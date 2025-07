Sangfor Technologies lancia Athena, il nuovo brand di sicurezza unificata

In un mondo sempre più minacciato dal cybercrime, le aziende stanno finalmente capendo che gli investimenti in sicurezza non sono più rimandabili. Diventa quindi fondamentale affidarsi a partner tecnologici che siano in grado di proporre soluzioni che non solo siano efficaci, ma anche semplici da integrare e gestire. In questo contesto si inserisce Sangfor Technologies, fornitore di sicurezza informatica, cloud e infrastruttura: una realtà internazionale in forte espansione anche in Italia, che di recente ha tenuto a Milano l’edizione 2025 del suo International Roadshow.

Questo evento è stata l’occasione perfetta per incontrare partner e clienti ma anche per presentare le novità, a partire dal lancio del brand Athena, la nuova identità unificata dell’offerta di cybersecurity dell’azienda.

In questa occasione, abbiamo intervistato Giulia Bianchi, Marketing Manager di Sangfor per l’Italia.

Partiamo dai numeri: come è andata questa edizione del Roadshow Sangfor?

“Siamo molto soddisfatti: è stata l’edizione con il maggior numero di adesioni nella storia dell’evento. Abbiamo contato circa 250 professionisti da tutta Italia, con una forte rappresentanza di partner, che hanno costituito il 70% dei partecipanti. Questo testimonia il legame crescente con il territorio e la fiducia che il mercato ripone in noi, oltre alla qualità dei contenuti che abbiamo deciso di portare all’attenzione della nostra platea”.

Quest’anno avete avuto anche il supporto di alcuni sponsor…

“Esatto. Per la prima volta abbiamo avuto tre sponsor: Naquadria, nostro partner storico, insieme a X-Fusion e Lenovo. È stato un segnale molto positivo, che evidenzia il nostro consolidamento nel settore e, come ho affermato poc’anzi, la fiducia che il mercato ripone in noi”.

Durante il Roadshow avete presentato anche la vostra squadra commerciale. Com’è strutturato oggi il team Sangfor in Italia?

“In Italia Sangfor conta 27 persone, di cui 14 tecnici, con una presenza forte nel Nord Italia ma anche con solida copertura nel Centro e Sud. Sicuramente l’obiettivo generale è quello di continuare ad investire in modo strategico per rafforzare la presenza su tutto il territorio, fornendo una copertura sempre più in loco sia lato commerciale sia lato tecnico. La squadra è guidata da Jackie Chan, General Manager Europe, Francesco Addesi, che è il nostro Country Manager per l’Italia e Luca Bettili, che ricopre il ruolo di Pre-Sales Director.

Il claim dell’edizione 2025 era “Digital Plus, IT Minus”. Cosa significa in concreto?

“È la sintesi della nostra visione a livello globale, ossia di fornire una digitalizzazione che porti valore alle imprese, ma che vada contemporaneamente a semplificare le infrastrutture IT, agevolando il loro modo di lavorare. “Digital Plus” rappresenta l’adozione di tecnologie avanzate che migliorano innovazione, efficienza, sicurezza, conformità. “IT Minus” indica invece la necessità di ridurre la complessità tecnologica: un’innovazione deve essere potente ma anche semplice da usare, altrimenti non è davvero utile. Questa logica è alla base dello sviluppo delle nostre soluzioni, per le quali cerchiamo un connubio perfetto tra questi due mondi”.

Uno dei momenti chiave del Roadshow è stato il lancio del nuovo brand di sicurezza unificato, che avete chiamato Athena. Come nasce questa scelta?

“Fino a oggi usavamo nomi specifici per ogni tecnologia, come Network Secure o Cyber Command e Omni Command. Ma con l’ampliarsi del nostro portfolio, abbiamo capito che era necessario semplificare anche il modo con cui comunichiamo. Così è nato Athena, un brand unico che unifica tutta la nostra offerta in ambito sicurezza, con una nomenclatura semplice e coerente, come Athena NDR, Athena XDR, Athena SASE: ogni soluzione prende il nome di Athena seguito dal tipo della tecnologia, come in questi esempi”.

Il nome Athena richiama chiaramente la mitologia greca. Anche i simboli che avete scelto (scudo, lancia e civetta) ne sono parte. Cosa rappresentano?

“Athena nella mitologia rappresenta saggezza e strategia, valori che vogliamo trasmettere nella cybersecurity: una sicurezza completa, efficace e intelligente perché è basata sull’intelligenza artificiale. I simboli che abbiamo scelto richiamano i pilastri della nostra visione: lo scudo simboleggia una protezione robusta e affidabile dell’infrastruttura contro le minacce. La lancia rappresenta la risposta proattiva, rapida e automatizzata, che neutralizza gli attacchi prima che vadano a creare un reale danno. La civetta è la visibilità: vedere in anticipo i rischi per prevenirli, prima che diventino problemi veri, con le conseguenze che tutti conosciamo”.

Ci può dare una panoramica delle linee di prodotto Athena?

“Athena si articola in tre linee principali:

Athena Foundation , che include le tecnologie alla base della protezione perimetrale come Next Generation Firewall, Endpoint Protection Platform, Secure Web Gateway e NDR.

, che include le tecnologie alla base della protezione perimetrale come Next Generation Firewall, Endpoint Protection Platform, Secure Web Gateway e NDR. Athena Security Operations , con XDR e MDR, che automatizzano le risposte agli attacchi grazie all’IA.

, con XDR e MDR, che automatizzano le risposte agli attacchi grazie all’IA. Athena Cloud Security, focalizzata sulla protezione degli ambienti cloud con Athena SASE”.

Un messaggio finale per chi non ha partecipato al Roadshow?

“Durante il Roadshow Sangfor ha voluto lanciare un messaggio chiaro: tecnologia all’avanguardia sì, ma semplice da usare. Athena incarna questa visione. E continueremo a lavorare affinché l’innovazione digitale sia davvero accessibile e funzionale alle imprese italiane”.