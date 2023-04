Partner Achievement Awards 2023: VMware annuncia i vincitori

Partner Achievement Awards 2023: a livello mondiale, ad aggiudicarsi il riconoscimento, sono stati Hewlett Packard Enterprise (HPE), Wipro Limited e Atos. VMware ha inoltre premiato oltre 30 Partner dell’ecosistema per i risultati raggiunti con i clienti nell’ultimo.

“Il successo di VMware e dei suoi clienti dipende in larga misura dal nostro ecosistema globale di Partner. L’ecosistema è integrato in tutto ciò che VMware fa in ogni punto della catena del valore”, ha dichiarato Sumit Dhawan, Presidente di VMware. “Queste organizzazioni rappresentano il meglio dell’ecosistema cloud-smart di VMware nel fornire valore ai clienti. Siamo entusiasti di premiare i nostri Partner per aver offerto soluzioni e servizi che supportano le strategie multi-cloud dei clienti e li aiutano nel percorso di trasformazione digitale.”

Partner Achievement Award VMware dell’anno a livello mondiale: HPE

Grazie alla collaborazione con oltre 200.000 clienti comuni, HPE e VMware sono all’avanguardia nel guidare la trasformazione digitale. Nel corso dell’ultimo anno, le due aziende hanno annunciato HPE GreenLake for VMware, che riunisce HPE GreenLake e VMware Cloud per offrire una soluzione completamente integrata con un semplice modello di consumo del cloud ibrido pay-as-you-go. Le aziende hanno inoltre presentato HPE ProLiant per VMware vSphere Distributed Services Engine, che consente ai clienti di modernizzare l’infrastruttura cloud abilitata dalle DPU. Insieme, HPE e VMware continuano a definire l’architettura enterprise del prossimo decennio attraverso innovazioni che aiutano i clienti a modernizzarsi dall’edge al core e al cloud, ad affrontare la complessità IT, a innovare con l’AI e a gestire i carichi di lavoro critici per l’azienda, ovunque essi risiedano.

Premio per l’innovazione cloud e la trasformazione SaaS a livello mondiale: WIPRO LIMITED

Nel 2022, Wipro ha lanciato una nuova business unit dedicata a VMware focalizzata sulla semplificazione delle implementazioni VMware e sull’accelerazione della distribuzione delle applicazioni, che porta a un ROI migliore e più rapido. Wipro offre un portafoglio completo di servizi di trasformazione digitale che comprende servizi VMware Cross-Cloud in America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. Nell’aggiudicarsi questo premio, Wipro si è distinta per aver aiutato un’azienda globale di market intelligence a ridurre la complessità della trasformazione digitale, implementando la soluzione BoundaryLess Container di Tanzu.

Premio per i servizi del ciclo di vita SaaS a livello mondiale: ATOS

Atos è uno dei partner più grandi e strategici di VMware in tutta l’area EMEA, con oltre 1.300 professionisti formati e certificati nella tecnologia VMware, con un portafoglio impressionante e una profonda esperienza nel settore. Vincendo il premio Partner Lifecycle Services, Atos ha dimostrato come l’azienda abbia aiutato un grande cliente del settore manifatturiero nel suo percorso di digitalizzazione. Il cliente era alla ricerca di nuove possibilità per sostenere la sua trasformazione digitale con una soluzione cloud ibrida completamente automatizzata. La piattaforma cloud di Atos, basata sulla tecnologia VMware, ha offerto la semplicità operativa, il modello economico pay-as-you-grow e l’agilità del cloud pubblico, senza compromettere la sicurezza e il controllo dell’infrastruttura on-premise.

VMware Partner Achievement Award a livello di Region

Cloud Innovation & SaaS Transformation: premia i partner che offrono soluzioni VMware in grado di accelerare la trasformazione digitale dei clienti e il loro percorso verso ambienti multi-cloud e SaaS, proponendo offerte innovative con applicazioni inedite o tecnologie di nuova generazione.

· AMERICAS: CDI

· APJ: Datacom

· EMEA: Computacenter

· Strategic Alliances: Google Cloud

Cloud Consumption: premia i partner che offrono soluzioni VMware multi-cloud che accelerano la trasformazione digitale dei clienti aiutandoli a diventare cloud smart.

· AMERICAS: Softchoice

· APJ: Cloud HM

· EMEA: BCX

· Strategic Alliances: Wipro

Lifecycle Services: premia i partner che offrono esperienze eccezionali ai clienti attraverso un ciclo di vita integrato di servizi e che promuovono l’integrazione lungo il ciclo di vita per migliorare le capacità di distribuzione e creare ambienti agili.

· AMERICAS: Rackspace Technology

· APJ: Anunta

· EMEA: Triangle

· Strategic Alliances: Accenture

Partner Value: riconosce ai partner la capacità di far crescere il business attraverso l’utilizzo delle soluzioni VMware e di fornire ai clienti risultati e supporto di alto valore.

· AMERICAS: SHI

· APJ: TechVan Co., Ltd.

· EMEA: TeraSky

· Strategic Alliances: Amazon Web Services (AWS)

Partner Collaboration: premia i partner VMware che collaborano con altri partner per offrire ai clienti soluzioni personalizzate e di alto valore.

· AMERICAS: AHEAD and AWS

· APJ: SB C&S

· EMEA: OVHcloud and Sopra Steria

· Strategic Alliances: HPE and AMD

Industry: premia i partner VMware di tutto il mondo per la loro eccezionale competenza nel settore, fornendo soluzioni per i casi d’uso dei clienti in specifici mercati.

· AMERICAS: Wetcom

· APJ: Lenovo

· EMEA: SVA

· Strategic Alliances: Dell Technologies

Social Impact: riconosce i partner VMware che hanno avuto un impatto positivo sul mondo grazie all’utilizzo delle tecnologie VMware.

· AMERICAS: Insight

· APJ: Sunfire Technologies

· EMEA: Axians ICT Austria GmbH

· Strategic Alliances: AWS