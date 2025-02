Schneider Electric si unisce al MSSP Elite Partner Program di Nozomi

Da oggi i settori energetico e chimico, idrico, dei beni di largo consumo, dell’energia e delle reti, dei data center e delle infrastrutture critiche in tutto il mondo possono contare su una protezione di alto livello con Nozomi Networks, azienda specializzata nella sicurezza OT e IoT, e Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell’automazione del settore energetico.

Le due aziende annunciano l’ingresso di Schneider Electric nel MSSP Elite Partner Program di Nozomi, per fornire i migliori servizi di sicurezza gestiti (MSS) ai settori sopra citati.

Sfruttando le soluzioni avanzate di Nozomi Networks, le potenziate funzionalità MSS di Schneider Electric includono visibilità OT e IoT, monitoraggio della rete, rilevamento delle minacce e gestione dei rischi. Le aziende clienti possono beneficiare di offerte in bundle che comprendono Vantage, Guardian, Threat Intelligence e Arc di Nozomi Networks, per offrire una sicurezza flessibile sia in ambienti on-premise che hybrid cloud, combinata con le migliori funzionalità MSS di Schneider Electric, tra cui:

Visibilità delle risorse e gestione delle vulnerabilità

Monitoraggio delle minacce e risposta agli incidenti

Gestione dei controlli di sicurezza

Valutazione e mitigazione del rischio

Nozomi e Schneider Electric: un’alleanza di successo che dura da anni

Nozomi Networks viene apprezzata per la visibilità operativa di livello superiore, il rilevamento avanzato delle minacce e la gestione del rischio su scala. Le soluzioni dell’azienda supportano oltre 115 milioni di dispositivi in migliaia di installazioni nei settori energetico, manifatturiero, minerario, dei trasporti, delle utility, dell’automazione degli edifici, delle smart city e delle infrastrutture critiche. I prodotti di Nozomi Networks possono essere implementati sia in loco che nel cloud e si rivolgono ai sistemi IT, OT e IoT per automatizzare le operazioni di inventario, visualizzazione e monitoraggio delle reti di controllo industriale grazie all’uso innovativo dell’intelligenza artificiale. I casi d’uso vanno oltre la cybersicurezza e comprendono il troubleshooting, gestione degli asset e manutenzione predittiva.

Dal suo lancio nel 2023, il sistema MSS di Schneider Electric si è evoluto sino a diventare una soluzione di cybersecurity completa e multilivello, che permette di gestire controlli di sicurezza end-to-end, vulnerabilità e rilevamento avanzato delle minacce. I principali miglioramenti includono l’ampliamento delle capacità di analisi dei dati, che supportano molteplici controlli di sicurezza, ben oltre il tradizionale monitoraggio IDS. Grazie al servizio di assistenza 24/7/365 mediante il Cybersecurity Connected Services Hub (CCSH) di Schneider Electric, le aziende beneficiano di competenze e risposte 24 ore su 24, che garantiscono loro resilienza contro minacce informatiche in continua evoluzione.

Lo scorso anno, Schneider Electric ha partecipato al round di finanziamento Series E da 100 milioni di dollari di Nozomi Networks. Fin dal 2017 le due aziende sono unite in un’alleanza strategica tesa a supportare centinaia di clienti in tutto il mondo.

Dichiarazioni

“Integrando le soluzioni di Nozomi Networks nella nostra piattaforma MSS, Schneider Electric può aiutare i clienti a ridurre al minimo il rischio informatico e a massimizzare la resilienza, allineandosi al contempo ai requisiti normativi”, ha dichiarato Jay Abdallah, President, Cybersecurity Solutions di Schneider Electric. “Grazie alla potenza di analisi abilitate dall’intelligenza artificiale e alla tempestività delle risposte, la nostra soluzione di sicurezza end-to-end completamente gestita aiuta le aziende a garantire la resilienza dei loro sistemi più critici. Come parte di un’ampia gamma di soluzioni per operare in modo più efficiente, questa offerta di cybersecurity certificata offre ai clienti la possibilità di concentrarsi sulle loro operazioni principali, mentre noi li supportiamo con protezioni di cybersecurity tra le migliori del settore e in continua evoluzione”.

“Schneider Electric è sempre all’avanguardia nella gestione dell’energia sostenibile e nell’automazione e condivide la nostra stessa passione nel garantire che le risorse energetiche siano sempre disponibili, affidabili e sicure”, ha aggiunto Chet Namboodri, Senior Vice President of Global Business Development di Nozomi Networks. “Con otto anni di collaborazione alle spalle, crediamo fermamente che questa partnership possa accelerare ulteriormente la nostra missione congiunta di contribuire alla protezione dei processi di gestione e automazione energetica a livello mondiale”.