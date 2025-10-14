S3200-S1: la nuova testina inkjet di Epson compatibile con hard solvent

Epson amplia la gamma di testine di stampa industriali con la nuova S3200-S1, progettata per l’uso con hard solvent e pensata per applicazioni di produzione su larga scala. L’ultima arrivata nella serie PrecisionCore combina ampia larghezza di stampa, alta risoluzione e grande affidabilità, contribuendo a rafforzare il ruolo della tecnologia inkjet nei settori più avanzati dell’industria, come la fabbricazione di celle solari a perovskite, l’elettronica stampata e la manifattura di nuova generazione.

Grazie alla compatibilità con un’ampia gamma di hard solvent – tra cui NMP, DMSO, DMF e DMI – la nuova testina risponde alle esigenze di processi produttivi complessi e innovativi, in cui è richiesta una deposizione precisa e uniforme dei materiali. Con una larghezza di stampa di 120,2 mm, la S3200-S1 è ideale per linee di produzione industriali, assicurando alta precisione di posizionamento delle gocce, spessore uniforme dei film e qualità costante del risultato finale.

Le testine Epson compatibili con hard solvent, come la S800-S1 e la I3200-S1HD, sono già impiegate nella produzione di celle solari a perovskite. La nuova S3200-S1, grazie al formato wide, offrirà ulteriori opportunità per lo sviluppo di apparecchiature destinate alla produzione di massa, accelerando la transizione dall’ambito sperimentale a quello industriale.

La società Gosan Tech Co. Ltd sta testando in Corea del Sud l’impiego delle testine Epson per la realizzazione di celle solari a perovskite su scala produttiva. “La stampa inkjet – afferma Kim Kwangsoo, presidente di Gosan Tech – avrà un ruolo centrale nella commercializzazione delle celle solari a perovskite. Le testine PrecisionCore di Epson offrono un’eccellente durabilità e stabilità nei confronti dei solventi e sono ottimizzate per la deposizione uniforme di film sottili. Continueremo a collaborare con Epson per guidare l’innovazione nel settore attraverso questa tecnologia.”