Oil & Gas: soluzioni per la sicurezza e la continuità operativa

Il settore Oil & Gas è tra i più complessi e sensibili in termini di sicurezza e continuità operativa. Le infrastrutture che lo compongono (raffinerie, pipeline, impianti di stoccaggio o piattaforme offshore) operano in contesti critici dove ogni interruzione, errore o ritardo può avere conseguenze rilevanti.

Per affrontare queste sfide, Aikom Technology mette a disposizione un ecosistema integrato di soluzioni per comunicazione, connettività e videosorveglianza, pensato per garantire operatività costante e protezione avanzata in ogni scenario, anche il più estremo.



Controllo continuo in ambienti complessi



Nel settore dell’Oil & Gas, gli impianti si trovano spesso in aree remote o ad alto rischio, dove la connettività è limitata e il monitoraggio continuo diventa indispensabile. Aikom offre soluzioni integrate che uniscono reti wireless e 5G industriali, comunicazioni professionali e sistemi di videosorveglianza intelligenti, progettati per operare in ambienti con presenza di gas, polveri o temperature estreme.

Ogni tecnologia distribuita è certificata per l’uso in contesti ATEX e progettata per integrarsi facilmente con infrastrutture esistenti. Dalla comunicazione in tempo reale tra squadre operative alla supervisione da remoto degli impianti, tutto è pensato per garantire continuità e sicurezza 24/7.



Comunicazione istantanea e coordinamento operativo



Nei siti Oil & Gas, dove il rischio operativo è elevato, la comunicazione deve essere immediata, chiara e costante. Le soluzioni Aikom includono sistemi radio digitali, tecnologie broadband e piattaforme software per la gestione delle flotte e del personale. In questo modo, i team sul campo e le centrali di controllo possono scambiarsi informazioni in tempo reale, coordinando le operazioni con efficienza e rapidità anche in caso di emergenza. La combinazione di comunicazione vocale e gestione remota permette di mantenere sempre sotto controllo la posizione del personale e dei mezzi, riducendo i tempi di risposta e migliorando la sicurezza complessiva.



Connettività affidabile anche in aree remote



Molti impianti energetici si trovano in zone isolate, prive di cablaggio e spesso soggette a condizioni ambientali estreme. Aikom risponde a queste sfide con soluzioni wireless, 4G/5G e Wi-Fi industriali, capaci di offrire una rete stabile, ridondante e sicura. Queste tecnologie permettono la trasmissione continua dei dati, la supervisione degli apparati IoT e il controllo dei sistemi SCADA da remoto. L’obiettivo è mantenere la piena efficienza degli impianti anche dove la rete tradizionale non può arrivare, garantendo monitoraggio, gestione e manutenzione in tempo reale.



Videosorveglianza e analisi intelligente per la sicurezza



Proteggere impianti critici richiede tecnologie di videosorveglianza capaci di funzionare in condizioni estreme. Aikom distribuisce sistemi ATEX e antideflagranti, telecamere termiche per la prevenzione incendi e il rilevamento di anomalie, e soluzioni di analisi video basate su intelligenza artificiale per la sicurezza perimetrale e il controllo accessi.

Queste tecnologie consentono di monitorare ogni area dell’impianto, rilevando in anticipo situazioni potenzialmente pericolose e assicurando la massima protezione per persone, macchinari e infrastrutture.

Tecnologie integrate Aikom per la sicurezza e l’innovazione

Aikom ha raccolto la propria esperienza maturata in numerosi progetti dedicati al settore Oil & Gas in una brochure completa, che riunisce le soluzioni tecnologiche più adatte agli ambienti critici, insieme ai brand più affidabili per garantire sicurezza, continuità operativa e connettività in ogni scenario. Un documento pratico e immediato, pensato per supportare system integrator e professionisti ICT nella scelta degli strumenti più idonei per impianti complessi e ad alto rischio.