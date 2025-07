Orbiter 6: potenza e sicurezza nel nuovo access point Wi-Fi 6 di Keenetic

In un panorama digitale in continua evoluzione, la connettività stabile e sicura è diventata una priorità, tanto in ambito professionale quanto in quello domestico. Keenetic, brand europeo specializzato in soluzioni di rete intelligenti, ha recentemente presentato il nuovo Orbiter 6, un access point Wi-Fi 6 progettato per offrire prestazioni elevate, semplicità di gestione e massima sicurezza.

Ne abbiamo parlato con Marco Faraco, Distribution & B2B Channel Manager di Keenetic Italia, per capire meglio a chi si rivolge questo prodotto, quali sono le sue caratteristiche distintive e quale visione guida lo sviluppo tecnologico del marchio.

Siamo qui per parlare del lancio del nuovo Keenetic Orbiter 6. Qual è il target a cui si rivolge questo dispositivo?

“L’Orbiter 6 è un access point di ultima generazione, pensato per soddisfare esigenze sia professionali sia domestiche avanzate. Sebbene sia progettato principalmente per l’ambito business, grazie alla sua struttura tecnica e alle funzionalità evolute, può rivelarsi la soluzione ideale anche per utenti consumer che desiderano una rete domestica stabile, performante e semplice da configurare”.

Cosa distingue il nuovo Orbiter 6 dagli altri modelli della gamma Keenetic?

“Le principali novità riguardano il throughput migliorato e l’adozione del Wi-Fi 6 con velocità fino a AX3000. Il dispositivo integra, inoltre, una porta dati PoE da 2,5 Gbps per sfruttare appieno la banda disponibile. Un altro aspetto importante è l’evoluzione del design interno, con antenne potenziate e riflettori che ottimizzano la copertura del segnale”.

Il lancio di questo prodotto arriva da un’analisi di quelle che sono le richieste del mercato. Quale è stata l’esigenza che vi ha spinto allo sviluppo del nuovo Orbiter 6?

“Keenetic è un’azienda europea, con radici tedesche, e da sempre orientata alla ricerca e sviluppo. Il nostro approccio parte dal software, su cui costruiamo poi l’hardware. L’idea alla base di Orbiter 6 nasce proprio dall’ascolto costante del mercato, che chiede soluzioni sempre più performanti, scalabili e semplici da integrare in infrastrutture esistenti”.

Il supporto al Wi-Fi 6 è una delle principali novità introdotte con Orbiter 6. Quali vantaggi porta concretamente all’utente?

“Il Wi-Fi 6 rappresenta un enorme passo avanti in termini di velocità, stabilità e copertura. In concreto, offre prestazioni migliori anche in ambienti con molti dispositivi connessi. Orbiter 6 garantisce un’esperienza di navigazione più fluida e affidabile, sia in ambito domestico che aziendale”.

Il dispositivo è compatibile con la tecnologia Mesh. Come funziona l’integrazione con altri router Keenetic?

“Tutti i nostri dispositivi – dai router DSL ai modem LTE fino al 5G – possono fungere da controller della rete. Il sistema riconosce automaticamente i nuovi access point e li integra nella rete come nodi Mesh. Grazie al nostro RMM (Remote Monitoring and Management) garantiamo una gestione centralizzata, intuitiva e senza costi aggiuntivi. Il risultato è una rete unica, stabile e facile da configurare anche in contesti complessi”.

E dal punto di vista della sicurezza? Come proteggete i vostri utenti?

“Per Keenetic la sicurezza è una priorità. Offriamo supporto per gli standard più evoluti, come WPA3, WPA Enterprise e OWE. Il nostro sistema operativo proprietario, Keenetic OS (basato su OpenWrt), integra un firewall avanzato, filtri per i contenuti, DNS pubblici personalizzabili e una gestione intelligente della LAN locale. Questo garantisce protezione al nostro utente”.

Quali sono le principali caratteristiche tecniche dell’Orbiter 6?

“Oltre al Wi-Fi 6 e alla porta da 2,5 Gbps, abbiamo lavorato molto anche sull’architettura interna: componenti di qualità superiore, dissipazione del calore ottimizzata e miglioramento della gestione dei client connessi. A livello radio, il dispositivo integra due antenne a 2,4 GHz e tre a 5 GHz, per garantire copertura e una esperienza utente ottimale in ogni ambiente”.

Cosa possiamo aspettarci per il futuro della linea Orbiter? Ci può dare qualche anticipazione?

“Stiamo già lavorando a un’evoluzione compatibile con Wi-Fi 7, ma il nostro approccio resta sempre quello della stabilità prima della corsa alla novità. Preferiamo introdurre tecnologie mature e consolidate. Inoltre, stiamo progettando una versione certificata per uso outdoor, che oggi ancora manca nella nostra offerta, e continuiamo ad ampliare il portafoglio per soddisfare esigenze sempre più verticali”.

Vuole lanciare un messaggio finale al mercato?

“Keenetic è un’azienda europea, con una mentalità orientata al software e al supporto locale. In Italia stiamo crescendo non solo sul fronte commerciale ma anche su quello tecnico, con un servizio pre e post-vendita totalmente italiano. Vogliamo distinguerci per affidabilità, vicinanza ai partner e attenzione al valore della rete. Orbiter 6 è già disponibile in distribuzione, rivolto a provider, system integrator e dealer che operano sul territorio”.