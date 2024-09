Rosenberger OSI amplia l’offerta di servizi in Europa

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, annuncia l’espansione della sua offerta di servizi verso l’Europa occidentale. Questa mossa rientra nella strategia di crescita europea dell’azienda e ha l’obiettivo di offrire ai clienti di altri paesi europei tutti i servizi relativi ai componenti infrastrutturali nei data center, fornendo una soluzione completa come partner unico “one-stop-shop”.

«Mettendo in evidenza il track record di successo, le competenze specializzate nell’infrastruttura AI e l’impegno per la soddisfazione dei clienti, Rosenberger OSI consolida il suo ruolo di partner privilegiato per la costruzione di infrastrutture digitali e AI in tutta Europa. La capacità di gestire efficacemente progetti complessi e di fornire risultati eccellenti dimostra la sua leadership nel settore delle infrastrutture tecnologiche» afferma Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI (nella foto).

Servizi completi garantiscono il successo dei progetti

Rosenberger OSI ha dimostrato concretamente la capacità di realizzare progetti di installazione complessi in tutta Europa in tempi brevi, in particolare nella costruzione di cluster e infrastrutture AI. L’azienda ha portato a compimento con successo progetti per grandi multinazionali e aziende nella top 10 di Fortune, superando le aspettative dei clienti con soluzioni rapide. Secondo l’ultima analisi sulla customer satisfaction, tutti gli intervistati hanno espresso piena soddisfazione per la qualità dei prodotti e per le prestazioni dell’azienda.

Offerta di servizi su misura: soluzioni personalizzate per l’infrastruttura AI

L’offerta di servizi completa e personalizzata di Rosenberger OSI – che include consulenza, installazione e manutenzione – è studiata per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. I servizi offerti comprendono l’installazione di cluster AI, cablaggio ad alta velocità e ottimizzazione della rete, tutti adattati per garantire scalabilità e prestazioni elevate.

Esecuzione agile del progetto: implementazione rapida e flessibile

La capacità di esecuzione agile dei progetti è uno degli elementi chiave per una realizzazione di successo. Grazie all’implementazione di metodologie agili di gestione dei progetti, Rosenberger OSI si adatta sia alle varie esigenze dei clienti sia alle diverse situazioni nelle sedi europee, garantendo una consegna tempestiva ed efficiente.

Gestione delle relazioni con i clienti: guida strategica e supporto

L’obiettivo principale di Rosenberger OSI è essere un consulente fidato per tutta la durata del progetto. Il team offre una guida strategica e competenze tecniche, gestendo le interazioni con i clienti sul campo per assicurare una comunicazione chiara, il rispetto delle scadenze e l’allineamento con gli obiettivi del progetto. L’impegno verso la soddisfazione del cliente è evidente in ogni fase del processo.