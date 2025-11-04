Serie 5 DarkFighter 2.0: hardware potenziato e visione notturna avanzata

La Serie 5 DarkFighter 2.0 di Hikvision rappresenta una nuova generazione di telecamere progettate per garantire videosorveglianza continua e affidabile in ogni contesto operativo. Grazie a un hardware completamente rinnovato e all’integrazione della tecnologia DarkFighter 2.0, queste telecamere offrono immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte, con prestazioni di analitica di livello professionale. Coniugano qualità visiva, sicurezza informatica e versatilità installativa, diventando uno strumento concreto per installatori e system integrator che cercano soluzioni avanzate e pronte per scenari complessi.

Qualità di immagine e affidabilità di sistema

Il cuore della Serie 5 DarkFighter 2.0 è un hardware completamente rinnovato, che introduce un deciso salto di qualità nelle prestazioni complessive. La tecnologia DarkFighter 2.0 assicura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa o assente illuminazione, mentre la funzione Sharp Motion riduce il rumore video e ottimizza la definizione degli oggetti in movimento. Questa combinazione non solo migliora la qualità visiva, ma offre anche una base più solida agli algoritmi di analitica, garantendo una lettura più precisa delle scene.

A completare il quadro concorrono le ottiche varifocali P-iris, che assicurano un controllo accurato del diaframma e una maggiore profondità di campo, il WDR 140 dB, che gestisce con efficacia le esposizioni luminose estreme, e il supporto a un frame rate fino a 60 fps, utile per mantenere immagini fluide e precise anche in presenza di movimenti rapidi.

L’attenzione alla cyber security è rafforzata dall’integrazione del modulo TPM, che innalza il livello di protezione contro attacchi informatici e rende il sistema più affidabile.

Versatilità installativa e scenari applicativi

La Serie 5 è stata concepita per rispondere a una pluralità di scenari installativi. Dalle aree caratterizzate da scarsa luminosità a quelle che richiedono una lettura precisa dei movimenti o la stabilizzazione dell’immagine tramite G-Sensor, le telecamere si dimostrano una soluzione flessibile e robusta. Le funzioni avanzate di VCA+AI le rendono adatte a contesti in cui la video analitica rappresenta un’esigenza prioritaria, mentre il supporto al TPM 2.0 le accredita come opzione sicura per progetti con esigenze di cyber security elevate. Tra gli scenari d’uso più significativi rientrano aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, porti e siti sensibili, dove la continuità operativa e la precisione analitica sono fattori determinanti. In questi contesti, la combinazione tra obiettivi luminosi e stabilizzazione giroscopica permette di ottenere immagini nitide e stabili per una protezione affidabile di beni, persone e dati.

Un nuovo riferimento per la videosorveglianza professionale

La Serie 5 DarkFighter 2.0 di Hikvision nasce come strumento concreto per i professionisti della sicurezza: un prodotto che mette al centro affidabilità, qualità d’immagine e protezione informatica, con un’attenzione particolare alla sostenibilità dell’investimento. Non un compromesso, ma una scelta consapevole per chi deve garantire continuità operativa e precisione analitica in scenari sempre più complessi, senza rinunciare ad un’eccezionale rapporto prezzo/prestazioni.