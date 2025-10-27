PanaCast 40 VBS: la barra video a 180° di Jabra

Gli ambienti di lavoro si fanno sempre più moderni e le ultime tecnologie Jabra, azienda specializzata nelle soluzioni audio e video professionali, seguono questa trasformazione con un’ondata di innovazione.

Jabra annuncia PanaCast 40 VBS (Video Bar System), la nuova barra video per sale riunioni della gamma premium di soluzioni per la collaborazione professionale.

PanaCast 40 VBS vanta una tecnologia audio avanzata per una chiarezza vocale eccezionale, oltre a un’installazione rapida e semplice, garantendo un’esperienza di configurazione senza intoppi. Questa soluzione è un investimento a prova di futuro con opzioni di implementazione flessibili su Microsoft Teams, Zoom o configurazioni BYOD (“Bring Your Own Device”) permanenti e con la possibilità di essere gestita senza interruzioni con Jabra+.

Piccoli spazi, grandi idee

La video-bar PanaCast 40 VBS offre una soluzione all-in-one che trasforma le piccole sale riunioni in hub di collaborazione ad alte prestazioni. Con il suo ampio campo visivo, l’eccezionale qualità audio e la facilità d’uso, garantisce che ogni partecipante sia visto e sentito chiaramente, consentendo alle società di sfruttare appieno i loro piccoli spazi e di portare la collaborazione professionale a nuovi livelli.

Il suono è alimentato da un singolo altoparlante di alta qualità e sei microfoni dotati di beamforming adattivo, che permette di direzionare e concentrare il segnale wireless in una direzione specifica. Gli algoritmi audio intelligenti migliorano la chiarezza del suono per una ripresa vocale eccezionale, favorendo interazioni virtuali più naturali e coinvolgenti e garantendo che i partecipanti da remoto si sentano pienamente inclusi.

PanaCast 40 VBS è progettata per garantire facilità d’uso e rapida configurazione

Il nuovo packaging migliora ulteriormente l’esperienza di installazione, consentendo la configurazione senza dover rimuovere il prodotto dalla confezione. Il design prevede anche un facile instradamento dei cavi, riducendo ulteriormente i tempi di implementazione. La PanaCast 40 VBS è ideale in stanze di piccole dimensioni, potendo contare sulla soluzione Express Install per Microsoft Teams Rooms.

“Sfruttando la potenza di Microsoft Teams, la PanaCast 40 VBS offre un’esperienza di installazione semplice, riduce la complessità IT e migliora la produttività. Si tratta di una soluzione pratica e versatile per le società che devono gestire le esigenze della collaborazione ibrida in sale di piccole dimensioni”, afferma Albert Kooiman, Senior Director Partner Engineering and Customer Experiences di Microsoft.

Un investimento a prova di futuro

La PanaCast 40 VBS è progettata per adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dei moderni luoghi di lavoro, in particolare per i piccoli ambienti Android. Grazie alla sua certificata compatibilità, la barra video offre flessibilità per installazioni come Zoom Rooms.

“Con il lancio della PanaCast 40 VBS, sarà ancora più facile progettare con Zoom Rooms per garantire un grande impatto anche in spazi ridotti. PanaCast 40 VBS è stata progettata per consentire una perfetta integrazione e prestazioni elevate, a riprova del nostro impegno comune nel promuovere la tecnologia video per gli spazi di riunione moderni”, ha affermato John Stearns, responsabile di Zoom Spaces presso Zoom.

La PanaCast 40 VBS include anche accessori opzionali quali un touch controller e un frontalino rimovibile. Inoltre, la perfetta integrazione con i partner dell’ecosistema garantisce un investimento a prova di futuro, completato da una gestibilità aggiornata tramite il software Jabra+ e dalla sicurezza dei servizi di Jabra Warranty+.

Principali caratteristiche della PanaCast 40 VBS