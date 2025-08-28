PDU EL2PT: efficienza e automazione per il futuro dei data center

Panduit, azienda attiva nelle soluzioni per la connettività e le infrastrutture elettriche e di rete, lancia a livello globale la nuova PDU EL2P. Questo nuovo prodotto rappresenta un’evoluzione nella distribuzione intelligente dell’alimentazione nei rack in ambito Data Center, offrendo prestazioni avanzate in termini di efficienza, affidabilità e automazione.

Caratteristiche distintive della PDU EL2P

Progettata per semplificare l’installazione, migliorare la sicurezza e ottimizzare la redditività degli ambienti Data Center, la PDU EL2P assicura una gestione dell’energia efficiente e automatizzata. Tra le sue innovazioni spiccano:

· Presa cavo girevole a 360 gradi

· Prese di colore acquamarina facilmente identificabili

· Display touchscreen a rotazione automatica per una gestione intuitiva

· Interfaccia web sicura e accesso Role-Based

· Aggiornamenti firmware intelligenti con un solo tocco

· Prese 4 in 1 e power bank Aqua

Sicurezza e automazione avanzate

La PDU EL2P integra funzionalità di sicurezza come l’autenticazione 802.1X e il provisioning sicuro zero-touch. L’automazione è ulteriormente facilitata grazie agli aggiornamenti firmware a cascata con un solo clic e all’interfaccia API Redfish per la gestione remota.

Una soluzione su misura e orientata al futuro

Come sottolinea Dipin Jain, Senior Product Manager di Panduit Power Solutions, questa PDU è pensata per adattarsi alle necessità specifiche di ogni infrastruttura: “È progettata per la crescita. È progettata per il futuro.”

In contesti dove la velocità e l’affidabilità sono essenziali, la PDU EL2P garantisce controllo totale, semplicità operativa e massimi tempi di attività.