano e orientato alla crescita degli MSP. L’alto livello di partecipazione e l’interesse nei contenuti confermano quanto il canale abbia bisogno di uno spazio dove trovare spunti stimolanti e confrontarsi con esperti in grado di supportare lo sviluppo del business”, commenta Daria Trespidi, Executive Director di Elovade Italia. “Continueremo a investire in questo format per offrire quel valore aggiunto che da sempre contraddistingue l’evento, sia ai nostri partner, sia a chi desidera diventarlo”.